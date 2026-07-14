El prestigioso programa de Harvard y Bloomberg que llevó a Estados Unidos a los alcaldes Sichel, Iglesias y Alessandri

Hasta Estados Unidos se trasladaron durante esta semana los alcaldes Sebastián Sichel (Ñuñoa), Agustín Iglesias (Independencia) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea) para participar del programa de la prestigiosa universidad de Harvard, Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, que atrae a alcaldes de derecha a izquierda, por ser una de las iniciativas de mayor prestigio a nivel mundial para la formación de liderazgo municipal .

Han sido varios los jefes comunales que han buscado posicionar internacionalmente a sus comunas al intentar postular al programa, lo que implica un competitivo proceso. En esta oportunidad, se acogieron 45 ciudades de más de 2.000 postulaciones de los cinco continentes, por lo que los alcaldes compartirán con los líderes de ciudades como Bogotá (Colombia), Lisboa (Portugal), Dublín (República de Irlanda) y Detroit (Estados Unidos).

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. courtesy of Bloomberg Philanthro

Para ello, los alcaldes deben demostrar ejemplos de gobernabilidad en sus comunas y el programa busca mejorar capacidades de gestión, innovación y diseño de políticas públicas , además de ayudar para la formación de una red global de autoridades locales.

En esta oportunidad participan esos tres alcaldes de derecha, pero en el pasado han estado involucrado ediles como Tomás Vodanovic (Maipú) y Mario Desbordes (Santiago), debido a lo apetitosa que resulta la iniciativa.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Cada uno de los alcaldes promovió un proyecto para que fuera acogido. Por ejemplo, el de Iglesias fue una estrategia integral para recuperar el barrio “Las Telas”, en el que se promueve fortalecer el orden público y seguridad de la zona, además del desarrollo económico y la revitalización urbana. Iglesias dijo que “durante un año trabajaremos junto a Harvard y Bloomberg Philanthropies con expertos internacionales para desarrollar soluciones concretas en materias de orden público, seguridad y recuperación de este importante barrio comercial”.

El programa ha generado competencia en los alcaldes a nivel nacional. Dado que además la iniciativa no solo involucra recibir el prestigioso sello, sino que también recursos no monetarios como capacitaciones y plataformas, lo que permite mejorar el trabajo del día a día en las comunas.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

Por ejemplo, Vodanovic de Maipú participó en tres ocasiones. A principios del 2025 recibió la certificación de la instancia por el uso de datos para políticas públicas. En Lo Barnechea se ha promovido la inteligencia artificial, mientras que en Santiago el reciclaje ha sido el gran tema.

El alcalde Alessandri dice que “esta iniciativa permite conocer experiencias exitosas, compartir buenas prácticas y adquirir herramientas concretas para enfrentar los desafíos que hoy tienen las ciudades en materias tan importantes como seguridad, desarrollo urbano, innovación y gestión pública ”.

En esa línea, agregó que “dos funcionarios de nuestro municipio participarán en instancias de capacitación junto a académicos y expertos de Harvard, lo que nos permitirá fortalecer capacidades institucionales y seguir profesionalizando la gestión municipal”.

En Lo Barnechea, la iniciativa que compitió fue una por vertederos ilegales.

En esta oportunidad, la llamada “generación del 2027″ del programa contará con la presencia de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, Carlos Moedas, alcalde de Lisboa, Tomislav Tomašević, alcalde de Zagreb (Croacia), Stephan Keller, alcalde de Düsseldorf (Alemania) y Mary Sheffield, alcaldesa de Detroit, entre otros.