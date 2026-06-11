Insólito: los hinchas de México sorprenden gritando “ole” tras el pitazo inicial del Mundial 2026
Apenas comenzado el encuentro inaugural de la Copa del Mundo, los fanáticos locales corearon los toques de los jugadores aztecas.
Arrancó el Mundial. En el estadio Azteca se miden México y Sudáfrica. El partido se desarrolla en un reducto repleto y con un ambiente de fiesta. Algo que se notó apenas comenzado el encuentro: tras el pitazo inicial del árbitro Wilton Sampaio, los fanáticos del combinado azteca comenzaron a corear “olé” mientras tocaba el equipo local.
En el debut, el combinado norteamericano dirigido por Javier Agurre saltó a la cancha con Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Quiñonres y Jiménez.
El partido se abrió rápidamente para México, con la anotación de Julián Quiñones a los nueve minutos del partido, tras un error defensivo de Sudáfrica.
El equipo de Hugo Broos, en tanto, juega con Williams; Mudau, Sibisi, Okok, Mbokazi, Mobida; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners y Foster.
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