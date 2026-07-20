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    JP Morgan resalta las presiones fiscales que ve en la megarreforma de la administración Kast

    "Un mayor crecimiento compensaría parcialmente estos costos, pero no los compensa por completo", dijo JP Morgan sobre los efectos fiscales del proyecto.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Mike Segar

    En la semana que se espera que la megarreforma del presidente José Antonio Kast sea aprobada por el Congreso, JP Morgan volvió a analizar la iniciativa, pero ahora desarrolló más su evaluación respecto de los efectos en las finanzas públicas.

    “Podría impulsar el crecimiento de manera significativa, pero también amplía el déficit fiscal estructural, lo que implica que probablemente se necesitarán nuevos ajustes en el gasto para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales y preservar un colchón prudente por debajo del límite de deuda”, dijo JP Morgan en una nueva minuta.

    Ante este contexto, el banco de inversión estadounidense comentó que “el diseño fiscal del proyecto de ley no parece ser autofinanciable dentro del horizonte proyectado (...) Un mayor crecimiento compensaría parcialmente estos costos (fiscales), pero no los compensaría por completo”.

    “Como se analizó en estudios anteriores, la legislación ampliaría el déficit del gobierno central, siendo la principal fuente de pérdida de ingresos la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas de primera categoría, complementada por una serie de créditos fiscales y exenciones. Un mayor crecimiento compensaría parcialmente estos costos, pero no los compensa por completo”, agregó.

    En esa línea, JP Morgan reiteró en su análisis que “es probable que se requiera una restricción adicional del gasto fiscal real en los próximos años para cerrar el déficit estructural que implica la legislación actual”.

    La firma también analizó el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), del segundo trimestre, donde el propio gobierno proyecta que no se cumple la meta de déficit a partir de 2027 y que la deuda superaría el 45% del PIB en 2029. Además, el informe entrega un escenario fiscal con el contexto actual y otros con los efectos que proyecta el gobierno con la megarreforma.

    “El déficit estructural se mantiene por encima de la meta durante todo el período (...) La deuda bruta aumenta a casi el 45 % del PIB en 2029 y luego disminuye solo marginalmente, lo que deja poco margen por debajo del límite formal de deuda y aumenta la sensibilidad ante sorpresas adversas en el crecimiento, mayores necesidades de financiamiento o efectos de valoración del tipo de cambio”, dijo.

    JP Morgan también apuntó que las mejoras en ingresos, entre el informe pasado y el actual, son por un factor cíclico y que los supuestos de crecimiento del gobierno son más optimistas que los de ellos.

    “Dipres revisó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB para 2026, de 2,1 % a 1,8 % interanual, pero esta cifra sigue estando 60 puntos base por encima de nuestra propia proyección”, comentó la firma en su minuta ante su pronóstico de que Chile crezca apenas un 1,2% este año.

    Más sobre:EconomíaMegarreformaJosé Antonio Kast

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