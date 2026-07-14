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    Política

    Soto eleva el tono contra Quiroz e insta al gobierno y a la oposición a disculparse con el PPD tras crisis por el acuerdo

    El timonel del PPD defendió a sus senadores asegurando que "actuaron de buena fe" al pactar el acuerdo -que finalmente se rompió- con el ministro Quiroz. En esa línea, instó a la oposición a actuar unida y evitar en un futuro escenarios de "cancelación política".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Andres Perez

    La megarreforma del gobierno de José Antonio Kast avanza en el Congreso. Ayer lunes el proyecto fue aprobado y despachado por la comisión de Hacienda a la sala del Senado.

    En la instancia, uno de los temas más debatidos fue el de invariabilidad tributaria, y pese al conflicto que se generó con los senadores del Partido Por la Democracia (PPD), se aprobó la indicación que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acordó precisamente con esa bancada de senadores.

    Fue ese acuerdo el que generó una crisis en el PPD y en la oposición, mismo que después de quebró luego que los parlamentarios de la colectividad acusaran a Quiroz de romper lo pactado respecto al impuesto corporativo.

    En ese escenario, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, elevó el tono contra el ministro Quiroz e insistió en que su posición debe ser evaluada por el gobierno.

    El acuerdo de los senadores con el gobierno se cae irremediablemente. No se puede confiar en el ministro Jorge Quiroz, creo que ha actuado de mala fe”, señaló el timonel PPD en radio Duna.

    Soto afirmó que le ha transmitido el malestar de la colectividad al gobierno, “particularmente respecto del ministro de Hacienda, en quien creo no se puede confiar, y quien creo no es un interlocutor válido ni para la oposición, ni para el mundo político. Creemos que está generando un problema a su propio gobierno”.

    En el espacio radial, el diputado confirmó que los senadores de la colectividad junto a la oposición, recurrirán en bloque al Tribunal Constitucional (TC) “para que se revisen los aspectos constitucionales, tanto en las materias tributarias como también en las medioambientales”.

    Pide que se ofrezcan disculpas al PPD

    El timonel del PPD acusó que su partido sufrió “un doble agravio” de parte del gobierno. Según argumentó, el Ejecutivo habría aprovechado la coyuntura en la interna de la colectividad, que estaba en transición de mando, para “acelerar” un acuerdo con los senadores, mismo “que no estaba debidamente socializado, conversado y validado”.

    A eso sumó que “una vez que suscribe el gobierno este acuerdo, lo vulnera tratando por debajo de ingresar indicaciones que iban muchísimo más allá, y eso evidentemente generó un malestar y un doble agravio”.

    En ese sentido, instó tanto al gobierno como a la oposición a disculparse con el PPD. Soto aseguró que los senadores del partido actuaron “de buena fe”, reconociendo que “se cometió el error de confiar en el gobierno”.

    “Creo que hay que sacar lecciones de aquello, pero no se puede transformar nuevamente en un escenario de cancelación política, de acusaciones injuriosas, de funas por redes sociales respecto de quienes piensan distinto (...) se ha traspasado una línea que nos preocupa”, indicó.

    Con ello, planteó que -a su parecer- “amerita que en algunos casos algunos dirigentes y parlamentares también pidan las disculpas del caso”.

    “Si bien se generó una crisis, tanto interna como externa, a propósito de este acuerdo, creo que el PPD actuó rápidamente, lo hizo de forma institucional, unida, resguardando nuestra posición partidaria que ha sido lo que ha primado, y creo que hay varios que tienen explicaciones que dar o disculpas que pedir respecto de sus declaraciones, porque eso también va a ayudar a construir hacia el futuro las confianzas que se requieren para seguir coordinándonos”, sostuvo.

    Más sobre:Raúl SotoMegarreformaAcuerdoJosé KastJosé Antonio Kast

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