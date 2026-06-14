El “abuelo” del Mundial: técnico de Curazao se convierte en el más longevo en dirigir en la historia del torneo

El Mundial 2026 está llamado a romper varios de los récords de la competición, de distinta naturaleza. Uno de tantos dice relación con la longevidad de los seleccionadores que participan en la mayor competencia del planeta. No solo hay jugadores que superan cierta barrera etaria y mantienen su vigencia. Esto también sucede con los técnicos. Y en el arranque de la Copa del Mundo de Norteamérica, se ha dado un fenómeno particular.

Hasta antes de esta edición, la marca del entrenador con más edad en dirigir en una Copa del Mundo le correspondía al alemán Otto Rehhagel, quien estuvo al mando de la selección de Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años. Ese registro ya pasó al recuerdo. Entre los 48 técnicos que están en el Mundial 2026, hay cuatro que son mayores que el germano Rehhagel, quien llevó a los griegos al histórico título de la Eurocopa 2004.

En este Mundial ya se rompió en tres ocasiones la marca del entrenador más longevo en dirigir durante la cita planetaria, con 72 horas de diferencia. En el partido inaugural sucedió por primera vez. El estratega de Sudáfrica, que perdió con México en el Estadio Azteca, es el belga Hugo Broos. Este 11 de junio pasó (primero) a ser el DT de más edad en un Mundial, con 74 años, dos meses y un día. El partido en sí no fue la mejor experiencia para el exfutbolista, quien participó de México 86 como seleccionado de Bélgica, porque los Bafana Bafana no vieron una ante la Tri.

Solo unas horas más tarde, en el segundo partido, se rompió el registro de Broos. Fue Miroslav Koubek, el DT de República Checa, que enfrentó a Corea del Sur en Guadalajara, quien dirigió a los europeos con 74 años, nueve meses y 10 días. En el estadio de Chivas, el adiestrador checo, quien asumió en el combinado de su país en diciembre de 2025, pasó a ser el técnico de más edad en un Mundial. Sin embargo, este récord fue desplazado nuevamente.

Este domingo, Curazao se estrenó en un Mundial siendo goleado por Alemania. Fue una jornada especial para Dick Advocaat, el neerlandés que encabeza a la nación más pequeña en participar de la cita futbolística. Se trata de un DT de larga experiencia, con títulos en el PSV, Rangers de Escocia y Zenit de San Petersburgo, y también al mando de otras selecciones. Contra los germanos, se convirtió en el entrenador más veterano en la historia de una Copa del Mundo con 78 años y 260 días.

“Debes tener un poco de suerte para que la gente todavía te quiera a esta edad. Si ya no lo hacen, es porque estás acabado. Sigo recibiendo llamadas y es difícil negarme”, confesó Advocaat en el periódico británico The Guardian. “Ya me dicho muchas veces que voy a parar. Luego alguien me llama... y acabo aceptando”, agregó. Fue quien clasificó a Curazao al torneo, haciendo historia. En febrero renunció al cargo, a raíz de los problemas de salud de su hija. Sin embargo, volvió para tomar el mando ad portas de la Copa del Mundo.

Cinco de los 48 entrenadores del Mundial cruzan la barrera de los 70. Además de los mencionados Advocaat, Broos y Koubek, aparece Carlos Queiroz, al mando de Ghana, con 73 años. El portugués se ha convertido en un habitual de esta competencia, porque 2026 será su quinta edición. Antes dirigió a Portugal, en 2010, y a Irán en tres ocasiones (2014, 2018 y 2022). Las Estrellas Negras debutan el miércoles 17 ante Panamá. El top 5 se cierra con Marcelo Bielsa. El rosarino dirigirá con el buzo de Uruguay su tercer Mundial, con 70 años. Antes ya estuvo con Argentina, en Corea-Japón 2002, y con Chile, en Sudáfrica 2010.

Por contraparte están los técnicos más jóvenes. El partido de Alemania y Curazao cruzó a dos generaciones, porque expuso al más veterano, Dick Advocaat, con el de menos años, que es Julian Nagelsmann, el seleccionador germano (38). Es el único DT Sub 40 de la competición.

Técnicos más longevos del Mundial 2026:

Dick Advocaat (Curazao): 78 años

Miroslav Koubek (República Checa): 74 años

Hugo Broos (Sudáfrica): 74 años

Carlos Queiroz (Ghana): 73 años

Marcelo Bielsa (Uruguay): 70 años

Ralf Rangnick (Austria): 67 años

Javier Aguirre (México): 67 años

Carlo Ancelotti (Brasil): 67 años