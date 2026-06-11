Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

Con un trofeo gigante en el centro y Shakira animando el show el principal: así fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Foto: @fifaworldcup_es

El Mundial 2026 tuvo su ceremonia inaugural en el estadio Azteca. El show musical ocurrió una hora antes del partido entre México y Sudáfrica, encuentro que abre oficialmente la competencia.

Una de las situaciones que llamó la atención en el reducto fue la ausencia de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, quien se restó del evento y prefirió asistir a un fan fest debido al alto precio de las entradas. “Entrego el boleto que la FIFA me obsequió para la inauguración del Mundial a una joven mexicana apasionada del fútbol como un gesto simbólico para reconocer a las mujeres que abren camino y representan con orgullo a nuestro país. Este acto también refleja la importancia de que el deporte sea más accesible para todas y todos”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

El espectáculo estuvo centrado en una propuesta cultural con fuerte presencia latinoamericana. La puesta en escena tuvo como elemento principal una réplica gigante de la Copa del Mundo ubicada en el centro del campo de juego, acompañada por representaciones vinculadas a la cultura azteca.

La ceremonia se inició con la aparición de figuras y símbolos inspirados en las tradiciones mexicanas, mientras el trofeo ocupaba el centro del escenario montado sobre el césped del recinto. Con ello se dio paso al espectáculo preparado por la organización para marcar el inicio del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los primeros artistas en subir al escenario fue la banda mexicana Maná, que interpretó uno de sus temas más reconocidos, Oye mi amor. Posteriormente fue el turno del cantante venezolano Danny Ocean.

Más adelante aparecieron la cantante Belinda y el grupo Los Ángeles Azules, quienes protagonizaron uno de los segmentos dedicados a la música popular mexicana. Luego fue el turno del colombiano J Balvin, encargado de representar el género urbano dentro de la programación preparada para la inauguración.

La parte central de la ceremonia estuvo reservada para Shakira. La artista colombiana encabezó el cierre del espectáculo e interpretó Dai Dai, la canción oficial del Mundial. La presentación se transformó en el número principal de la jornada.

La participación de la cantante mantuvo una tradición que se ha repetido en distintas ediciones recientes del certamen planetario. Shakira ya había estado vinculada a uno de los himnos más recordados de la competencia, Waka Waka, en Sudáfrica 2010.

La actriz mexicana Salma Hayek también tiene en un rol. Como embajadora del evento, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes presentes en el Estadio Azteca y a la audiencia que siguió la transmisión alrededor del mundo al momento de los himnos de los equipos.

Concluido el espectáculo, el escenario fue retirado del terreno de juego para dar paso al aspecto deportivo. Los equipos deben realizar el calentamiento previo al encuentro entre México y Sudáfrica, el primero de los 104 partidos programados para la Copa del Mundo 2026.

La ceremonia realizada en el estadio Azteca marcó además un hito para el recinto mexicano, que se convirtió en el primer reducto en albergar partidos inaugurales de tres ediciones distintas de la Copa del Mundo, tras haber sido sede de los estrenos de los recordados torneos de 1970 y 1986, donde brillaron Pelé y Diego Maradona.