El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

Electronic Arts y DICE han publicado el tráiler oficial de jugabilidad correspondiente a la Temporada 4 de Battlefield 6. El adelanto está centrado en la implementación de la Guerra Naval, una serie de mecánicas y escenarios que estarán disponibles para los jugadores a partir del 21 de julio de 2026.

El video exhibe el combate acuático a gran escala a través de los nuevos mapas que se integran al título.

El foco principal de esta actualización es Arrecife de Tsuru, confirmado por la desarrolladora como el escenario más extenso construido hasta la fecha para el juego.

El mapa se caracteriza por una geografía de islas extensas y un sistema de olas dinámicas, permitiendo el despliegue y enfrentamiento simultáneo de embarcaciones, aviones, helicópteros y vehículos terrestres.

Nuevas armas y vehículos tácticos

Para navegar y combatir en estos entornos marítimos, la Temporada 4 introduce nuevos vehículos tácticos . Los jugadores podrán utilizar el bote patrulla RCB-90 para asegurar el control de las zonas costeras, así como la lancha rápida 7.7m NSW RHIB para desplazamientos veloces sobre el oleaje.

Junto con el nuevo equipamiento de transporte, la actualización amplía el arsenal disponible con cuatro armas inéditas, entre las que se detalla la incorporación de un nuevo rifle de francotirador.

Modos de juego

En cuanto a los modos de juego, la temporada iniciará un nuevo ciclo de clasificación para el modo Battle Royale , el cual contará con un sistema de recompensas actualizado para los usuarios que participen en la tabla de posiciones.