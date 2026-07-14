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    Culto

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    El nuevo sencillo, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, une la potencia de ambos nombres de la escena nacional en una apuesta fresca y bailable que expande sus límites musicales sin perder su esencia romántica.

    Por 
    Equipo de Culto

    El panorama de la música tropical y popular chilena recibe un golpe de energía e innovación. El cantante Koke Núñez junto a Entremares se fusionan en “A Besitos”, un sencillo inédito que marca una colaboración tan inesperada como magnética, donde ambos nombres entran de lleno y con toda su fuerza creativa al mundo de la cumbia norteña.

    “A Besitos” es una canción contagiosa y directa, que retrata ese instante exacto donde la atracción mutua es evidente, pero el miedo o el orgullo impiden dar el primer paso. Con una lírica cercana y una melodía diseñada para instalarse en la memoria colectiva, el tema es una invitación abierta a dejar atrás los temores y resolverlo todo a través de un beso.

    Para Koke Núñez, este lanzamiento lidera una nueva y ambiciosa búsqueda sonora dentro de su carrera, demostrando su versatilidad en ritmos de raíz tropical y norteña, sostenido por su ya característico sello interpretativo. Por su parte, Entremares asume con propiedad el desafío de expandir sus fronteras musicales, aportando su reconocida potencia vocal, sensibilidad y arrastre popular a un terreno completamente nuevo.

    “Nació desde las ganas de seguir creciendo y atrevernos a explorar un terreno nuevo, pero sin perder la esencia de Entremares”, explican desde el proyecto sobre este cruce artístico. “Con Koke se dio una conexión muy natural y potente. Fue un desafío adaptar nuestra identidad a la cumbia norteña, que es un ritmo más fiestero, pero logramos llevar nuestro sello romántico a este estilo. Demostramos que podemos explorar otros ritmos sin perder lo que somos”.

    La alianza logra un equilibrio perfecto: el romanticismo, la picardía y el pulso bailable conviven en una producción que apunta a convertirse en un éxito transversal para todos quienes disfrutan de una cumbia con historia, emoción y sabor.

    El nuevo sencillo es distribuido a nivel global por ONErpm y ya se puede escuchar en todo el mundo. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial de alta factura, consolidando una propuesta audiovisual completa, entretenida y diseñada para conectar con nuevas audiencias.

    Escucha A besitos a continuación

    Más sobre:EntremaresKoke NúñezA besitosMúsicaMúsica Culto

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