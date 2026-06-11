SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

    El estadio Azteca da el vamos al certamen planetario con un espectáculo musical, una réplica gigante de la Copa del Mundo y la participación de artistas de México, Colombia, Venezuela, Nigeria y Sudáfrica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con un trofeo gigante en el centro y Shakira animando el show el principal: así fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Foto: @fifaworldcup_es

    El Mundial 2026 tuvo su ceremonia inaugural en el estadio Azteca. El show musical ocurrió una hora antes del partido entre México y Sudáfrica, encuentro que abre oficialmente la competencia.

    Una de las situaciones que llamó la atención en el reducto fue la ausencia de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, quien se restó del evento y prefirió asistir a un fan fest debido al alto precio de las entradas. “Entrego el boleto que la FIFA me obsequió para la inauguración del Mundial a una joven mexicana apasionada del fútbol como un gesto simbólico para reconocer a las mujeres que abren camino y representan con orgullo a nuestro país. Este acto también refleja la importancia de que el deporte sea más accesible para todas y todos”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

    El espectáculo estuvo centrado en una propuesta cultural con fuerte presencia latinoamericana. La puesta en escena tuvo como elemento principal una réplica gigante de la Copa del Mundo ubicada en el centro del campo de juego, acompañada por representaciones vinculadas a la cultura azteca.

    La ceremonia se inició con la aparición de figuras y símbolos inspirados en las tradiciones mexicanas, mientras el trofeo ocupaba el centro del escenario montado sobre el césped del recinto. Con ello se dio paso al espectáculo preparado por la organización para marcar el inicio del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

    Uno de los primeros artistas en subir al escenario fue la banda mexicana Maná, que interpretó uno de sus temas más reconocidos, Oye mi amor. Posteriormente fue el turno del cantante venezolano Danny Ocean.

    Más adelante aparecieron la cantante Belinda y el grupo Los Ángeles Azules, quienes protagonizaron uno de los segmentos dedicados a la música popular mexicana. Luego fue el turno del colombiano J Balvin, encargado de representar el género urbano dentro de la programación preparada para la inauguración.

    La parte central de la ceremonia estuvo reservada para Shakira. La artista colombiana encabezó el cierre del espectáculo e interpretó Dai Dai, la canción oficial del Mundial. La presentación se transformó en el número principal de la jornada.

    La participación de la cantante mantuvo una tradición que se ha repetido en distintas ediciones recientes del certamen planetario. Shakira ya había estado vinculada a uno de los himnos más recordados de la competencia, Waka Waka, en Sudáfrica 2010.

    La actriz mexicana Salma Hayek también tiene en un rol. Como embajadora del evento, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes presentes en el Estadio Azteca y a la audiencia que siguió la transmisión alrededor del mundo al momento de los himnos de los equipos.

    Concluido el espectáculo, el escenario fue retirado del terreno de juego para dar paso al aspecto deportivo. Los equipos deben realizar el calentamiento previo al encuentro entre México y Sudáfrica, el primero de los 104 partidos programados para la Copa del Mundo 2026.

    La ceremonia realizada en el estadio Azteca marcó además un hito para el recinto mexicano, que se convirtió en el primer reducto en albergar partidos inaugurales de tres ediciones distintas de la Copa del Mundo, tras haber sido sede de los estrenos de los recordados torneos de 1970 y 1986, donde brillaron Pelé y Diego Maradona.

    Más sobre:Mundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    Oposición recibe observaciones de juristas para definir opción de recurrir al TC por megarreforma

    Ad portas del invierno: Desarrollo Social anuncia nuevo catastro de personas en situación de calle

    ¿Burlar la reforma? Gobierno pone urgencia a moción para evitar el Servicio Civil y no soltar nombramiento de 57 notarios

    La acusación a Montes ya no fue: la estrategia que siguió el veterano socialista para tener una suerte distinta a Grau

    El as bajo la manga de la Suprema para sancionar a los jueces sobreseídos o absueltos por viajar con licencia

    Lo más leído

    1.
    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”
    Chile

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    Oposición recibe observaciones de juristas para definir opción de recurrir al TC por megarreforma

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore
    Negocios

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026
    Tendencias

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial
    El Deportivo

    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol
    Cultura y entretención

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast
    Mundo

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor