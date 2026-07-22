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    Temporal: primeras proyecciones anticipan efectos negativos de hasta 0,3 puntos en Imacec y de 0,1% al alza en IPC

    Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) afirman que la alteración en la distribución de productos podría generar alza de precios, pero de manera momentánea.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso 18 Julio de 2026 Un gran socavon se produjo en Av Altamirano, a la altura de Asmar, producto de las lluvias y las fuertes marejadas en el sector. Manuel Lema/Aton Chile MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    El temporal sigue generando estragos en las regiones de Coquimbo y Atacama. Los que se sumaron a lo registrado en la zona centro sur. Y si bien todavía no hay una cuantificación del costo de los daños que estas lluvias ha generado en términos económicos ya existe cálculos preliminares del efecto en actividad e inflación que puede generar.

    En el gobierno, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, explicó que “hay distintas medidas que se están tomando en distintas fases. Hoy estamos trabajando como gobierno en recuperar la conectividad tanto de infraestructura vial como conectividad de suministro eléctrico y de telecomunicaciones y luego en una segunda fase disponibilizaremos los fondos necesarios para poder cubrir las pérdidas materiales efectivas que hayan tenido las pymes en las provincias más afectadas por este temporal”.

    Cadena logística

    Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) manifiestan su preocupación por los efectos que está generando las lluvias en la cadena logística lo que podría generar alza de precios momentáneas. “Existe una alteración en la normal distribución de alimentos, pero no en la cantidad disponible: los cortes en carreteras, caminos rurales y puentes están retrasando la llegada de productos a mercados mayoristas, minoristas, supermercados y ferias libres”, señalaron.

    En ese sentido, el presidente del gremio, Antonio Walker, añade que “hoy llegaron mucho menos hortalizas, verduras, legumbres a La Vega, a Lo Valledor, a las ferias y a los supermercados, producto del corte de la carretera y de lo difícil que está el tránsito en los caminos rurales. Entonces, puede haber aumentos puntuales de precios, pero terminando la emergencia debieran estabilizarse rápidamente, porque no es un problema de producción agrícola, por lo que restablecida la logística los precios deberán normalizarse”.

    En cuanto al costo, desde la SNA hacen un llamado a la responsabilidad con los cálculos que se están entregando: sostienen que “lo responsable es esperar que termine todo este frente, darnos un tiempo y hacer una evaluación como se hacen en los terremotos. Hay que ser serios, hay que ser responsables”.

    Desde el gremio del agro rescatan que este frente deja un efecto positivo de largo plazo: recuperamos las reservas de nieve, que estaban un 92% por debajo de un año normal, y las reservas de agua en embalses que se encontraban en niveles mínimos, un volumen que puede durar tres o cuatro años.

    “El caso de Coquimbo es elocuente. La región perdió un 40% de su superficie agrícola por la sequía de los últimos años. Hoy sus ocho embalses están recuperando capacidad y se están recargando los acuíferos, lo que permite que los pozos profundos vuelvan a tener un caudal normal”, sostienen.

    Este jueves llegará “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados. Foto: ATON.

    Viviendas

    Uno de los sectores más afectados por este temporal son las viviendas. De acuerdo a un cálculo GPS Property sostienen que, tras el último balance de las autoridades, que ya registra cerca de 17 mil viviendas con algún nivel de afectación, estimaron que la cifra final podría superar las 20.000 viviendas dañadas una vez que finalicen los catastros en terreno y se incorporen los inmuebles que aún permanecen en evaluación.

    La consultora proyecta que las pérdidas económicas asociadas a reparaciones y reconstrucción podrían ubicarse entre $150.000 millones y $180.000 millones, lo que equivale a un costo promedio de entre $7,5 millones y $9 millones por vivienda afectada. “Este monto considera una combinación de daños menores, moderados y mayores, incluyendo reparaciones de techumbres, estructuras, revestimientos, instalaciones eléctricas, sistemas sanitarios, terminaciones interiores y obras de secado y recuperación posteriores a las inundaciones”, señalan.

    Efecto en PIB e IPC

    Dado este complejo panorama, los efectos en PIB e inflación comienzan a cuantificarse. “El impacto en la actividad económica producto del sistema frontal se concentra en el sector de la educación por medio de la suspensión de clases en diversas zonas del país en diversas fechas, por lo que su impacto es heterogéneo por regiones”, afirma el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz.

    En este análisis mencionan que “el otro efecto negativo es el impacto en la agricultura producto de inundaciones en diversas regiones del país, lo que conllevaría pérdida de cultivos y también efectos negativos en el sector de frutícola, sumado al impacto en el transporte por mayores costos asociado a corte de caminos por efecto de las lluvias. En menor medida también se han visto afectado el comercio asociado toda vez que se reduce el flujo de personas dadas las condiciones climáticas”.

    Para Ortiz, también “existen efectos positivos tanto a corto como a mediano plazo, especialmente en la generación de energía por mayores precipitaciones asociado al aumento de diversos embalses, para el uso de agua para consumo humano para la actividad económica”.

    En este escenario, Ortiz estima “un impacto negativo en el Imacec de julio entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales explicado principalmente por la suspensión de clases y un limitado impacto negativo en la producción agrícola”.

    Este jueves llegará “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados. Foto: ATON.

    Ahora bien, en el caso del IPC esperamos un efecto marginal al alza concentrado en alimentos. “Proyectamos una incidencia en el IPC de julio de 0,1 puntos porcentuales asociado a este fenómeno”.

    Más sobre:TemporalLluviasSNA

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