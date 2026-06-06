La Moneda realiza consejo de subsecretarios en medio de tensiones con ministros

Santiago, 12 de Marzo de 2026. Fotografías del Presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios, en el Palacio de La Moneda. Luis Quinteros/Aton Chile

En La Moneda se desarrolló ayer el tercer consejo de subsecretarios, la segunda línea del Presidente José Antonio Kast.

El encuentro -entre otras cosas- tenía como objetivo dar los lineamientos para la nueva etapa de gobierno tras la primera Cuenta Pública y, al mismo tiempo, mejorar la coordinación territorial en el gobierno, especialmente con los servicios ministeriales regionales (seremis).

Esto en medio de un proceso de instalación complejo, en el que más de 20 de los seremis designados por el mandatario han dejado sus cargos, varios de ellos por polémicas.

El tema ha generado inquietud en los partidos y, sobre todo, entre los parlamentarios del sector, quienes en privado han cuestionado no solo cómo se dio el proceso de nombramientos, sino que también la demora en el funcionamiento de algunas reparticiones en sus respectivas regiones.

Por lo mismo, en la cita el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aprovechó de hacer una evaluación de la instalación del gobierno en el resto del país y también de los distintos jefes de servicio. Al mismo tiempo, se abordaron algunos aspectos más administrativos, como la instalación del comité de emergencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el nuevo proceso de test de drogas para autoridades.

Más allá de la instalación, el encuentro también se vio marcado por las tensiones al interior de algunos ministerios, donde la relación entre los subsecretarios y los jefes de cartera no ha logrado asentarse e incluso se han generado roces. Si bien algunas autoridades sectoriales transmiten que este asunto se abordó y se pidió evitar conflictos, en La Moneda recalcan que el tema no fue discutido en la cita.

El caso que ha generado más inquietud es el del Ministerio de la Mujer. En los partidos del sector es sabido que la relación entre la ministra Judith Marín (socialcristianos) y la subsecretaria Daniela Castro (RN) está totalmente quebrada, por lo que, incluso, sus respectivas colectividades han buscado interceder.

Mientras que en RN fue la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien le pidió personalmente a Kast intervenir y solucionar la situación en la cartera -lo que desató las críticas de los socialcristianos-, en el partido de la ministra también han hablado con el presidente por el tema.

Las diferencias entre Marín y Castro empezaron tras la salida de la directora del Sernameg, Priscilla Carrasco, quien se econtraba en pleno tratamiento por un cáncer. De ahí en adelante, las tensiones se han ido incrementando por algunos despidos y salidas de funcionarios.

Castro incluso ha abordado la materia en distintas instancias dentro de RN, en donde a acusado que ha tenido poca autonomía para ejercer su cargo y ha reconocido que la relación con la secretaria de Estado se ha vuelto insostenible.

La situación en Mujer es la que más preocupa en el sector, pues para varios se trata de una cartera clave para avanzar en temas como sala cuna universal y empleo femenino. En ese contexto, parlamentarios advierten que se tiene que evitar que ocurra una situación similar a la del Ministerio de Ciencia, donde el subsecretario terminó renunciando por sus diferencias con la ministra Ximena Lincolao.

En el Ministerio del Deporte, la ministra Natalia Duco también presenta diferencias con su equipo de trabajo. El liderazgo que ha ejercido la exdeportista, junto a una serie de decisiones de cara a la planificación, la ha distanciado de su subsecretario, Andrés Otero.

El periodista, quien renunció a la gerencia de la Federación de Tenis, ya trabajó en el gobierno anterior de Sebastián Piñera en el mismo cargo y es reconocido por los deportistas y dirigentes.

El Ministerio de Salud es otra cartera donde, según diversas fuentes, hay ruido. Las mismas voces aseveran que la ministra May Chomalí ha tenido discrepancias con el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

La tensión quedó instalada tras el episodio del Hospital de San Antonio por el fichaje de Jeannette Vega, exministra de Gabriel Boric. El manejo de esta situación, que quedó a cargo de Montt, fue mal evaluado. Otras áreas de trabajo del subsecretario han corrido la misma valoración. Este jueves, de hecho, trascendió que su permanencia en el gobierno estaba en riesgo.