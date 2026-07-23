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    La trastienda de la reunión en la que la ministra Natalia Duco removió a Lorena Castillo como directora del IND

    La funcionaria fue destituida del cargo por la máxima autoridad del Mindep, apenas un día después de la autorización del concierto de BTS en el Estadio Nacional. Su reemplazante es el periodista Juan Pablo Salgado, expresidente de Everton de Viña del Mar.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lorena Castillo estuvo siete meses como directora (s) del Instituto Nacional de Deportes. Foto: Max Montecinos/IND.

    Este miércoles fue un día complejo en las oficinas de calle Fidel Oteíza donde funciona el Ministerio del Deporte y todas sus reparticiones, entre ellas el Instituto Nacional de Deportes (IND), organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento de los recursos y también de los recintos deportivos, como por ejemplo el Estadio Nacional.

    La jornada estuvo marcada por la sorpresiva salida de la directora (s) del IND Lorena Castillo, una profesional que había arribado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando la ministra era Cecilia Pérez y el subsecretario era Andrés Otero, quien actualmente ocupa el mismo cargo y con quien tiene una amistad desde muchos años, incluso, antes de coincidir en el Mindep. La funcionaria fue removida “por pérdida de confianza”, una facultad a la que los ministros pueden recurrir en estas situaciones.

    En el ministerio entregan su versión. “Más que una renuncia, se decidió un cambio en la subrogancia”, apuntan, ya que la administradora pública sigue en funciones como jefa de Administración y Finanzas del IND, que era el cargo que cumplía antes de ser ascendida. Eso sí, señalan que la ratificación en ese puesto dependerá del nuevo director (s) Juan Pablo Salgado y explican que la ahora exdirectora se encuentra con permiso administrativo tras su abrupta salida.

    La decisión tomada por Natalia Duco se dio apenas un día después de que el Mindep ratificara el Estadio Nacional como recinto para los tres megaconciertos de la banda surcoreana BTS, que se llevarán a cabo en octubre. Y al interior de la cartera, hay voces que lo interpretan como “una señal” ante la crisis que produjo la polémica por la utilización del recinto ñuñoíno. Aunque desde el entorno de la ministra afirman que la exlanzadora estaba molesta por las filtraciones de cierta información a la prensa.

    Debido al carácter más bien reservado de Castillo y su perfil técnico, pocos imaginaron que iba a terminar saliendo de ese cargo, sobre todo porque estaba bien evaluada, lo que incluso la puso como candidata para el concurso vacante para suceder a Israel Castro, quien dejó el puesto en diciembre del año pasado. La polémica con DG Medios, productora a cargo, enmarca este desenlace que al interior de la repartición se ve con mucha atención.

    Por otro lado, diversas fuentes consultadas afirman que Natalia Duco y Andrés Otero se hablan lo justo y necesario. De hecho, no coinciden en muchas actividades, lo que da cuenta de que la relación es más bien fría. Sin embargo, sorprendió que, al momento de la destitución de Castillo, la mañana del miércoles, la ministra estuviera acompañada por el periodista en la cita donde se le comunicó la salida a la funcionaria, según ratifican a este medio desde el edificio emplazado en la comuna de Providencia.

    La llegada de Juan Pablo Salgado al IND

    Casi cuatro horas después de que El Deportivo informara la remoción de Lorena Castillo, el Mindep publicó un comunicado que ratificaba lo publicado por este medio: “Haciendo uso de sus facultades legales, las autoridades de la cartera, han resuelto que asuma la subrogancia de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND) don Juan Pablo Salgado Salas, quien se desempeña como Jefe Titular de la División de la Actividad Física y Deporte”.

    El periodista ingresó por Alta Dirección Pública en 2021 y se desempeñó en medios de comunicación para luego desempeñarse en gestión deportiva. De hecho, fue presidente, gerente general y gerente comercial de Everton.

    También fue gerente en el Club Deportivo Colegio Los Leones y cumplió funciones como director de Deportes y Vida Universitaria en la Universidad San Sebastián, además de participar como integrante del Comité Organizador Local de las sedes de Valparaíso y Viña del Mar durante la Copa América de 2015.

    De todos modos, el gobierno recalcó que “la Dirección Nacional del IND se encuentra vacante desde enero de 2026, por lo cual, desde el Ministerio se realizarán las gestiones con el Servicio Civil para la apertura del concurso a través del Sistema de Alta Dirección”.

    Asimismo, Salgado puede postular al cargo que ya ostenta de manera subrogante en dicho concurso, una experiencia que lo pone entre los principales aspirantes a quedarse con este puesto.

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