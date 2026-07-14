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    Minuto a minuto: sigue el avance del sistema frontal que afecta a más de 10 regiones del país

    Los fenómenos de mayor intensidad se concentrarán en sectores precordilleranos y cordilleranos.

    Foto: Aton Chile

    Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantienen alertas y avisos meteorológicos en 10 regiones del país por el ingreso de un sistema frontal que dejará lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas entre la zona centro y sur.

    Los fenómenos de mayor intensidad se concentrarán en sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo, además de acumulación de nieve y rachas de viento.

    En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) activó alertas tempranas preventivas en las regiones que serán afectadas por el evento para reforzar el monitoreo y la coordinación con los organismos de emergencia. En el caso del Biobío y O’Higgins, la institución elevó el nivel a alerta amarilla.

    Las autoridades advierten que los principales riesgos son:

    • Crecidas de ríos y esteros.
    • Remociones en masa en sectores precordilleranos y cordilleranos.
    • Anegamientos urbanos.
    • Interrupciones del suministro eléctrico por el viento.
    • Complicaciones en rutas por nieve y hielo en la cordillera.

    Tanto la DMC como Senapred señalaron que las alertas podrían actualizarse durante las próximas horas en función de la evolución del sistema frontal, por lo que llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

    Mientras que desde el Ejecutivo decretaron emergencia preventiva, entre el 13 y el 21 de julio, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    Sigue el minuto a minuto del avance del sistema frontal

    Google Flood Hub detecta ocho ríos con riesgo de inundación

    La plataforma -que utiliza inteligencia artificial para anticipar inundaciones fluviales y estimar las zonas más afectadas- identificó que hay tres ríos en categoría “Peligro” y cinco en “Advertencia”.

    En detalle, en la primera categoría se encuentran el río Choapa (Coquimbo), río Reloca (Maule) y el río Lumaco (La Araucanía).

    En la segunda categoría, en tanto, posiciona al río Elqui (Coquimbo), río Mapocho (RM), río Maipo (RM y Valparaíso), río Claro (Maule) y río Cruces (Los Ríos).

    Puedes encontrar los detalles en esta nota.

    Kast instruye despliegue de autoridades en regiones

    Ante la llegada del sistema frontal -que mantiene alertas y avisos meteorológicos en 10 regiones-, el gobierno decidió concentrar todos sus esfuerzos en la preparación de la emergencia.

    La instrucción de permanecer activos incluso durante este feriado, consigna una nota de La Tercera PM, es para todas las autoridades del gabinete, incluso a quienes no están en el listado del despliegue de la emergencia.

    Lee aquí los detalles de cómo La Moneda enfrenta su primera emergencia climática.

    Cuántos milímetros de lluvia caerían

    Hasta ahora, el pronóstico de caída de precipitación es el siguiente:

    Región de Atacama:

    • Litoral: 15 a 25 mm el viernes 17 y el sábado 18.
    • Cordillera de la Costa y sectores de valles: 20 a 30 mm el viernes 17 y el sábado 18.
    • Pampa: 20 a 30 mm el 17 y el sábado 18.
    • Precordillera: 20 a 40 mm el viernes 17 y el sábado 18.

    Región de Coquimbo:

    • Litoral: 30 a 40 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 25 a 35 mm el sábado 18.
    • Cordillera de la Costa: 35 a 45 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 30 a 40 mm el sábado 18.
    • Precordillera y valles precordilleranos: 40 a 50 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.

    Región de Valparaíso:

    • Litoral: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.
    • Cordillera de la Costa: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.
    • Precordillera y valles precordilleranos: 55 a 65 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.

    Región Metropolitana:

    • Cordillera de la Costa: 40 a 60 mm el jueves, 50 a 60 mm el viernes y 40 a 50 mm el sábado.
    • Valle: 40 a 60 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.
    • Precordillera: 45 a 65 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.

    Región de O’Higgins:

    • Litoral: 45 a 65 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.
    • Cordillera de la Costa: 50 a 70 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.
    • Valle: 40 a 60 mm el jueves y el viernes.
    • Precordillera: 50 a 70 mm el jueves y el viernes.

    Región del Maule:

    • Litoral: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
    • Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
    • Valle: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
    • Precordillera: 60 a 80 mm el miércoles y 60 a 80 mm el jueves.

    Región de Ñuble:

    • Litoral: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
    • Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
    • Valle: 60 a 70 mm el martes y 60 a 80 mm el miércoles.
    • Precordillera: 60 a 70 mm el martes, 70 a 85 mm el miércoles y 50 a 70 mm el jueves.

