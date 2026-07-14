IPC de Estados Unidos registra en junio su mayor caída en más de seis años

El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos registró en junio su mayor caída en más de seis años, luego de un fuerte retroceso en los precios de la energía tras ante el ajuste de los combustibles tras fin de la guerra en Medio Oriente declarado a mediados de mes.

De acuerdo a los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el IPC cayó 0,4% desestacionalizado durante el sexto mes del año, con lo que la tasa de inflación anual bajó a 3,5%.

Los economistas consultados por Dow Jones esperaban una caída de 0,2% y una tasa de inflación de 3,8%, tras el registro de 4,2% de mayo. La baja mensual de la inflación general fue la mayor desde abril de 2020.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo plana en el mes, con lo que la tasa a 12 meses se ubicó en 2,6%. El consenso proyectaba alzas de 0,2% y 2,9% respectivamente, tras un nivel de 2,9% en mayo.

El índice de energía cayó 5,7% en junio, aunque de todas formas acumuló un alza de 15,7% en 12 meses. Tanto la gasolina como el petróleo combustible (fuel oil) registraron caídas superiores a 9%.

Además, los costos de servicios, observados de cerca por los responsables de política monetaria de la Reserva Federal por sus tendencias inflacionarias de largo plazo, moderaron su ritmo de manera significativa. Los servicios excluyendo energía se mantuvieron planos, con la vivienda (shelter) subiendo apenas 0,1% y los servicios de transporte cayendo 0,3%.

Tal como en Chile, en la mayor economía del mundo los precios de los alimentos subieron, aunque solo 0,2%, mientras que los vehículos nuevos se mantuvieron sin variación y los vehículos usados registraron una caída de 0,2%. Los precios del vestuario, sensibles tanto a la energía como a los aranceles, cayeron 0,6%.