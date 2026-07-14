Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

El gobierno logró este lunes que su megarreforma fuera aprobada y despachada a la sala del Senado, pues consiguió que la Comisión de Hacienda le diera el visto bueno en los plazos previstos.

La mayoría de los artículos que impulsaba el gobierno contó solo con los votos del oficialismo, es decir, fueron aprobados por tres votos a favor y dos en contra.

Además, el Ejecutivo consiguió suprimir la indicación impulsada por el subjefe de la bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, que busca prohibir el pago de interés sobre interés, también llamado anatocismo, y que había sido aprobada por la sala de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los senadores de la Comisión de Hacienda aprobaron otra indicación que se “coló” en la megarreforma, impulsada por senadores de oposición, y que contó con el respaldo del senador Rodolfo Carter (Ind.-Rep) en la Comisión de Hacienda, sobre el derecho al olvido en materia financiera.

En concreto, la indicación la impulsó la senadora Daniella Circardini (PS) junto con los senadores Beatriz Sánchez (FA), Ricardo Celis (PPD), Daniel Núñez (PC), y Gastón Saavedra (PS); y replica lo que había sido propuesto en un proyecto de ley del año 2022 impulsando entre otros por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y Cicardini.

La indicación aprobada en cuestión señala que “los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido, lo primero que ocurra, hace más de cinco años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley”.

Agrega que “las entidades del sistema financiero, bancario y comercial no podrán utilizar la información eliminada en virtud de este artículo, ni la información relativa a deudas extinguidas, prescritas o pagadas, como criterio para denegar el acceso al crédito, a productos financieros o a la apertura de cuentas a una persona natural”.

También señala que ”toda denegación de crédito a una persona natural deberá ser fundada por escrito y entregada al solicitante, indicando los criterios objetivos en que se sustenta”.

Hoy las instituciones financieras no pueden comunicar deudas de más de 5 años de vencimiento a otras entidades, pero sí lo tienen en sus registros internos y es algo que evalúan para dar nuevas operaciones crediticias. Desde la industria financiera aseguran que esto restringe más la información y la capacidad de gestión de las instituciones.

Esta propuesta, que tiene en alerta a la industria financiera, en particular a todos aquellos actores que otorgan créditos; ahora deberá ser votada en la Sala del Senado, al igual que la supresión del artículo que prohibe el anatocismo.

La iniciativa está prevista que sea analizada por la sala del Senado el miércoles, sin embargo, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), sostuvo que existe una posibilidad de que se adelante para este martes.

En ese sentido, dijo que este martes a mediodía en la reunión de comités, los legisladores decidirán si la megarreforma comienza a votarse este mismo martes.