Una sana costumbre en el Mundial: japoneses se llenan de elogios por limpiar el estadio tras el debut ante Países Bajos

Los hinchas japoneses vuelven a captar las miradas por su admirable comportamiento. Tras empatar 2-2 ante Países Bajos, en uno de los duelos más emocionantes de lo que va del Mundial 2026, los fanáticos nipones permanecieron en el Dallas Stadium y realizaron labores de limpieza por varios minutos.

Mientras el resto de los asistentes abandonaba el recinto tras el pitazo final, la marea azul se desplegó por las tribunas del inmueble texao provista de bolsas de basura para recoger los desechos esparcidos durante los 90 minutos.

La imagen, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, no es una novedad para el mundo del fútbol, pero no deja de conmover a la comunidad internacional. Ya lo habían hecho en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, para el último certamen planetario, la FIFA les había dado el reconocimiento de ser “una de las mejores aficiones”.

Sin importar el resultado en la cancha —en este caso, un electrizante punto rescatado ante una potencia europea—, la hinchada de los Samuráis Azules prioriza dejar el espacio común exactamente igual a como lo encontraron.

Los hinchas japoneses, limpiando toda su tribuna antes de irse del estadio...



Una costumbre y un estilo de vida. 🇯🇵👏🏼 pic.twitter.com/B9qLmbnYuo — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 14, 2026

El recuerdo del Mundial Sub 20 en Chile

Este admirable comportamiento cívico no es ajeno para el público chileno. En el reciente Mundial Sub 20 disputado en el país, los fanáticos nipones ya habían acaparado todos los elogios tras el compromiso donde la selección de Japón se impuso por 2-0 ante la Roja dirigida por Nicolás Córdova.

Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En aquella oportunidad, una vez decretado el pitazo final en el Estadio Nacional de Santiago, la parcialidad asiática no se retiró a celebrar de inmediato. Al igual que lo hicieron ahora en Estados Unidos, se quedaron en las dependencias del recinto ñuñoíno recolectando cada uno de los desperdicios que quedaron en sus sectores. Aquel recordado gesto en la capital chilena demostró que, sin importar la categoría, el torneo o el recinto, para la cultura japonesa la limpieza de los espacios comunes es una norma inquebrantable de respeto que traspasa cualquier frontera.