La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

Son tiempos de balances tras el Mundial. Este martes, se llevó a cabo La Pizarra del Mundial, evento organizado por La Tercera y El Deportivo, con la presentación de Jugabet, en el Claro Arena. El encuentro estuvo marcado por la presencia de Nicolás Córdova, técnico de la Roja, Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, y Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile; y dejó un profundo análisis de lo que viene para el fútbol por parte de los estrategas. También contó con Matías Claro y José María Buljubasich, presidente y gerente deportivo de Cruzados. Por parte de la ANFP estuvo entre los asistentes Jorge Yunge, el secretario general del organismo.

El conversatorio se centró en las nuevas tendendencias tras la Copa del Mundo. La mirada técnica de los entrenadores fue clara. “Más que sistemas, yo creo que cambió mucho en que ya no hay tantas transiciones. Los equipos perdían la pelota y se retrasaban mucho, había mucho bloque bajo. Lo hicieron todas las selecciones, grandes y pequeñas, la estructura era robar y salir rápido”, analizó el adiestrador cruzado.

“Bajó la presión. Hubo tanta calidad, tanto posicionamiento de salir jugando, que se esperó más bajo”, añadió Gago.

En esta ocasión, hubo especial énfasis en determinar si se produjeron innovaciones relevantes en las propuestas de las 48 selecciones que, en un formato inédito, participaron en el torneo. También sobre lo hecho por finalistas, España y Argentina, y la clara victoria de la escuadra europea.

El análisis fue unánime: “España fue un justo ganador, sin duda”, aseguró Garnero. “Fue un resultado corto para el trámite del partido”, retrucó Córdova. “Fue un equipo que dominó. No recuerdo bien la estadística, pero tuvo unas 15 situaciones de gol por partido, y recibió solo un gol. Eso explica lo bueno que fue su Mundial”, complementó Gago.

Las grandes figuras

Se repasó la actuación rutilante de Lionel Messi, que fue una de las grandes figuras en su último Mundial y llevó a la Albiceleste a otra final. Todos coincidieron en considerarlo como el mejor futbolista de todos los tiempos. “Yo creo que es el mejor de la historia. Me parece que su carrera lo puso por encima de todos”, indicó Garnero.

“Para mí, no hay dudas. Leo es lo más grande que vi futbolísticamente. Lo que consiguió, los golpes que tuvo que bancarse, los años de carrera que tuvo, cómo los hizo, de la forma en la que convivió con ser Messi, no es fácil. Y dentro del campo, es extraordinario”, añadió Gago. “Lo que hizo él, por tantos años, con la preparación física que hay hoy, las velocidades. A veces da la impresión, incluso ahora, que los demás van a la mitad de la velocidad de él. La interpretación de los espacios y la ejecución, lo hacen tan distinto”, explicó Córdova.

Por otra parte, no se atrevieron a entregarle el relevo a ninguna de las figuras emergentes: “Están lejos. Lo que interpreto, cerca no tiene a nadie. Tienen virtudes parecidas, pero no”, indicó Garnero.

“Es la conjugación entre la interpretación de lo que está pasando, tomar la decisión correcta y ejecutarla de manera correcta”, enfatizó Córdova. “Es un fenómeno, realmente lo que significa la palabra fenómeno", insisitió el técnico cruzado.

También se sumaron a una de las mayores críticas recibidas en la Copa del Mundo: la pausa de hidratación. “Como futbolero, te digo que no. Como entrenador, quizás te sirve una pausita más, pero le quita ritmo. Que la final del mundo haya tardado 25 minutos, es una barbaridad”, indicó Garnero.

“No estoy de acuerdo, no me gusta. Todo tiene que ver con el contexto del partido, si te están linchando, esa pausa te puede servir. Pero Efectivamente para el ritmo del partido. Eso sí, creo que hubo muchos goles después de la pausa”, añadió Córdova.

“Si vas atacando, te saca ese ritmo. Cada pausa le baja la tensión que tiene cada futbolista. Cada futbolista tiene que mantener esa tensión en cada cuarto que se juega”, analizó Gago.