SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cadena hotelera Meliá dejará su operación en Cuba esta semana

    Alega la falta de “estabilidad operativa” en Cuba para anunciar el fin de sus servicios en todos sus establecimientos

    Por 
    Europa Press
    Fuente: Meliá Hotels MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

    Meliá Hotels International ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial portuguesa, Ilha Bela Gestao e Turismo, pondrá fin con efectos a partir del próximo 24 de julio de 2026 a la totalidad de sus servicios de gestión y comercialización hotelera en la República de Cuba.

    Esta decisión completa el proceso iniciado el pasado 3 de junio (cuando registró la retirada inmediata de gestión y uso de marca en 15 establecimientos iniciales) y supone ahora el cese definitivo en todos sus establecimientos en el país.

    La medida abarca la descontinuación total del uso de sus marcas autorizadas, la actividad receptiva y la cadena de suministro local vinculada a la operativa.

    La cadena balear justifica este repliegue en las “notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero” que afectan de forma persistente al entorno cubano y que, según remarca el grupo, “imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa”.

    Antecedentes

    El movimiento anunciado hoy da continuidad a la comunicación de ‘otra información relevante’ remitida al supervisor el 3 de junio de 2026.

    En dicho anuncio previo, Meliá ya había notificado la cancelación de contratos en un bloque inicial de 15 hoteles —entre los que se encontraban insignias como el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Paradisus Varadero o Sol Varadero Beach— en el marco de una evaluación continuada de riesgos en la región.

    En aplicación del principio de prudencia contable, la compañía se encuentra evaluando el impacto financiero derivado de esta salida global del mercado cubano, incluyendo la eventual revisión del valor en libros de sus activos vinculados a la isla.

    Meliá detallará el alcance concreto de este ajuste coincidiendo con la presentación de sus resultados del primer semestre del ejercicio 2026.

    Asimismo, Ilha Bela ha precisado que continuará ejecutando los trámites necesarios para garantizar una transición ordenada que minimice el impacto del cese de actividad, al tiempo que implementará protocolos de comunicación transparente con colaboradores, proveedores y clientes.

    Un negocio comprometido

    La cadena española, que llegó a gestionar hasta 34 hoteles en Cuba con cerca de 14.000 habitaciones, era hasta hace poco el principal operador turístico extranjero en la isla.

    La decisión comunicada hoy por la compañía se produce tras un primer trimestre severamente castigado en la isla por el impacto de las geopolíticas regionales.

    Según consta en el informe financiero del primer trimestre del ejercicio, el negocio de Meliá en Cuba se vio “comprometido de forma significativa” como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en la zona a comienzos de año.

    Esta situación derivó en una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible y en la imposición de un estricto bloqueo comercial que golpeó de lleno al sector turístico, provocando incluso la cancelación masiva de conexiones aéreas directas -incluidas las procedentes de Canadá, su principal mercado emisor, por falta de combustible de aviación-.

    Como resultado de este complejo entorno, la hotelera se vio obligada a realizar un cierre paulatino de sus establecimientos, llegando a operar a finales de marzo a tan solo el 50% de su capacidad instalada, lo que lastró severamente sus indicadores operativos y anticipó el desenlace anunciado este martes.

    Más sobre:EmpresasMeliá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SEC formula cargos contra Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso

    Fatal accidente en Viña del Mar: un vehículo ingresó a estación de Metro tras colisión y dejó a una mujer fallecida

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el país

    CPC valora avance de la megarreforma, pero alertan por “derecho al olvido” y prohibición del pago de interés sobre interés

    Alvarado responde a críticas por tardía suspensión de clases en Valparaíso por el sistema frontal: “El compromiso es de reordenar eso”

    Máximo Pacheco defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    Lo más leído

    1.
    Cómo funcionará y cuáles serán los requisitos para acceder a la exención de las contribuciones a adultos mayores

    Cómo funcionará y cuáles serán los requisitos para acceder a la exención de las contribuciones a adultos mayores

    2.
    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    3.
    Exdirector médico de CLC se querella por apropiación indebida contra la clínica y su expresidente

    Exdirector médico de CLC se querella por apropiación indebida contra la clínica y su expresidente

    4.
    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    5.
    Fontaine advierte “crisis” en Codelco y anuncia pausa en plan de inversiones, pero afirma que seguirá siendo 100% estatal

    Fontaine advierte “crisis” en Codelco y anuncia pausa en plan de inversiones, pero afirma que seguirá siendo 100% estatal

    6.
    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    SEC formula cargos contra Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso
    Chile

    SEC formula cargos contra Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso

    Fatal accidente en Viña del Mar: un vehículo ingresó a estación de Metro tras colisión y dejó a una mujer fallecida

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el país

    Cadena hotelera Meliá dejará su operación en Cuba esta semana
    Negocios

    Cadena hotelera Meliá dejará su operación en Cuba esta semana

    CPC valora avance de la megarreforma, pero alertan por “derecho al olvido” y prohibición del pago de interés sobre interés

    Máximo Pacheco defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo
    El Deportivo

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial

    Se abren las inscripciones para la versión 2027 del Ironman 70.3 de Pucón

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos
    Cultura y entretención

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares
    Mundo

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer