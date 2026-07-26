La tensión escala en Cisjordania: colonos israelíes atacan aldeas palestinas e incendian dos mezquitas

Esta fotografía, tomada el 18 de julio de 2026, muestra un incendio provocado por colonos israelíes en los campos de la localidad de Tell, al suroeste de Nablus, en Cisjordania. Foto: Xinhua

La tensión ha ido escalando en Cisjordania. Colonos israelíes atacaron aldeas palestinas en Cisjordania la madrugada del domingo, incendiando dos mezquitas y pintando grafitis en edificios, dijeron funcionarios palestinos.

Los ataques se produjeron tras un incidente ocurrido el viernes en el que cuatro palestinos y dos soldados israelíes —uno de ellos coordinador de seguridad de un asentamiento israelí cercano— murieron cuando una multitud de colonos israelíes, algunos armados, se acercó a la aldea palestina de Tell, al suroeste de Naplusa

Según Reuters, los aldeanos salieron de sus casas para enfrentarse a los colonos, produciéndose un tenso altercado; un video mostraba a un palestino arrebatando el arma a un colono. Las autoridades locales palestinas afirman que los colonos provocaron la violencia. El ejército israelí declaró que se efectuaron disparos por ambas partes.

Esta fotografía, tomada el 18 de julio de 2026, muestra un incendio provocado por colonos israelíes en los campos de la localidad de Tell, al suroeste de Nablus, en Cisjordania. Foto: Xinhua Nidal Eshtayeh

“Lo que muchos israelíes desconocen es que estos asentamientos, también llamados ‘granjas’, son fundamentales para comprender la situación. El gobierno actual, especialmente desde el 7 de octubre y aprovechando la guerra regional que le siguió, ha estado trabajando sistemáticamente para transformar la realidad en Cisjordania. Hasta la fecha se han establecido 80 asentamientos y 126 granjas, y se han aprobado 104 asentamientos de mayor tamaño, algunos de los cuales ya están construidos”, escribió el diario Haaretz.

Este incidente es el último de una creciente serie de enfrentamientos entre colonos en los que decenas de palestinos han muerto este año y cientos han resultado heridos, según cifras de la ONU y la Autoridad Palestina.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se enfrenta a elecciones en octubre, ordenó una importante operación de seguridad contra lo que describió como terrorismo contra civiles israelíes, reforzando las unidades en Cisjordania y cancelando los permisos.

Palestinos inspeccionan los daños tras el incendio provocado por colonos israelíes en una vivienda en la localidad de Tell, al suroeste de Nablus, en Cisjordania, el 18 de julio de 2026. Foto: Xinhua Nidal Eshtayeh

El ejército israelí anunció el domingo que tiene previsto realizar un ejercicio militar a gran escala. Las maniobras se llevarán a cabo en el desierto del Néguev, según un comunicado. “Como parte del ejercicio habrá un importante despliegue de fuerzas de seguridad, vehículos y aeronaves, y se escucharán disparos y explosiones en la zona. El ejercicio fue planificado con antelación, como parte del programa de entrenamiento de 2026; no hay motivo de preocupación respecto a un posible incidente de seguridad”.

Miembros del gobierno de Netanyahu, incluido el ministro de Finanzas de extrema derecha Bezalel Smotrich, han pedido la anexión de Cisjordania, territorio que Israel capturó en la guerra de Oriente Medio de 1967.

“Hasta hace unos meses los ataques palestinos habían disminuido ligeramente, a pesar del aumento de la violencia por parte de judíos. Algunos argumentaban que las carreteras de Cisjordania se habían vuelto más seguras para los israelíes simplemente porque los colonos, con un apoyo sustancial del ejército israelí, habían intimidado a los palestinos hasta someterlos”, escribió el diario Haaretz.

“Pero, desde hace meses, es evidente que el territorio se encamina hacia el desastre. Si bien conviene hacer predicciones con cautela, es importante recordar cómo comenzaron las dos intifadas: en 1987 y nuevamente en 2000. En esta ocasión, también existe un claro interés político de la extrema derecha israelí por provocar una explosión”, añadió.

Un palestino inspecciona un restaurante incendiado cerca de las localidades de al-Lubban al-Sharqiya y Ammuriya, al sur de Nablus, en Cisjordania, el 5 de julio de 2026. Foto: Xinhua Ayman Nobani

El recrudecimiento del conflicto ha hecho que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) refuercen significativamente su presencia en Cisjordania con tropas procedentes de Gaza y Líbano. A principios de esta semana, el ejército israelí aprobó el despliegue de dos batallones regulares adicionales. Ahora cuenta con 24 batallones estacionados en Cisjordania, incluidos 10 batallones de reserva, y esta cifra podría aumentar aún más.

Esto ocurre, indicó Haaretz, en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se enfrentan a una grave escasez de personal, las unidades de reserva están bajo una enorme presión y la asistencia a muchos batallones de reserva sigue disminuyendo. Al mismo tiempo, activistas israelíes de derecha han estado organizando “visitas” no autorizadas a territorios ocupados por las FDI en el sur del Líbano, Siria y Gaza, alegando que pretenden establecer nuevos asentamientos allí y obligando al ejército a desviar recursos para impedirlo.

“En el marco de la nueva ofensiva en Cisjordania, las tropas israelíes entrarán en pueblos y aldeas palestinas, causando una destrucción generalizada, mientras que el gobierno proclamará una vez más importantes victorias en su guerra contra el terrorismo. Al mismo tiempo, es probable que esta escalada se utilice para justificar el establecimiento de nuevos asentamientos y granjas”, indicó el diario Haaretz.

“Pero estos acontecimientos no se producen de forma aislada. Ante la intensificación de los ataques de los colonos, alrededor de 70 aldeas palestinas han creado comités locales de defensa civil. Por ahora, estos grupos no utilizan armas de fuego. Sin embargo, a medida que aumentan las tensiones, también lo hace el riesgo de que miembros del Tanzim, el brazo armado de base de Fatah, se vean directamente involucrados en los combates”, añadió.

Cisjordania atraviesa su momento más peligroso en años. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, los colonos llevaron a cabo más de 1.800 ataques contra palestinos el año pasado, causando víctimas o daños materiales.

En los primeros cuatro meses de este año se han registrado otros 761 ataques perpetrados por colonos. En un informe publicado este mes, la agencia indicó que 1.663 palestinos fueron desplazados por los ataques del año pasado y que otros 1.988 fueron desplazados por la violencia de los colonos en los primeros cuatro meses de 2026.