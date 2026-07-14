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    Celis reafirma quiebre en acuerdo con el gobierno por megarreforma y señala que no es una “excusa” por críticas de la oposición

    "Nosotros no somos niños de colegio, sabemos en lo que estábamos, pero creímos que había que incidir en una cuestión y hacer algo menos malo de una reforma que no nos gusta", enfatizó el senador del PPD.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Celis enfatiza quiebre en acuerdo con el gobierno por megarreforma y enfatiza que no es una “excusa” por críticas de la oposición PEDRO RODRIGUEZ

    El senador y jefe de bancada de los senadores del PPD Ricardo Celis reafirmó este martes el quiebre en el acuerdo entre el Ejecutivo y la bancada respecto al apartado sobre invariabilidad tributaria de la megarreforma.

    Tras ser este lunes ser despachado el proyecto desde la Comisión de Hacienda del Senado, se espera que este mismo martes o el miércoles (dependiendo del acuerdo entre comités) se vote en el pleno de la Cámara.

    En ese sentido, el legislador enfatizó en una entrevista con Radio Agricultura que votaría en contra de la indicación de invariabilidad tributaria, a pesar que llegó a la Cámara Alta con la fórmula propuesta por el mismo PPD y que se había acordado con el Ejecutivo el jueves pasado.

    Lo que ocurre es que está circunscrito en un ambiente político de falta de confianza. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que darle una señal al gobierno, especialmente al ministro Quiroz, que cuando uno se llega a acuerdos, los acuerdos se cumplen íntegramente, pero no se hacen correcciones con falta de confianza a mitad camino”, explicó Celis, en referencia a la indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22% y que terminó por ser retirada por el mismo jefe de Hacienda tras las críticas de la oposición.

    Consultado respecto al hecho que finalmente estaría rechazando una norma que él mismo impulsó, Celis considera que finalmente “es lo mejor para Chile. Eso es lo importante”.

    Por otro lado, el senador también descartó que esta determinación de rechazar el proyecto, además de la de los senadores del partido Pedro Araya y Loreto Carvajal, no responde a las críticas que recibieron desde la misma oposición la semana pasada.

    De hecho, otras voces en el oficialismo, como el senador Javier Macaya (UDI), consideraron que finalmente era una “excusa” de su parte.

    No, nosotros teníamos claro al principio lo que significaba esto. Es decir, nosotros no somos niños de colegio, sabemos en lo que estábamos, pero creímos que había que incidir en una cuestión y hacer algo menos malo de una reforma que no nos gusta”, respondió Celis sobre estos cuestionamientos.

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    Más sobre:MegarreformaRicardo CelisPPDAcuerdo

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