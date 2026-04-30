Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

El regreso de Karol G a los escenarios fue de escala mundial. Casi dos años después de finalizar el último tramo de su gira Mañana Será Bonito, la estrella colombiana ocupó un lugar central en la edición 2026 de Coachella. La cantante de Provenza se convirtió en la primer mujer latina en ser headliner en el festival que se celebra anualmente en Indio, California.

Recogiendo la atención mediática que causó su despliegue durante los dos fines de semana del evento, Carolina Giraldo Navarro reveló las coordenadas de una nueva gira mundial. Bajo el nombre Viajando por el Mundo Tropitour, comenzará en julio de 2026 en Chicago y terminará (al menos momentáneamente) en julio de 2027 en Milán.

Tal como ocurrió con su tour anterior, Latinoamérica será una pieza preponderante en esos planes. Según el anuncio realizado la semana pasada, se presentará en el Estadio Nacional el 28, 29 y 30 de enero de 2027. Tras el éxito que registró la venta de entradas, sumó una cuarta fecha para el 31 de ese mes (tickets en Puntoticket).

Pero no sería la única iniciativa que reforzaría su vínculo con Chile. De acuerdo con información recopilada por Culto, Karol G estaría en negociaciones para transformarse en el nuevo rostro internacional de Falabella.

De ese modo, asumiría un rol que anteriormente han ocupado la actriz española Úrsula Corberó (La casa de papel) y la supermodelo brasileña Gisele Bündchen.

Según conocedores de las tratativas, la idea de fichar a la oriunda de Medellín obedece a un intento de acercarse a los segmentos C2 y C3. La artista de 200 copas cumple con varios de los casilleros que le podrían ayuda a cumplir ese objetivo: masiva, latina, sexy y una de las mujeres del momento.

El monto sobre la mesa en esas gestiones es oneroso: rondaría los $ 1.500 millones, de acuerdo indican las mismas fuentes.

La colombiana viene de lanzar Tropicoqueta (2025), su quinto disco de estudio, en el que contó con invitados como nombres como Marco Antonio Solís, Manu Chao, Feid y Eddy Lover.

A inicios de abril, justo antes de su actuación en Coachella, la cantante posó para la revista Playboy, donde habló de su rechazo a las deportaciones masivas de Donald Trump, de la trastienda de su presentación en el mencionado festival y de las dudas que la rondaron al momento en que le ofrecieron aparecer en la portada de la publicación fundada por Hugh Hefner.

“La única persona a la que le pregunté si debía hacerlo o no fue a Sofía Vergara. La llamé y le dije: si me dices que no lo haga, no lo haré”, detalló. La respuesta de la actriz de Modern family fue categórica: “Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad, te dices a ti misma: mierda, ¿por qué no posé en aquella ocasión?”.