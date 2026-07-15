JP Morgan ante votación de megarreforma: “Podría mejorar significativamente las perspectivas de la economía chilena”

Para este miércoles se espera la votación, en la Sala del Senado, de la megarreforma impulsada por el gobierno, ante lo cual JP Morgan publicó un informe donde señaló que su aprobación sería positiva para el país.

Según el banco de inversión estadounidense, “dada la representación de la coalición de gobierno en el Senado, existen altas probabilidades de que la mayor parte del proyecto de ley sea aprobado. Si bien aún quedarían algunas etapas del proceso legislativo por delante, este sería uno de los pasos más importantes para su aprobación, y por lo tanto creemos que podría ser un factor positivo para las acciones chilenas”.

Además, apuntó que “recientemente mejoramos la calificación de Chile, de Neutral a Sobreponderar, siendo uno de los argumentos la aprobación de estas reformas”.

De acuerdo a JP Morgan, al reducir el impuesto de sociedades manteniendo “sin cambios los impuestos personales finales (hasta el 40%), resulta más atractivo retener las ganancias dentro de la empresa para su reinversión que distribuirlas como renta personal. Este mecanismo está diseñado para incentivar la reinversión, lo que respalda nuestra tesis sobre la recuperación de la inversión de capital local”.

Sin embargo, sostuvo que, en términos fiscales, “el problema radica en el desajuste temporal: los costos son inmediatos y relativamente ciertos, mientras que los beneficios dinámicos de un mayor crecimiento se acumulan gradualmente y con mayor incertidumbre, lo que ha sido uno de los principales rechazos de la oposición”.

“En nuestra opinión, la aprobación de este proyecto de ley respalda esta postura, ya que podría mejorar significativamente las perspectivas de la economía chilena y las ganancias empresariales”, dijo JP Morgan.