    Región del Biobío:

    • Litoral: 70 a 80 mm el martes y 40 a 55 mm el miércoles.
    • Cordillera de la Costa: 70 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
    • Valle: 70 a 80 mm el martes y 70 a 80 mm el miércoles.
    • Precordillera: 70 a 80 mm el martes y 70 a 85 mm el miércoles.

    Delegación presidencial del Biobío entrega recomendaciones para prepararse para las lluvias

    Minsal activa Cogrid para monitorear respuesta sanitaria

    A la espera del inicio de las lluvias, el Ministerio de Salud activó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel sectorial.

    El objetivo, según precisaron, es coordinar la respuesta del sector de la salud y resguardar la continuidad de la atención de las personas.

    Lee más en este enlace.

    Desarrollo Social refuerza llamado para adoptar medidas ante temporal

    Ante la llegada del sistema frontal, la ministra María Jesús Wulf, entregó recomendaciones para prepararse:

    • Revisar las condiciones de la vivienda
    • Contar con medicamentos suficientes
    • Mantener un kit básico de emergencia
    • Cargar teléfonos celulares
    • Disponer de linternas y radios a pilas
    • Mantener contacto permanente con familiares, vecinos o personas de confianza, especialmente cuando se trata de personas mayores que viven solas o personas con discapacidad que requieren apoyo para evacuar o movilizarse.

    Pasos fronterizos cerrados en Maule

    Según se informó, el complejo fronterizo de San Pedro Vergara (por término de temporada estival) y el de Pehuenche (por condiciones climáticas) ya no están habilitados.

    Dónde se han suspendido las clases

    A la espera del aviso del gobierno de suspensión masiva de clases, hasta el momento, se ha informando que no habrá clases durante este viernes 17 de julio en toda la Región de Coquimbo.

    En la Región de Valparaíso, la medida ya se tomó en distintos establecimientos de El Quisco: Complejo Educacional Clara Solovera, Colegio El Quisco, Escuela Poeta Neruda de Isla Negra, Escuela Básica El Totoral y la Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Marina.

    La comuna de Tomé, en el Biobío, finalizará la jornada de este martes a las 14:00 horas en todos los establecimientos educacionales dependientes de la Dirección de Educación Municipal. Una medida similar ya se tomó en Penco.

    Revisa todos los detalles anunciados hasta el momento en este enlace.

    Los factores por los que la DMC emitió alarmas por sistema frontal

    Entre los indicadores que se monitorean para decretar esta medida, explican del organismo, está el monto de precipitación que caerá en 24 horas y los días por los que se extenderá, además de la llamada isoterma cero. Pero hay también otro un fenómeno climático que podría intensificar el sistema frontal: el río atmosférico.

    Lee los detalles en este enlace.

    Senapred realiza mesa técnica ante llegada del sistema frontal

    Identifican 175 puntos críticos en la RM

    El Gobierno de Santiago presentó un análisis, elaborado a través de la plataforma Condor, que identifica 175 puntos críticos de muy alto riesgo frente a las lluvias que afectarán a la Región Metropolitana, en el marco del sistema frontal declarado para la zona centro-sur del país.

    Estamos ante un sistema frontal de gran magnitud, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 140 y 200 milímetros en cuatro días. Por eso activamos el Sistema de Emergencia Regional junto a las 52 comunas para coordinar la prevención y la respuesta”, dijo el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

    Lee más sobre las medidas en esta nota.

    Ministro Poduje: “Nunca uno puede estar completamente preparado”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el ministro de Vivienda y Urbanismo se refirió al sistema frontal que se avecina.

    Pese a sostener que el Ejecutivo está trabajando, recalcó que no se puede estar completamente preparados para los efectos de este frente y que hay situaciones que no se pueden prever.

    “Nunca uno puede estar completamente preparado, porque siempre hay eventualidades”, explicó el secretario de Estado.

    Lee más en esta nota.

    Gobierno afina aviso por suspensión de clases

    Varios sostenedores ya habían tomado la decisión de suspender clases incluso antes del sistema frontal que se anuncia para Chile en los próximos días.

    Ya el feriado de este jueves había provocado que miles de estudiantes supieran con antelación que este viernes no tendrían que asistir a sus colegios.

    Eso, según fuentes del Ejecutivo, facilitó la decisión de suspender las clases de forma masiva.

    Lee más en esta nota.

    Lee también:

    Más sobre:Sistema FrontalTemporalPrecipitacionesLluviasRegión MetropolitanaDirección Meteorológica de ChileSenapredAlerta Temprana PreventivaAlerta AmarillaDMC

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