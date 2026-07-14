SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos

    La entidad que rige al fútbol chileno ya había anunciado la postergación de la final de la Copa de la Liga. Ahora suma el resto de los encuentros, en todas las categorías.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Los efectos de la lluvia en una cancha (Foto: Photosport) Dragomir Yankovic/AtonChile.

    El temporal se lleva en fútbol del fin de semana. La ANFP informó, mediante un comunicado, que no se realizará ningún partido de sus categorías, ante la emergencia que desatará el frente de mal tiempo en gran parte del país.

    La determinación amplía la que se había adoptado en horas de este lunes, cuando se anunció la reprogramación del encuentro entre O’Higgins y Coquimbo Unido, que dirimirán el título de la Copa de la Liga. Ese duelo se trasladó para el 17 de octubre. Se disputará en Valparaíso.

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos

    La determinación de la entidad que preside Pablo Milad responde a las previsiones que han adoptado las autoridades en relación a un escenario que se prevé complejo. "La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que, en atención al decreto N° 1.212 emitido por el Ministerio del Interior que establece una Emergencia Preventiva por lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y marejadas entre el 13 y el 21 de julio para las Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, se ha resuelto suspender las fechas programadas para este fin de semana en los siguientes campeonatos: Liga de Ascenso Caixun (Fecha N°16), Liga Femenina (Fecha N°18), Ascenso Femenino (Fecha N°19) y todos los partidos de la Liga de Segunda Panini y del Fútbol Formativo“, consigna la referencia oficial.

    Los efectos de la lluvia en un campo de juego (Foto: Photosport) MARCO VASQUEZ/PHOTOSPORT

    En la resolución se consideró, además, la opinión de TNT Sports, el socio estratégico de la corporación. “Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas”, expresa la entidad que rige al fútbol nacional.

    La nueva calendarización se realizará oportunamente, considerando a todos los actores involucrados. “En este contexto, la reprogramación de estas fechas se trabajará en coordinación con la Mesa Nacional de Programación y Seguridad y todas las autoridades involucradas”, explica la entidad afincada en Quilín.

    La Copa de la Liga

    Para la realización de la Copa de la Liga, el escenario se anticipaba complicado. Los pronósticos sostenían que en la región de Valparaíso se produciría una madrugada lluviosa y con viento, con una máxima de 14 grados y una mínima de 12. En esas condiciones, era perfectamente posible advertir daños en la cancha del estadio Elías Figueroa Brander, donde chocarían rancagüinos y coquimbanos.

    “Debido al frente de mal tiempo que se avecina, a las fuertes precipitaciones y a las alertas tempranas levantadas por SENAPRED, se ha resuelto reprogramar la final de la Copa de la Liga, originalmente fijada para el sábado 18 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso”, comunicó la ANFP, en la jornada de este lunes, dando cuenta de la postergación.

    Como alternativa, la ANFP en coordinación con los clubes finalistas propondrá a la Mesa de Programación disputar la final de la Copa de la Liga el sábado 17 de octubre en el mismo horario y recinto“, establecía oficialmente. El ente rector del fútbol chileno consignaba que había considerado las sugerencias de la Delegación Presidencial de Valparaíso.

    Más sobre:LluviasTemporalANFPCopa de la LigaPrimera BFútbol FemeninoFútbol NacionalFútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Lo más leído

    1.
    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    2.
    La herida eterna de Peter Shilton por la Mano de Dios y por qué el exgolero también cuestiona el segundo gol de Maradona

    La herida eterna de Peter Shilton por la Mano de Dios y por qué el exgolero también cuestiona el segundo gol de Maradona

    3.
    El recado de los Veteranos de las Malvinas a horas del clásico entre Argentina e Inglaterra por el Mundial

    El recado de los Veteranos de las Malvinas a horas del clásico entre Argentina e Inglaterra por el Mundial

    4.
    “Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

    “Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

    5.
    Francia vs. España: a qué hora juegan y quién transmite el duelo entre Yamal y Mbappé por las semifinales del Mundial

    Francia vs. España: a qué hora juegan y quién transmite el duelo entre Yamal y Mbappé por las semifinales del Mundial

    6.
    El veredicto de Harry Kane tras los dardos cruzados entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel que sacuden a Inglaterra

    El veredicto de Harry Kane tras los dardos cruzados entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel que sacuden a Inglaterra

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas
    Chile

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Arrau critica al INDH por cuestionamientos al registro de vándalos: “Vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
    Negocios

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile
    Tendencias

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos
    El Deportivo

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos

    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona

    Folarin Balogun rompe el silencio tras el escándalo de la FIFA y Donald Trump en el Mundial: “Supe lo que iba a generar”

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales
    Tecnología

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

    Heinrich Schliemann: el hombre que descubrió (y casi destruyó) Troya

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar
    Mundo

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar

    Greta Thunberg vuelve a las protestas en Berlín

    Irán critica el “irresponsable” paso de Londres de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas