Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles
Revisa el listado de zonas que cuentan con la medida anunciada por el Mineduc para este 22 de julio.
La suspensión de clases se mantiene en parte de la zona norte, ante las condiciones de intensas lluvias y vientos derivadas de los sistemas frontales que han afectado al país.
En esa línea, el último anuncio vigente por parte del Ministerio de Educación indicó la medida para este martes 21, que en algunos territorios se extiende hasta miércoles 22 de julio.
De acuerdo al Mineduc, la suspensión aplica tanto a establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media. Revisa a continuación el listado.
Comunas con suspensión de clases
Al tiempo de redacción de esta nota se mantiene la medida de suspensión de clases este 22 de julio en:
- Región de Coquimbo.
- Región de Atacama: Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
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