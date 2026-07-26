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    “No hemos pedido cotizaciones de otros recintos”: la U exige que recital de BTS no dañe la cancha del Estadio Nacional

    La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, le puso presión al Ministerio del Deporte y a la productora que organiza el recital del grupo coreano, para que se cumplan las garantías acordadas.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La presentación de BTS en el Estadio Nacional ha causado ya varias polémicas y hasta le costó el cargo a la directora del Instituto Nacional de Deportes, Lorena Castillo. Pero aún faltaba la visión de uno de los principales arrendatarios del coloso ñuñoíno, la Universidad de Chile.

    Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, alzó la voz para exigirle a la productora (DG Medios) y al Ministerio del Deporte que cumplan con las garantías que comprometieron para que no tengan que jugar sus partidos de local en otro escenario.

    “Entendemos el rol que cumple el Estadio Nacional en nuestro país y con esa misma claridad le he señalado a la ministra Duco que nosotros sí trabajamos y podemos convivir con espectáculos culturales. Por lo mismo, nosotros pedimos respeto para esa fecha... Nuestras programación no se topa con esos recitales, por lo que esperamos, ya que se entregaron garantías, que no habrá daño estructural en la cancha. Eso sería un desastre de meses. Y que tampoco habrá daños al césped que fue un legado de la FIFA", estableció.

    Pérez enfatizó que no buscarán una alternativa para recibir a Everton el fin de semana del 25 de octubre. Los conciertos están programados para el 14, 16 y 17 de ese mesl, y el Mindep les aseguró que no habrá grandes perjuicios en el campo de juego del Nacional. “No tenemos por qué cambiar la disponibilidad de nuestros partidos en este recinto deportivo y no hemos pedido cotizaciones de otros recintos para poder trasladarnos, porque se ha dado la certeza pública de que los cambios que se le pidieron a la ficha técnica del concierto cumplen con las garantías para que el estadio quede en buenas condiciones”, sentenció.

    Las conversaciones con Alexis Sánchez

    Durante la semana una fuente directiva le aseguró a El Mercurio que existían contactos con los representantes de Alexis Sánchez para que vistiera la camiseta estudiantil. Se aseguraba que si el delantero no encontraba un club en Europa, jugaría en la U.

    La ilusión duró poco. El tocopillano usó sus redes sociales para desmentir cualquier acercamiento con los azules y lo hizo con frases lapidarias. “No he tenido ningún contacto con nadie... No estoy en ningún circo, si volviera a Chile no sería ahora… gracias”, posteó el máximo artillero de la selección chilena.

    Pérez jugó al misterio “No voy a revelar si estamos en negociaciones con algún jugador. Pero sí puedo decir que en el corazón de todos los hinchas está el sueño de que Alexis llegue a nuestro club. Sería maravilloso”, estableció.

    También se refirió a la situación de Valentín Gauthier, quien llegó a Chile para transformarse en refuerzo azul, pero no pasó los exámenes físicos por una dolencia en un tobillo. “Lo que he dicho es que un futbolista es jugador de nuestro club, cuando se oficializa (su contratación). Antes, no se puede hablar de caído o no caído, sino si es jugador o no. Y solo lo es cuando se formaliza”, detalló.

    Finalmente, habló del caso Sartor y de la formalización de Michael Clark, que se realizará el jueves. “No soy una persona que se esconde. Hoy debo priorizar lo deportivo. Debo darles tranquilidad a los distintos planteles y a nuestros funcionarios... Se el interés periodístico que hay, sobre todo por la semana que viene, lo tengo súper claro, pero espero que el estado de derecho funcione y un principio básico del sistema judicial es la presunción de inocencia”, concluyó.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileBTSEstadio NacionalCecilia PérezNatalia DucóMindepINDLiga de Primera

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