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    Identificación de 175 puntos críticos y de infraestructura en riesgo: Gobierno de Santiago se prepara para sistema frontal

    El gobernador Orrego activó el Sistema de Emergencia Regional junto a las 52 comunas de la Región Metropolitana y advirtió que el evento podría dejar entre 140 y 200 milímetros de lluvia en cuatro días.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Aton Chile

    El Gobierno Regional metropolitano presentó un análisis, elaborado a través de la plataforma Cóndor, que identifica 175 puntos críticos de muy alto riesgo frente a las lluvias que afectarán a la zona, en el marco del sistema frontal declarado para la zona centro-sur del país.

    El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, activó el Sistema de Emergencia Regional junto a las 52 comunas de la Región Metropolitana y advirtió que el evento podría dejar entre 140 y 200 milímetros de lluvia en cuatro días, además de fuertes vientos con potenciales cortes de suministro eléctrico.

    Estamos ante un sistema frontal de gran magnitud, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 140 y 200 milímetros en cuatro días. Por eso activamos el Sistema de Emergencia Regional junto a las 52 comunas para coordinar la prevención y la respuesta”, afirmó la autoridad.

    Orrego señaló que la principal preocupación está en los 175 puntos críticos identificados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) en la región, donde existe riesgo de inundaciones, desbordes de cauces, anegamientos, activación de quebradas, flujos de barro y colapso de colectores de aguas lluvias.

    Además, informó que solicitó al Ministerio de Educación evaluar de manera preventiva una eventual suspensión de clases para el viernes. “Hemos llamado al Ministerio de Educación a evaluar preventivamente la suspensión de clases el viernes si las condiciones meteorológicas así lo ameritan, para reducir los riesgos para la población”, indicó.

    Personas en zonas de riesgo

    En paralelo, el gobierno local presentó un análisis elaborado por la plataforma Cóndor: Observatorio Regional, que cruza información de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Senapred y el Censo 2024.

    El estudio concluye que 1.074.188 personas viven dentro de áreas de influencia de los 175 puntos críticos identificados en la Región Metropolitana.

    Entre ellas se encuentran:

    • 63.447 niños y niñas de entre 0 y 5 años.
    • 111.217 menores de entre 6 y 13 años.
    • 58.435 adolescentes de entre 14 y 17 años.
    • 225.042 personas mayores de 60 años.

    Las comunas con mayor población vulnerable expuesta son:

    • Peñalolén: 120.204 personas.
    • Pudahuel: 91.887 personas.
    • San Bernardo: 86.753 personas.
    • La Florida: 79.305 personas.
    • Recoleta: 77.952 personas.
    • El Bosque: 69.410 personas.

    También presentan una exposición importante: Lo Prado, Quilicura, Puente Alto, Cerro Navia, Conchalí y Cerrillos.

    Infraestructura bajo amenaza

    El informe también identifica establecimientos estratégicos emplazados dentro de las zonas de influencia de los puntos críticos, incluyendo colegios, centros de salud, cuarteles de Carabineros, Bomberos, Policía de Investigaciones (PDI), subestaciones eléctricas y terminales de transporte.

    Las comunas con mayor infraestructura expuesta son:

    • San Bernardo: 38 establecimientos educacionales y 15 centros de salud.
    • Pudahuel: 31 colegios y 12 establecimientos de salud.
    • Peñalolén: 30 colegios y 11 centros de salud.
    • El Bosque: 27 colegios y siete centros de salud.
    • Recoleta: 23 colegios y siete centros de salud.
    • La Florida: 20 colegios y siete centros de salud.

    La inversión para fortalecer la respuesta

    El Gobierno de Santiago informó que ha destinado $36.558 millones para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, recursos que consideran la compra de carros y equipamiento para Bomberos, vehículos de emergencia, 73 camiones aljibe, motobombas y maquinaria para el manejo de residuos.

    A ello se suma una inversión de $17.542 millones para el Plan Maestro de Colectores de Aguas Lluvias entre 2025 y 2030, de los cuales el Gobierno Regional aportará $2.390 millones para reforzar la Secretaría Técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas y ejecutar obras como el colector Vicuña Mackenna, en La Cisterna.

    El proyecto dará un nuevo paso este 15 de julio, cuando el Consejo Regional vote la modificación presupuestaria que permitirá transferir recursos a la Dirección de Obras Hidráulicas para avanzar en la ejecución de las obras.

    Más sobre:Gobernación de SantiagoSistema FrontalClaudio OrregoRegión Metropolitana

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