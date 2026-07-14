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    Política

    Presión del PDG y posibles descuelgues de última hora inquietan al gobierno en recta final de megaproyecto

    El senador Matías Walker tiene dudas con la fórmula para compensar el Fondo Común Municipal. Por su parte, el Partido de la Gente pretende aprovechar este espacio para presionar a que el ministro Quiroz le dé un empujón al proyecto que genera un mecanismo de devolución de gastos en pañales y medicamentos.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Claudio Cavalieri

    El temporal que se avecina en las próximas horas no es la única amenaza que se cierne para el Ejecutivo.

    En la etapa decisiva del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast, todavía persisten algunas dudas finales de legisladores aliados que podrían alargar la tramitación de la iniciativa.

    En el Senado, por ejemplo, que finalmente comenzará a votar en particular (discusión artículo por artículo), a partir de las 15 horas de este miércoles, si bien los aliados de La Moneda suman al menos 26 votos, la única duda es la compensación del Fondo Común Municipal (FCM) fijado mediante la Ley de Presupuestos, a uno establecido en la Ley de Rentas municipales que ascenderá a 1.500.000 UTM anuales.

    El senador Matías Walker (independiente asociado al Comité Evópoli), quien es uno de los 26 votos con los que cuenta La Moneda, señala que aún tiene dudas.

    “Apoyo la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Como senador llamo al gobierno a garantizar mediante indicaciones concretas que los recursos de los municipios no se verán afectados. De lo contrario el ejecutivo deberá patrocinar mi indicación de que las viviendas con avalúo fiscal superior a las 15 mil UF queden afectas”, dijo a La Tercera.

    “Celebro la incidencia que han logrado los alcaldes en que parte importante de estos recursos se garanticen a través de ley de rentas municipales, sobre mediante el pago efectivo de la patente de las sociedades de inversión. De la misma forma, me parece relevante que un tercio de la prima de invariabilidad se destine a los municipios, lo que debe necesariamente traducirse en una indicación antes de la votación”, advirtió el legislador ex DC y ex Demócratas.

    El problema es que la queja de Walker pueda incidir en que algunos de sus pares de derecha, se plieguen en la presión al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha jineteado el proyecto hasta ahora.

    Al margen de estas dudas, los comités de la Cámara Alta ratificaron este martes que la iniciativa se votará el miércoles, a pesar del riesgo de que el debate se prolongue hasta la madrugada de jueves en momentos en que el temporal esté manifestándose en la zona central.

    Suspenso PDG

    Si el Ejecutivo logra pasar la valla del Senado, la inquietud se trasladará a la Cámara, que en tercer trámite debe votar los últimos ajustes a la iniciativa. En esta etapa no se vota todo el texto, solo lo que fue objeto de modificaciones, por lo tanto, si la mayoría de los diputados rechazan alguno de esos últimos cambios, el megaproyecto inevitablemente pasaría a manos de una comisión mixta de ambas ramas del Congreso.

    Esa es una instancia que La Moneda quisiera evitar a toda costa, ya que se conformaría con 5 diputados y cinco senadores, lo que dejaría a la oposición y al oficialismo en un empate a cinco votos. El escenario empeoraría ya que la comisión mixta sería integrada inevitablemente por la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS), quienes han sido parte de la oposición más férrea a la reforma gubernamental.

    Para evitar que la tramitación se alargue, La Moneda, que cuenta con un piso hipotético de 76 votos aliados en la Cámara, requiere el apoyo de al menos dos diputados del PDG.

    Uno de ellos podría ser Cristián Contreras (PDG en calidad de suspendido por su bancada), quien ya apoyó al gobierno en paso anterior de la megarreforma por la Cámara.

    Los otros podrían ser Javier Olivares (PDG) y Alex Nahuelquín (PDG), que también están inclinados para alinearse con el Ejecutivo.

    No obstante, institucionalmente el Partido de la Gente pretende aprovechar este espacio para presionar a que el ministro Quiroz le dé un empujón al proyecto que genera un mecanismo de devolución, en Registro Social de Hogares, por concepto de gastos en pañales y medicamentos.

    Si bien La Moneda ya ingresó una iniciativa para acoger la exigencia del PDG, hay una discusión técnica de cómo hacer más rápida esa devolución a través del bolsillo electrónico. A ello se suma que la iniciativa no cuenta con urgencia de parte del Ejecutivo.

    “Hoy día lo estamos evaluando (cómo votar). Tenemos que ver que efectivamente va a llegar desde el senado para este tercer trámite, y nosotros tenemos una conversación pendiente. Así que, apenas tengamos esa discusión, nosotros vamos a poder tener una versión oficial”, dijo el diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG.

    “La información disponible aún es bastante vaga como para tomar una postura final”, añadió Patricio Briones (PDG).

    La diputada Zandra Parisi (PDG) aseguró que “seguimos confiando y esperando que el gobierno va a cumplir su promesa y va a hacer las cosas como se escuchó directamente de parte de los ministros que formaron parte de esta negociación” para impulsar la propuesta de devolución de IVA en los medicamentos y de los pañales. “Es nuestro principal interés”, dijo.

    Más sobre:José Antonio KastmegarreformaLa TerceramegaproyectoSenadoPDGCámaraCongresoPolítica

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