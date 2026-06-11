SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    México hace los deberes en su casa: abre el Mundial 2026 con un triunfo sobre la discreta Sudáfrica

    La 23ª edición de la Copa del Mundo comenzó con la victoria de uno de los anfitriones por 2-0 en el Estadio Azteca, con 80 mil personas en las tribunas. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el cuadro del 'Vasco' Aguirre. El partido terminó con tres expulsados.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    México derrotó a Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026.

    Hasta que la espera llegó a su fin. Pasaron 1.271 días desde la final de Qatar 2022, que coronó a Argentina, hasta el inicio del Mundial de Norteamérica 2026, el más grande de la historia (48 selecciones). El remozado Estadio Azteca recibió al primero de los 104 partidos de una competencia que tendrá encendidos a los hinchas por más de un mes. La 23ª Copa del Mundo comenzó con la victoria de México por 2-0 sobre una pobre selección de Sudáfrica.

    Era la primera vez en que se repetía un duelo inaugural. Se reeditó lo sucedido en Sudáfrica 2010, cuando los africanos abrieron su certamen ante el Tri en Johannesburgo. 16 años después, se invirtió la localía. Generalmente la presión acompaña al dueño de casa, para no desentonar a la vista de todo el planeta. Solo en una ocasión el local perdió en la inauguración: Qatar, ante Ecuador, en 2022.

    Con 80.824 espectadores en el Coloso de Santa Úrsula (Estadio Ciudad de México, para efectos del torneo), tras una ceremonia de apertura que no convenció del todo, llegó el fútbol con cinco minutos de retraso. Javier “Vasco” Aguirre mantuvo la estructura y la base que venía utilizando en los amistosos, con un 4-1-4-1 dejando a Raúl Jiménez como el centrodelantero.

    Si de ambiente se trata, los mexicanos no se quedaron atrás. Apenas comenzó el partido hicieron “ole” cuando la tocaban los suyos. Ni siquiera iba un minuto. Insólito. También pifiaron cuando el rival tenía el balón. Pero más allá de estos condimentos, el arranque de los aztecas fue con ímpetu y energía, ante una Sudáfrica encerrada en su terreno (salió con línea de cinco en el fondo). La primera opción fue en los 4′, con un remate de Jiménez que atajó el meta Ronwen Williams. Era un aviso.

    La resistencia de los Bafana Bafana duró nueve minutos. El colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, el extremo izquierdo, anotó el primer gol de la Copa del Mundo, mediante un remate bajo tras una mala salida visitante. El mérito fue del volante central Erik Lira, quien fue a presionar y robó la pelota. Los africanos estaban desacomodados. Les costó entrar en partido.

    Sin embargo, ese impulso de la Tri se fue diluyendo con el pasar de los minutos. México empezó a ceder el balón, pero cuando lograba robar en campo contrario causaba peligro. Era precisamente Quiñones, el autor del gol, quien era el más incisivo en la delantera azteca. En los 19′, desvió un remate que le generó algo de riesgo al área de Williams.

    Los sudafricanos, en cuyo plantel cuentan con ocho futbolistas del Mamelodi Sundowns (compañeros de Marcelo Allende en el club más fuerte del país), eran realmente inofensivos. De la única manera en que avanzaban en el campo era a través de pelotazos, sin mayor destino. México, que no había hecho mayor mérito para encontrar otro gol, casi se va 2-0 al descanso. En los 42′, Quiñones (nuevamente) sacó un remate bajo que dio en un vertical.

    Para sacarlo del letargo, a México se le abrió una ventana apenas comenzó el segundo periodo, por la expulsión Sphephelo Sithole, quien recibió la roja directa por una falta como último recurso. Bajó a Gutiérrez casi entrando al área. Era un llamado al local para que despertara y empezara a manifestar con más claridad la aparente superioridad sobre los dirigidos por el longevo Hugo Broos (belga, de 74 años).

    Se percibieron pifias de parte de los hinchas norteamericanos, disconformes ante la actuación del equipo. Pasada la hora, entró Gilberto Mora, quien jugó el Mundial Sub 20 de Chile el año pasado, para intentar ser un revulsivo. Con 17 años, siete meses y 28 días, se convirtió en el futbolista más joven de México en debutar en un Mundial y se metió en el top 10 histórico del torneo.

    La tranquilidad para el elenco de camiseta verde llegó en los 67′, con el tanto de Raúl Jiménez. Centro de Alvarado, desde la derecha, y el delantero que no seguirá en Fulham (va a Wolverhampton) apareció por el segundo palo para impactar de cabeza y colocar el 2-0. Más allá de tener uno menos, Sudáfrica mantuvo su tónica inofensiva y mostró serias grietas defensivas. Terminó con nueve, porque Themba Zwane recibió la roja tras chequeo del VAR ante una agresión a un contrario.

    Al ritmo de “Cielito lindo” en las tribunas, el cuadro azteca hizo los deberes en el estreno mundialista, donde el sueño es romper la barrera del famoso quinto partido, el karma mexicano en las Copas del Mundo. El siguiente desafío será el jueves 18, ante Corea del Sur, donde no tendrá a César Montes, expulsado en el epílogo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalMéxicoSudáfricaEstadio AztecaCopa del MundoMéxico vs SudáfricaJulián Quiñones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”

    Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca en medio de investigación judicial

    El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel

    Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena quedan en la terna para definir al nuevo fiscal regional del Biobío

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    Lo más leído

    1.
    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

    2.
    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    3.
    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    4.
    Con Shakira, tributos a Pelé y Maradona y presencia de Milad y Yunge: los detalles de las tres inauguraciones del Mundial

    Con Shakira, tributos a Pelé y Maradona y presencia de Milad y Yunge: los detalles de las tres inauguraciones del Mundial

    5.
    “Lo espera Universidad de Chile”: en España publican las condiciones para que Alexis Sánchez siga en el Sevilla

    “Lo espera Universidad de Chile”: en España publican las condiciones para que Alexis Sánchez siga en el Sevilla

    6.
    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca en medio de investigación judicial
    Chile

    Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca en medio de investigación judicial

    El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel

    Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena quedan en la terna para definir al nuevo fiscal regional del Biobío

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”
    Negocios

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”

    Banco Mundial reduce proyección de crecimiento para Chile el 2026, pero sigue viendo un aumento mayor a 2%

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial
    Tendencias

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan a las afueras del Estadio Azteca
    El Deportivo

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan a las afueras del Estadio Azteca

    Se complicó con el inglés: el incómodo momento del árbitro Wilton Sampaio al expulsar a un jugador de Sudáfrica ante México

    ¿Cómo la Roja de Marcelo Bielsa esperó su primer partido en el Mundial Sudáfrica 2010?

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú
    Mundo

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Trump afirma que “cancela” ataques que anunció contra Irán ante conversaciones “al más alto nivel” con Teherán

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas