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    Política

    Megarreforma sufre traspié, pero gobierno logra que Cámara apruebe casi todos los últimos ajustes de la iniciativa

    Aunque La Moneda ganó casi todas las votaciones, hubo una que perdió. Se trataba de un artículo que establecía un mecanismo de compensación al Fondo Común Municipal, que ahora tendrá que ser revisado por una comisión mixta. El gobierno, sin embargo, pretende que la Cámara y el Senado sesionen este miércoles en la tarde en forma excepcional para cerrar esa etapa.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    15 JULIO 2026 EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE; FRANCISCA TOLEDO, EL MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT Y EL MINISTRO DEL INTERIOR; CLAUDIO ALVARADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Esta vez no hubo euforia. Luego de que el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), diera por finalizada la ronda de votaciones por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI); y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), se quedaron sentados, sin dar señales de alegría.

    Solo hubo algunos abrazos, una vez que se acercaron algunos diputados del oficialismo.

    Aunque la Cámara había logrado aprobar casi todos los últimos ajustes de la emblemática iniciativa gubernamental, hubo una sola votación que el gobierno perdió, debido a que el PDG y la DC votaron en contra, junto al resto de la oposición. Se trataba de un artículo que establecía un mecanismo de compensación al Fondo Común Municipal, por concepto de la menor recaudación de contribuciones.

    Dado que era una norma de quórum, que requería 78 apoyos en la Sala, fue rechazado al contar con solo 76 votos a favor, versus 69 en contra. Ello inevitablemente aguó el festejo del Ejecutivo.

    Aquel resultado fue lo más aplaudido por la oposición, que a duras penas pudo reunir 70 votos (incluyendo a los del PDG), debido a nueve ausencias, entre ellos dos diputados que quedaron aislados por el temporal en el norte (el PC Bernardo Salinas y el Ind. PPD, Cristián Tapia). Había también un grupo de legisladoras en viaje oficial. No obstante, dentro de las inasistencias había casos delicados: tres diputadas en tratamientos de cáncer y otra en estado avanzado de embarazo, a los que la derecha les negó un pareo.

    Independientemente de las razones, la oposición desde la mañana sabía que era muy difícil doblegar la voluntad del Ejecutivo que quería evitar a toda costa la conformación de una comisión mixta para alargar la tramitación. Esta es una instancia contemplada en la Constitución que se conforma por cinco diputados y cinco senadores solo en el caso de que haya que resolver nudos finales de un proyecto.

    Reuniones de última hora

    Pese a ello, el plan de La Moneda tampoco tuvo pleno éxito. De hecho, no prosperó ninguna gestión de última hora. Quiroz se reunió con la bancada del PDG, mientras que Alvarado sostuvo dos encuentros con algunos legisladores de DC. La apuesta era que al menos un par parlamentarios de estas bancadas diera sus votos para sortear exitosamente las normas de quórum.

    Según el balance que había en La Moneda, los PDG no se atrevieron a descolgarse, mientras que los diputados DC supuestamente se equivocaron, versión que en todo caso es descartada en el comité falangista, ya que ellos solo se habrían comprometido a aprobar la rebaja de las contribuciones, pero no la compensación de esos dineros que pretendían mejorar.

    Con la votación cerrada y con un artículo rechazado, Alessandri inmediatamente propuso la composición de la comisión por cinco diputados. Su planteamiento, sin embargo, fue rechazado por 100 votos en contra por motivos diversos. Los socialistas, a pesar de ganar un cupo, buscaban ganar tiempo. El PDG reclamaba haber quedado afuera. Por su parte, los republicanos se opusieron ante el riesgo de que el asiento de los socialistas fuera ocupado por el diputado Daniel Manouchehri (PS).

    Nuevo apuro

    Para salir de ese embrollo, Alessandri sostuvo una reunión en la tarde en su oficina con representantes de bancadas oficialistas y el ministro García, además de otros personeros de la Secretaría General de la Presidencia.

    Si bien en la reunión no hubo pleno acuerdo, el presidente de la Cámara presentará este miércoles nuevamente su propuesta, donde la gran duda es si incluirá un cupo para el PS o bien se lo cederá al PDG.

    En caso que la Cámara despeje la integración de la mixta este miércoles, el oficialismo y el gobierno acordaron -en la cita realizada en la oficina de Alessandri- tratar de que la mencionada comisión que presidirá el senador Javier Macaya (UDI) cite a las 15 horas, con el fin de evacuar un informe que sea votado en la sala de la Cámara esa misma tarde.

    Los diputados, que ya están citados para una sesión especial a las 17.30 hrs. para ver dos proyectos -uno para saldar la deuda con las distribuidoras y ampliar el subsidio eléctrico, y el otro para simplificar las patentes mineras-, podrían perfectamente ser obligados a votar el informe final de la megarreforma en aquella sesión dada su urgencia de discusión inmediata.

    En tales circunstancias, ya hay conversaciones para que la Sala del Senado sea citada en forma excepcional cerca de las 20 horas, para despachar la iniciativa gubernamental la noche del miércoles. Si la Cámara demora el envío del oficio, una alternativa es que la sesión se haga el jueves.

    Según algunos parlamentarios de la alianza gubernamental, la apuesta del ministro Quiroz es que al menos esta etapa legislativa del megaproyecto quede cerrada esta semana.

    Reforma queda para agosto

    A pesar de que esa jugada repentina podría ahorrar tiempo, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio ya no se podrá cumplir, ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales.

    Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días para las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y el Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo).

    Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso.

    No obstante, independientemente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del secretario de la corporación, Miguel Landeros, y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto.

    Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar.

    La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial).

    La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso.

    No obstante, la recomendación política del Ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la zona central y el Norte Chico.

    El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación.

    Balance de ministros

    Tras la sesión, Alvarado, Quiroz y García resaltaron el avance legislativo, ya que en teoría la megarreforma quedó sellada con aquellos artículos que eran parte del llamado “corazón” (la rebaja de impuestos a las empresas, la reintegración y la invariabilidad tributaria), además de las nuevas normas en materia de procedimientos medioambientales.

    La promulgación de la iniciativa, en todo caso, quedó supeditada a los siguientes pasos en la comisión mixta, el veto y también el Tribunal Constitucional, luego de que este martes la oposición ingresara tres requerimientos para impugnar los aspectos más controversiales de la propuesta legal del Presidente Kast.

    El ministro Quiroz valoró que el Congreso haya apoyado “la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile”, al tiempo que agradeció el respaldo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC) en algunos temas.

    El biministro Alvarado también aventuró que a partir de esta reforma “la inversión va a llegar de manera firme y segura a nuestro país. Las reglas del juego van a estar claras para todos los que quieran invertir en Chile”, y adelantó que la comisión mixta el gobierno aprovechará de corregir y mejorar el mecanismo de compensación de fondos municipales.

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