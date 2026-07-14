Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

El panorama de la música tropical y popular chilena recibe un golpe de energía e innovación. El cantante Koke Núñez junto a Entremares se fusionan en “A Besitos”, un sencillo inédito que marca una colaboración tan inesperada como magnética, donde ambos nombres entran de lleno y con toda su fuerza creativa al mundo de la cumbia norteña.

“A Besitos” es una canción contagiosa y directa, que retrata ese instante exacto donde la atracción mutua es evidente, pero el miedo o el orgullo impiden dar el primer paso. Con una lírica cercana y una melodía diseñada para instalarse en la memoria colectiva, el tema es una invitación abierta a dejar atrás los temores y resolverlo todo a través de un beso.

Para Koke Núñez, este lanzamiento lidera una nueva y ambiciosa búsqueda sonora dentro de su carrera, demostrando su versatilidad en ritmos de raíz tropical y norteña, sostenido por su ya característico sello interpretativo. Por su parte, Entremares asume con propiedad el desafío de expandir sus fronteras musicales, aportando su reconocida potencia vocal, sensibilidad y arrastre popular a un terreno completamente nuevo.

“Nació desde las ganas de seguir creciendo y atrevernos a explorar un terreno nuevo, pero sin perder la esencia de Entremares”, explican desde el proyecto sobre este cruce artístico. “Con Koke se dio una conexión muy natural y potente. Fue un desafío adaptar nuestra identidad a la cumbia norteña, que es un ritmo más fiestero, pero logramos llevar nuestro sello romántico a este estilo. Demostramos que podemos explorar otros ritmos sin perder lo que somos”.

La alianza logra un equilibrio perfecto: el romanticismo, la picardía y el pulso bailable conviven en una producción que apunta a convertirse en un éxito transversal para todos quienes disfrutan de una cumbia con historia, emoción y sabor.

El nuevo sencillo es distribuido a nivel global por ONErpm y ya se puede escuchar en todo el mundo. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial de alta factura, consolidando una propuesta audiovisual completa, entretenida y diseñada para conectar con nuevas audiencias.

Escucha A besitos a continuación