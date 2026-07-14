Francia vs. España: a qué hora juegan y quién transmite el duelo entre Yamal y Mbappé por las semifinales del Mundial
Este martes se disputa la primera llave de la ronda de los cuatro mejores.
Comienzan las semifinales del Mundial. Francia de Kylian Mbappé enfrenta a España de Lamine Yamal.
El duelo se juega este martes 14 de junio, a las 15 horas. Se disputará en Dallas y será arbitrado por Iván Barton. En la historia, Les Bleus y la Furia Roja se han enfrentado una sola vez por Copas del Mundo.
Francia vs. España - 15 horas
El primer encuentro de las semifinales del Mundial se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.
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