México hace los deberes en su casa: abre el Mundial 2026 con un triunfo sobre la discreta Sudáfrica

Hasta que la espera llegó a su fin. Pasaron 1.271 días desde la final de Qatar 2022, que coronó a Argentina, hasta el inicio del Mundial de Norteamérica 2026, el más grande de la historia (48 selecciones). El remozado Estadio Azteca recibió al primero de los 104 partidos de una competencia que tendrá encendidos a los hinchas por más de un mes. La 23ª Copa del Mundo comenzó con la victoria de México por 2-0 sobre una pobre selección de Sudáfrica.

Era la primera vez en que se repetía un duelo inaugural. Se reeditó lo sucedido en Sudáfrica 2010, cuando los africanos abrieron su certamen ante el Tri en Johannesburgo. 16 años después, se invirtió la localía. Generalmente la presión acompaña al dueño de casa, para no desentonar a la vista de todo el planeta. Solo en una ocasión el local perdió en la inauguración: Qatar, ante Ecuador, en 2022.

Con 80.824 espectadores en el Coloso de Santa Úrsula (Estadio Ciudad de México, para efectos del torneo), tras una ceremonia de apertura que no convenció del todo, llegó el fútbol con cinco minutos de retraso. Javier “Vasco” Aguirre mantuvo la estructura y la base que venía utilizando en los amistosos, con un 4-1-4-1 dejando a Raúl Jiménez como el centrodelantero.

Si de ambiente se trata, los mexicanos no se quedaron atrás. Apenas comenzó el partido hicieron “ole” cuando la tocaban los suyos. Ni siquiera iba un minuto. Insólito. También pifiaron cuando el rival tenía el balón. Pero más allá de estos condimentos, el arranque de los aztecas fue con ímpetu y energía, ante una Sudáfrica encerrada en su terreno (salió con línea de cinco en el fondo). La primera opción fue en los 4′, con un remate de Jiménez que atajó el meta Ronwen Williams. Era un aviso.

La resistencia de los Bafana Bafana duró nueve minutos. El colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, el extremo izquierdo, anotó el primer gol de la Copa del Mundo, mediante un remate bajo tras una mala salida visitante. El mérito fue del volante central Erik Lira, quien fue a presionar y robó la pelota. Los africanos estaban desacomodados. Les costó entrar en partido.

Sin embargo, ese impulso de la Tri se fue diluyendo con el pasar de los minutos. México empezó a ceder el balón, pero cuando lograba robar en campo contrario causaba peligro. Era precisamente Quiñones, el autor del gol, quien era el más incisivo en la delantera azteca. En los 19′, desvió un remate que le generó algo de riesgo al área de Williams.

Los sudafricanos, en cuyo plantel cuentan con ocho futbolistas del Mamelodi Sundowns (compañeros de Marcelo Allende en el club más fuerte del país), eran realmente inofensivos. De la única manera en que avanzaban en el campo era a través de pelotazos, sin mayor destino. México, que no había hecho mayor mérito para encontrar otro gol, casi se va 2-0 al descanso. En los 42′, Quiñones (nuevamente) sacó un remate bajo que dio en un vertical.

Para sacarlo del letargo, a México se le abrió una ventana apenas comenzó el segundo periodo, por la expulsión Sphephelo Sithole, quien recibió la roja directa por una falta como último recurso. Bajó a Gutiérrez casi entrando al área. Era un llamado al local para que despertara y empezara a manifestar con más claridad la aparente superioridad sobre los dirigidos por el longevo Hugo Broos (belga, de 74 años).

Se percibieron pifias de parte de los hinchas norteamericanos, disconformes ante la actuación del equipo. Pasada la hora, entró Gilberto Mora, quien jugó el Mundial Sub 20 de Chile el año pasado, para intentar ser un revulsivo. Con 17 años, siete meses y 28 días, se convirtió en el futbolista más joven de México en debutar en un Mundial y se metió en el top 10 histórico del torneo.

La tranquilidad para el elenco de camiseta verde llegó en los 67′, con el tanto de Raúl Jiménez. Centro de Alvarado, desde la derecha, y el delantero que no seguirá en Fulham (va a Wolverhampton) apareció por el segundo palo para impactar de cabeza y colocar el 2-0. Más allá de tener uno menos, Sudáfrica mantuvo su tónica inofensiva y mostró serias grietas defensivas. Terminó con nueve, porque Themba Zwane recibió la roja tras chequeo del VAR ante una agresión a un contrario.

Al ritmo de “Cielito lindo” en las tribunas, el cuadro azteca hizo los deberes en el estreno mundialista, donde el sueño es romper la barrera del famoso quinto partido, el karma mexicano en las Copas del Mundo. El siguiente desafío será el jueves 18, ante Corea del Sur, donde no tendrá a César Montes, expulsado en el epílogo.