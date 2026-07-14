SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Arrau critica al INDH por cuestionamientos al registro de vándalos: “Vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”

    El ministro de Seguridad además sostuvo que "el arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que se conociera un informe de la institución donde apuntan que la sanción a rayados y dibujos del registro de vándalos podría atentar contra la libertad artística.

    A través de su cuenta de X es que el titular de Seguridad se refirió al respecto señalando que “el INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”.

    En la misma línea sostuvo que “llama “expresión artística” a rayar sin permiso bienes públicos o privados. No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda".

    Según dio a conocer Ex Ante, se sostiene que la amplia redacción del proyecto de ley “puede alcanzar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos)”.

    Arrau finalmente apuntó que “los derechos que debemos proteger son los del trabajador que levantó su negocio, los del vecino que cuida su barrio y los de todos los chilenos que financian con su esfuerzo y trabajo los bienes públicos. Alguna vez esperamos verlos de su lado, no transformando al responsable en víctima y a los afectados en una simple una nota al pie”.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también se refirió al respecto apuntando que “es impresionante el uso y abuso del concepto de “criminalizar” que hace la izquierda, en este caso su brazo INDH".

    “Toda medida contra la delincuencia o la incivilidad es criminalizar a los pobres infractores“, cuestionó, añadiendo que ”el daño del rayado, garabateo con spray y grafiti es enorme y debe ser sancionado con más fuerza".

    Más sobre:Ministro de SeguridadMartín ArrauRegistro de Vándalos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Lo más leído

    1.
    Choque de bus del transporte público provoca grave incendio en el centro de Santiago: habría cinco fallecidos

    Choque de bus del transporte público provoca grave incendio en el centro de Santiago: habría cinco fallecidos

    2.
    Ministerio Público entrega antecedentes de accidente en Franklin: ocupantes de camioneta huían de fiscalización

    Ministerio Público entrega antecedentes de accidente en Franklin: ocupantes de camioneta huían de fiscalización

    3.
    Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera

    Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera

    4.
    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    5.
    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    6.
    Puede causar muerte súbita cardiaca: ISP alerta por producto conocido como “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”

    Puede causar muerte súbita cardiaca: ISP alerta por producto conocido como “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas
    Chile

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Arrau critica al INDH por cuestionamientos al registro de vándalos: “Vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
    Negocios

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile
    Tendencias

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Quién es Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal del Mundial que genera polémica en Inglaterra por su vínculo con Messi
    El Deportivo

    Quién es Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal del Mundial que genera polémica en Inglaterra por su vínculo con Messi

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos

    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales
    Tecnología

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

    Heinrich Schliemann: el hombre que descubrió (y casi destruyó) Troya

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar
    Mundo

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar

    Greta Thunberg vuelve a las protestas en Berlín

    Irán critica el “irresponsable” paso de Londres de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas