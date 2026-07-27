Jefe del Comando Central de EE.UU. recomendó frenar ataques en el estrecho de Ormuz por pérdida de efectividad

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), recomendó poner fin a la campaña de bombardeos en torno al estrecho de Ormuz, luego de concluir que la ofensiva había alcanzado el límite de su eficacia.

El consejo habría contribuido directamente en la decisión del presidente Donald Trump de suspender los ataques contra Irán el viernes pasado, según informó el portal de noticias Axios este domingo.

De acuerdo con el medio, el máximo jefe militar estadounidense en Medio Oriente informó la semana pasada a los líderes del Pentágono, al Estado Mayor Conjunto y a la Casa Blanca que las dos semanas de ataques aéreos sostenidos habían debilitado la capacidad de Teherán para amenazar el transporte marítimo comercial a través de esa vía marítima estratégica .

Además, a juicio de Cooper, los intensos asaltos no solo habían mermado significativamente la capacidad de ataque iraní, sino que también los objetivos de bombardeo designados habían sido “en su mayoría agotados”.

Por lo que argumentó que, sin la decisión de retomar el combate a gran escala, no tenía sentido estratégico continuar la campaña al ritmo actual.

Una valoración clave de las acciones de EE.UU. que, combinada con el consejo de otros altos mandos militares y funcionarios gubernamentales, influyó en la decisión de Trump de suspender las ofensivas contra posiciones iraníes a lo largo de la costa sur de la República Islámica y en la zona del estrecho de Ormuz.

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

La primera pausa en casi dos semanas de operaciones militares continuas que reflejó el creciente reconocimiento entre los comandantes militares y los asesores civiles de Washington que los ataques aéreos adicionales producirían resultados decrecientes sin una escalada más amplia del conflicto.

En este último aspecto, de acuerdo con Axios, el comandante del CENTCOM dijo que un posible siguiente paso sería reanudar las operaciones de combate a gran escala para completar el 20% de los objetivos que el ejército estadounidense designó, pero que no atacó durante la denominada Operación Furia Épica.

Ante la falta de una decisión de reanudar las operaciones de combate a gran escala, recalcó que no tenía sentido continuar con la campaña de bombardeos de las dos semanas anteriores, según las fuentes que hablaron con el portal.

Esos mismos funcionarios detallaron que la decisión del jefe de Estado norteamericano de pausar la ofensiva contra Irán se produjo tras una reunión con sus principales asesores y oficiales militares durante el viernes, quienes le presentaron un nuevo plan de ataque para esa jornada.

Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP.

En los días previos a la reunión, Trump se había inclinado por retomar las operaciones de combate a gran escala, pero comenzó a cambiar de idea el jueves por la noche, según las fuentes consultadas.

La pausa en los ataques también coincidió con las advertencias de los líderes militares estadounidenses sobre desafíos operativos más amplios.

El general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, advirtió en privado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a Trump que la disminución de reservas de interceptores de defensa aérea podría dificultar la capacidad de proteger a las fuerzas estadounidenses y a sus aliados en la región.

La advertencia de Caine fue reportada inicialmente por el diario The New York Times, pero un portavoz del jefe del Estado Mayor Conjunto declinó confirmar “el asesoramiento militar confidencial que el jefe proporciona al presidente”.

Y aunque las operaciones militares se han ralentizado, los esfuerzos diplomáticos continúan, según informó Axios.

Irán y Omán siguen inmersos en negociaciones destinadas a reabrir el estrecho de Ormuz mediante un acuerdo que busca garantizar que los buques comerciales puedan transitar por la ruta marítima sin ser atacados.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, declaró este domingo en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, que Trump “mantiene todas las opciones sobre la mesa” al tiempo que concede “cierto margen” a las conversaciones diplomáticas con Irán.

Waltz añadió que las negociaciones entre Washington y Teherán “continúan en todos los niveles”.

Mientras tanto, EE.UU. y el Reino Unido continúan las conversaciones para convocar una conferencia internacional a finales de esta semana para establecer una coalición multinacional centrada en la protección del transporte marítimo comercial y la eliminación de minas navales en el estrecho de Ormuz.