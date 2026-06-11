Insólito: los hinchas de México sorprenden gritando “ole” tras el pitazo inicial del Mundial 2026.

Arrancó el Mundial. En el estadio Azteca se miden México y Sudáfrica. El partido se desarrolla en un reducto repleto y con un ambiente de fiesta. Algo que se notó apenas comenzado el encuentro: tras el pitazo inicial del árbitro Wilton Sampaio, los fanáticos del combinado azteca comenzaron a corear “olé” mientras tocaba el equipo local.

En el debut, el combinado norteamericano dirigido por Javier Agurre saltó a la cancha con Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Quiñonres y Jiménez.

¡SE CANTA OLE DESDE EL COMIENZO!



El público de México se hace sentir al minuto de juego en el Estadio Azteca contra Sudáfrica en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/WkpeJggAHb — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

El partido se abrió rápidamente para México, con la anotación de Julián Quiñones a los nueve minutos del partido, tras un error defensivo de Sudáfrica.

El equipo de Hugo Broos, en tanto, juega con Williams; Mudau, Sibisi, Okok, Mbokazi, Mobida; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners y Foster.