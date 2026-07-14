El temporal se lleva en fútbol del fin de semana. La ANFP informó, mediante un comunicado, que no se realizará ningún partido de sus categorías, ante la emergencia que desatará el frente de mal tiempo en gran parte del país.

La determinación amplía la que se había adoptado en horas de este lunes, cuando se anunció la reprogramación del encuentro entre O’Higgins y Coquimbo Unido, que dirimirán el título de la Copa de la Liga. Ese duelo se trasladó para el 17 de octubre. Se disputará en Valparaíso.

El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos

La determinación de la entidad que preside Pablo Milad responde a las previsiones que han adoptado las autoridades en relación a un escenario que se prevé complejo. "La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que, en atención al decreto N° 1.212 emitido por el Ministerio del Interior que establece una Emergencia Preventiva por lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y marejadas entre el 13 y el 21 de julio para las Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, se ha resuelto suspender las fechas programadas para este fin de semana en los siguientes campeonatos: Liga de Ascenso Caixun (Fecha N°16), Liga Femenina (Fecha N°18), Ascenso Femenino (Fecha N°19) y todos los partidos de la Liga de Segunda Panini y del Fútbol Formativo“, consigna la referencia oficial.

Los efectos de la lluvia en un campo de juego (Foto: Photosport) MARCO VASQUEZ/PHOTOSPORT

En la resolución se consideró, además, la opinión de TNT Sports, el socio estratégico de la corporación. “Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas”, expresa la entidad que rige al fútbol nacional.

La nueva calendarización se realizará oportunamente, considerando a todos los actores involucrados. “En este contexto, la reprogramación de estas fechas se trabajará en coordinación con la Mesa Nacional de Programación y Seguridad y todas las autoridades involucradas”, explica la entidad afincada en Quilín.

La Copa de la Liga

Para la realización de la Copa de la Liga, el escenario se anticipaba complicado. Los pronósticos sostenían que en la región de Valparaíso se produciría una madrugada lluviosa y con viento, con una máxima de 14 grados y una mínima de 12. En esas condiciones, era perfectamente posible advertir daños en la cancha del estadio Elías Figueroa Brander, donde chocarían rancagüinos y coquimbanos.

“Debido al frente de mal tiempo que se avecina, a las fuertes precipitaciones y a las alertas tempranas levantadas por SENAPRED, se ha resuelto reprogramar la final de la Copa de la Liga, originalmente fijada para el sábado 18 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso”, comunicó la ANFP, en la jornada de este lunes, dando cuenta de la postergación.

“Como alternativa, la ANFP en coordinación con los clubes finalistas propondrá a la Mesa de Programación disputar la final de la Copa de la Liga el sábado 17 de octubre en el mismo horario y recinto“, establecía oficialmente. El ente rector del fútbol chileno consignaba que había considerado las sugerencias de la Delegación Presidencial de Valparaíso.