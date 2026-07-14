Arrau critica al INDH por cuestionamientos al registro de vándalos: “Vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que se conociera un informe de la institución donde apuntan que la sanción a rayados y dibujos del registro de vándalos podría atentar contra la libertad artística.

A través de su cuenta de X es que el titular de Seguridad se refirió al respecto señalando que “el INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”.

En la misma línea sostuvo que “llama “expresión artística” a rayar sin permiso bienes públicos o privados. No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda".

Según dio a conocer Ex Ante, se sostiene que la amplia redacción del proyecto de ley “puede alcanzar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos)”.

Arrau finalmente apuntó que “los derechos que debemos proteger son los del trabajador que levantó su negocio, los del vecino que cuida su barrio y los de todos los chilenos que financian con su esfuerzo y trabajo los bienes públicos. Alguna vez esperamos verlos de su lado, no transformando al responsable en víctima y a los afectados en una simple una nota al pie”.

El INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama “expresión artística” a rayar sin permiso bienes públicos o privados. No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda.



Los derechos que… https://t.co/A8dJFM0cQU — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 14, 2026

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también se refirió al respecto apuntando que “es impresionante el uso y abuso del concepto de “criminalizar” que hace la izquierda, en este caso su brazo INDH".

“Toda medida contra la delincuencia o la incivilidad es criminalizar a los pobres infractores“, cuestionó, añadiendo que ”el daño del rayado, garabateo con spray y grafiti es enorme y debe ser sancionado con más fuerza".