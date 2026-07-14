“Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

En entrevista este martes con Desde la Redacción de La Tercera, el exministro de Justicia Jaime Gajardo ahondó en los reparos que tiene la oposición a la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El abogado de las filas del Partido Comunista (PC) ha aportado en la delineación de la estrategia jurídica que desplegarán las tiendas opositoras ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de disposiciones como la invariabilidad tributaria que establece la propuesta del Ejecutivo.

La exautoridad puntualizó que no pretenden hacer una presentación en contra del conjunto de la megareforma y que son dos temas en específico vinculados a la invariabilidad tributaria y regulación medioambiental.

“Son aspectos que nosotros consideramos graves”, planteó.

Están elaborando su presentación desde el jueves, bajo la coordinación de Tomás Jordán y se discute el momento apropiado para recurrir.

“Es que es una conversación que tenemos con el resto de los colegas. Lo que es muy claro es que no lo podemos hacer después de la promulgación”, indicó.

Respecto a las maniobras del oficialismo para acelerar la discusión de la iniciativa, Gajardo descartó que eso complique el trabajo que realizan para impugnar la megarreforma ante el TC y manifestó su inquietud sobre cómo eso influye en “la debida deliberación que deberían tener este tipo de proyectos”.

Rol de la oposición

Por otro lado, el exministro reflexionó en las deficiencias en la articulación de las fuerzas opositoras, recriminaciones y descoordinaciones que han tenido en la negociación del proyecto.

“Yo creo que la oposición está, de una u otra manera, construyendo su forma de trabajar. Ser oposición cuando el oficialismo tiene mayorías en ambas cámaras no es fácil. Y me parece que está en ese proceso”, comentó.

En esa línea, dijo que “lo importante es que sepan resolver sus diferencias y que las diferencias ayuden, de todas maneras, a encontrar los puntos en común”.

“Lamentablemente, este gobierno está haciendo cosas que dijeron que no iban a hacer. Que, por ejemplo, los beneficios sociales no se iban a alterar. Y el TC le tuvo que decir al gobierno que su proyecto de ley de escuelas protegidas en materia de beneficios sociales era inconstitucional. Eso es muy grave”, advirtió.

El exministro de Justicia de Gabriel Boric mencionó que en su caso particular, ha ido entregando su opinión en asuntos jurídicos.

“Respecto a modificaciones, reformas o algunos aspectos vinculados con derechos humanos que me parece que son un retroceso, que son mala idea. He tratado de entregar argumentos, evidencias, razones para la deliberación pública. No estoy con un ánimo de criticar al gobierno por criticarlo", precisó.

“Soy de los que consideramos que necesitamos una oposición que tenga la capacidad de proteger a los chilenos y chilenas, sobre todo, en conquistas que han costado mucho. Que los jóvenes universitarios tengan gratuidad en la universidad le permite a muchas familias poder cumplir un sueño, que es que sus hijos sean estudiantes universitarios, sean profesionales el día de mañana. Y eso me parece que, lamentablemente, por distintas políticas que está impulsando este gobierno, se pone en riesgo”, agregó la exautoridad.

Escuelas protegidas, Registro de Vándalos y endurecimiento de penas a menores

Gajardo recordó el fallo del Tribunal Constitucional respecto a Escuelas Protegidas, indicando que “es muy claro”, en lo que plantea ante la propuesta del Registro de Vándalos.

“Lo que está diciendo es: cuidado, los beneficios sociales y los derechos sociales no pueden estar sujetos a decisiones que eventualmente impliquen que esos beneficios o derechos sociales no cumplan su objetivo, que es precisamente entregarles más oportunidades a jóvenes que han tenido trayectorias de vida muy complejas", argumentó.

A su juicio, al aplicarse una medida de este tipo “puede ser peor el remedio que la enfermedad que trata de resolver”.

“Y además tenemos una línea que fijó el Tribunal Constitucional que dice los derechos sociales tienen que cumplir su objetivo y no pueden estar siendo puestos en duda en el sentido de haber cometido ciertas faltas, porque precisamente lo que queremos es que esos jóvenes que cometieron esas faltas puedan resolver aquellos problemas y puedan estudiar universitariamente, porque eso nos va a servir a todos como sociedad”, insistió.

Asimismo, manifestó su rechazo a la idea de endurecer las penas a menores implicados en delitos.

“Yo estoy muy preocupado porque lo que está diciendo toda la academia, todos los organismos especializados, es que las medidas que se están tomando actualmente en términos legislativos de aumentar las penas para los adolescentes y por cierto, además también eventualmente disminuir la edad de responsabilidad penal adolescente o terminar con la diferenciación en el juzgamiento entre adolescentes y adultos, son medidas que la experiencia internacional da cuenta de que no logran el objetivo que se busca, que es menos adolescentes cometiendo delitos", expuso.

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