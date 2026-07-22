SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

    Este martes se llevó a cabo el conversatorio de La Tercera, El Deportivo y Jugabet tras la Copa del Mundo, donde los tres entrenadores analizaron lo sucedido en Norteamérica.

    Por 
    Julián Concha
     
    Lucas Mujica
    La Pizarra del Mundial de La Tercera.

    Son tiempos de balances tras el Mundial. Este martes, se llevó a cabo La Pizarra del Mundial, evento organizado por La Tercera y El Deportivo, con la presentación de Jugabet, en el Claro Arena. El encuentro estuvo marcado por la presencia de Nicolás Córdova, técnico de la Roja, Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, y Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile; y dejó un profundo análisis de lo que viene para el fútbol por parte de los estrategas. También contó con Matías Claro y José María Buljubasich, presidente y gerente deportivo de Cruzados. Por parte de la ANFP estuvo entre los asistentes Jorge Yunge, el secretario general del organismo.

    El conversatorio se centró en las nuevas tendendencias tras la Copa del Mundo. La mirada técnica de los entrenadores fue clara. “Más que sistemas, yo creo que cambió mucho en que ya no hay tantas transiciones. Los equipos perdían la pelota y se retrasaban mucho, había mucho bloque bajo. Lo hicieron todas las selecciones, grandes y pequeñas, la estructura era robar y salir rápido”, analizó el adiestrador cruzado.

    Bajó la presión. Hubo tanta calidad, tanto posicionamiento de salir jugando, que se esperó más bajo”, añadió Gago.

    En esta ocasión, hubo especial énfasis en determinar si se produjeron innovaciones relevantes en las propuestas de las 48 selecciones que, en un formato inédito, participaron en el torneo. También sobre lo hecho por finalistas, España y Argentina, y la clara victoria de la escuadra europea.

    El análisis fue unánime: “España fue un justo ganador, sin duda”, aseguró Garnero. “Fue un resultado corto para el trámite del partido”, retrucó Córdova. “Fue un equipo que dominó. No recuerdo bien la estadística, pero tuvo unas 15 situaciones de gol por partido, y recibió solo un gol. Eso explica lo bueno que fue su Mundial”, complementó Gago.

    Las grandes figuras

    Se repasó la actuación rutilante de Lionel Messi, que fue una de las grandes figuras en su último Mundial y llevó a la Albiceleste a otra final. Todos coincidieron en considerarlo como el mejor futbolista de todos los tiempos. “Yo creo que es el mejor de la historia. Me parece que su carrera lo puso por encima de todos”, indicó Garnero.

    Para mí, no hay dudas. Leo es lo más grande que vi futbolísticamente. Lo que consiguió, los golpes que tuvo que bancarse, los años de carrera que tuvo, cómo los hizo, de la forma en la que convivió con ser Messi, no es fácil. Y dentro del campo, es extraordinario”, añadió Gago. “Lo que hizo él, por tantos años, con la preparación física que hay hoy, las velocidades. A veces da la impresión, incluso ahora, que los demás van a la mitad de la velocidad de él. La interpretación de los espacios y la ejecución, lo hacen tan distinto”, explicó Córdova.

    Por otra parte, no se atrevieron a entregarle el relevo a ninguna de las figuras emergentes: “Están lejos. Lo que interpreto, cerca no tiene a nadie. Tienen virtudes parecidas, pero no”, indicó Garnero.

    “Es la conjugación entre la interpretación de lo que está pasando, tomar la decisión correcta y ejecutarla de manera correcta”, enfatizó Córdova. “Es un fenómeno, realmente lo que significa la palabra fenómeno", insisitió el técnico cruzado.

    También se sumaron a una de las mayores críticas recibidas en la Copa del Mundo: la pausa de hidratación. “Como futbolero, te digo que no. Como entrenador, quizás te sirve una pausita más, pero le quita ritmo. Que la final del mundo haya tardado 25 minutos, es una barbaridad”, indicó Garnero.

    “No estoy de acuerdo, no me gusta. Todo tiene que ver con el contexto del partido, si te están linchando, esa pausa te puede servir. Pero Efectivamente para el ritmo del partido. Eso sí, creo que hubo muchos goles después de la pausa”, añadió Córdova.

    “Si vas atacando, te saca ese ritmo. Cada pausa le baja la tensión que tiene cada futbolista. Cada futbolista tiene que mantener esa tensión en cada cuarto que se juega”, analizó Gago.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalFernando GagoDaniel GarneroNicolás CórdovaLa RojaSelección ChilenaUniversidad de ChileUniversidad CatólicaSelección de EspañaSelección de Argentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las declaraciones Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Se cierran las inscripciones: dos listas se enfrentarán para presidir la Cámara Chilena de la Construcción

    Socio de Sartor declara contra Pedro Pablo Larraín y afirma que ex socio de Huachipato financió la compra de Azul Azul

    Temporal: primeras proyecciones anticipan efectos negativos de hasta 0,3 puntos en Imacec y de 0,1% al alza en IPC

    Proyecto del gobierno excluye a sindicatos del acuerdo para flexibilizar la aplicación de las 40 horas en 16 semanas

    Nuevo frente de lluvias llegará al país este jueves y continúa desafiando la gestión de una emergencia prolongada

    Lo más leído

    1.
    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    2.
    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    3.
    Pese a provocar la pelea: la FIFA elimina la expulsión de Leandro Paredes de los registros de la final del Mundial

    Pese a provocar la pelea: la FIFA elimina la expulsión de Leandro Paredes de los registros de la final del Mundial

    4.
    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    5.
    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    6.
    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Nuevo frente de lluvias llegará al país este jueves y continúa desafiando la gestión de una emergencia prolongada
    Chile

    Nuevo frente de lluvias llegará al país este jueves y continúa desafiando la gestión de una emergencia prolongada

    Megarreforma sufre traspié, pero gobierno logra que Cámara apruebe casi todos los últimos ajustes de la iniciativa

    Martín Arrau encabeza reuniones con parlamentarios por agenda de seguridad

    Las declaraciones Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
    Negocios

    Las declaraciones Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Se cierran las inscripciones: dos listas se enfrentarán para presidir la Cámara Chilena de la Construcción

    Socio de Sartor declara contra Pedro Pablo Larraín y afirma que ex socio de Huachipato financió la compra de Azul Azul

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Fernando Gago, en La pizarra del Mundial en La Tercera: “Para mí Messi de 2010 ya era el mejor de la historia”
    El Deportivo

    Fernando Gago, en La pizarra del Mundial en La Tercera: “Para mí Messi de 2010 ya era el mejor de la historia”

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    Kuwait, la nación del Golfo que se convirtió en el objetivo más fácil de Irán
    Mundo

    Kuwait, la nación del Golfo que se convirtió en el objetivo más fácil de Irán

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer