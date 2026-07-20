Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

El embalse El Yeso está a 65% de su capacidad al 20 de julio.

El tren de sistemas frontales que han llegado al país ha causado millonarios estragos, especialmente en el norte de Chile. El agua caída en algunas zonas de la Región de Valparaíso, Atacama y Coquimbo ha sido similar a lo que ha caído en 5 años o más.

Las lluvias activaron las secas quebradas y devolvieron el cauce a los ríos de manera desproporcionada, generando destrucción de viviendas, caminos y puentes.

Las intensas lluvias, sin embargo, no han sido suficientes para para revertir el déficit hídrico embalsado. Claro porque el agua acumulada en los distintos embalses del país aún está por debajo de lo registrado a esta misma fecha de 2025.

Los embalses del país almacenan 4.316 millones de metros cúbicos de agua al 20 de julio, según el boletín hidrometeorológico de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas.

La cifra es 8,29% inferior a los 4.706 millones registrados a fines de julio del año pasado y queda lejos del promedio histórico mensual del período 1991-2020, que asciende a 5.982 millones.

La laguna Negra y el embalse El Yeso.

El sistema que sigue la DGA reúne 25 embalses en nueve regiones, con una capacidad conjunta de 12.912 millones de metros cúbicos.

Del total, el 64% está destinado al riego, el 16% a generación eléctrica, el 12% a agua potable y el 8% tiene uso mixto de generación y riego.

Con todo, el mes muestra una mejora: al cierre de junio había 3.661 millones de metros cúbicos guardados, por lo que en las últimas semanas el volumen creció en 655 millones.

Cinco embalses bajo el 20%

El informe identifica cinco embalses cuyo volumen actual es menor al 20% de su capacidad, ubicados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío.

Se trata de Puclaro y La Paloma, ambos al 17%; Peñuelas, al 11%; Tutuvén, al 13%; y Lago Laja, al 17%.

El caso de La Paloma es ilustrativo: con espacio para 750 millones de metros cúbicos, guarda solo 124 millones. Lago Laja, el de mayor capacidad del sistema con 5.582 millones, acumula 953,4 millones.

El río Mapocho en 2022, en plena sequía. JAVIER SALVO/ATON CHILE

En el otro extremo destacan Pangue, en Biobío, con 88% de llenado, y Conchi, en Antofagasta, con 86%. En Coquimbo, donde la DGA monitorea ocho embalses, sobresale Recoleta con 79%, seguido de Corrales (78%) y Culimo (77%).

El norte lidera la recuperación tras la sequía:

La comparación con fines de julio de 2025, muestra que nueve embalses mejoran su volumen en doce meses y 16 lo reducen.

El vaso medio lleno de los efectos del sistema frontal se observan en el agua retenida en el norte, especialmente golpeada por la sequía que se arrastra por décadas.

Las mayores alzas se concentran en la cuenca del Limarí, en Coquimbo: Recoleta más que cuadruplica su volumen al pasar de 18 a 78,9 millones de metros cúbicos, un salto de 338,3%; Cogotí sube de 35,2 a 78,5 millones (+123%); y La Paloma avanza de 57,5 a 124 millones (+115,7%).

En la misma región, Culimo crece 42,9%, mientras que en Atacama el embalse Lautaro anota un alza de 11,1%.

El repunte, con todo, es dispar dentro del propio norte. La Laguna, en la cuenca del Elqui, cae 45,9% en el año; El Bato retrocede 30,9%; Santa Juana pierde 12,5%; Puclaro baja 12%; y Conchi, 11,6%.

Rodrigo Gil, gerente del área de Campos de Colliers dijo que el “lado positivo” es la recuperación de embalses de Coquimbo para el riego y el consumo.

“La Paloma, Cogotí y Puclaro acumularon en conjunto más de 100 millones de metros cúbicos de agua asegurando suministro para el sector agrícola y también para consumo humano por un período de 2 a 4 años”, afirmó.

A escala nacional la balanza sigue negativa: la caída de Lago Laja, de 422,9 millones de metros cúbicos en doce meses, supera por sí sola la baja neta de todo el sistema, que llega a 390,1 millones.

Agua potable: Los Aromos al 72% y El Yeso al 65%

Entre los embalses destinados al consumo humano, Los Aromos, clave para el abastecimiento de agua potable de la región de Valparaíso, está al 72% de su capacidad, con 25,2 millones de metros cúbicos.

En contraste, Peñuelas apenas alcanza 10,8 millones de los 95 que puede almacenar.

Lago Peñuelas en 2022. DEDVI MISSENE/LA TERCERA

El Yeso, que surte a la Región Metropolitana, acumula 143,1 millones de metros cúbicos, equivalentes al 65% de su capacidad, por sobre los 142,7 millones de junio, pero debajo de los 180,5 millones de julio de 2025.

Maule y Biobío, los gigantes a media máquina

Los cinco embalses de la región del Maule suman una capacidad de 3.210 millones de metros cúbicos y ocupan el 44,27% de ese espacio, con 1.421,4 millones acumulados.

Destaca Colbún, orientado a la generación eléctrica, con 672,9 millones, mientras la Laguna del Maule llega a 638,9 millones, el 47% de su capacidad.

En Biobío, los tres embalses de la región, usados para riego y generación, tienen una capacidad conjunta de 6.839 millones de metros cúbicos y acumulan 1.647,1 millones.

Lago Laja concentra la mayor cantidad de agua de la zona pese a su bajo nivel de llenado, seguido de Ralco, con 621,1 millones (53%).

Más al norte, en O’Higgins, el embalse Rapel, destinado a generación, tiene 362,8 millones (52%) y Convento Viejo está al 74%. En Ñuble, el embalse Coihueco, de fines agrícolas, alcanza el 69%.

Lluvias: superávit en el norte y déficit de Valparaíso al Biobío

El boletín de la DGA considera 78 estaciones meteorológicas. En la macrozona norte, entre Arica y Parinacota y Coquimbo, 16 de las 22 estaciones presentan superávit respecto del promedio histórico y en 18 de ellas ha llovido más que en 2025.

En ese contexto, Vallenar acumula 150 milímetros frente a un promedio de 27,1 a esta fecha; Ovalle suma 209,4 milímetros contra una media de 69,5; y La Serena, con 117,1 milímetros, exhibe un superávit de 88,9%.

El panorama se invierte en la macrozona centro, de Valparaíso al Maule, donde 22 de las 29 estaciones consideradas tienen déficit frente al promedio histórico y solo 5 muestran superávit.

En Santiago la estación del MOP acumula 135,9 milímetros, 25,1% menos que lo normal, y en El Yeso el déficit llega a 32,3%.

Los casos más agudos están en O’Higgins, con La Rufina en -55,2%, y en la Región Metropolitana, con Laguna Aculeo en -54,7%.

Sistema frontal en el sur de Chile. JOSE ROBLES/ATON CHILE

En la macrozona sur, de Ñuble a Los Lagos, 5 de las 21 estaciones representativas presentan superávit, aunque 18 registran más precipitaciones que a igual fecha de 2025.

Concepción acumula 403 milímetros, con un déficit de 38,3%, y Los Ángeles anota -34,7%, mientras El Llolly, en Los Ríos, muestra un superávit de 19,6%.

En la macrozona austral, 2 de las 6 estaciones medidas exhiben superávit, Punta Arenas (+14,4%) y Río Róbalo en Puerto Williams (+28,5%), y en 4 de ellas ha llovido más que el año pasado.

Nieve: un manto más alto, pero con menos agua

El sistema frontal que comenzó el 16 de julio dejó acumulaciones significativas de nieve en el tramo que va de Coquimbo a Biobío, con superávit entre las cuencas de Elqui y Aconcagua.

Más nieve en la cordillera. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En la ruta de Cerro Olivares, a 3.566 metros de altura en la cuenca del Elqui, el manto alcanza 120 centímetros, 545% más que su promedio histórico, y en Quebrada Larga, en el Limarí, llega a 180 centímetros, con un superávit de 326%.

En ambos puntos no había nieve a igual fecha de 2025, de acuerdo al reporte de la DGA.