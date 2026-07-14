Greta Thunberg vuelve a las protestas en Berlín

Greta Thunberg vuelve a la noticia después de meses: junto más de 40 manifestantes, tomó parte en una protesta frente al edificio de Rheinmetall en Berlín, para expresar su desacuerdo con los planes de la empresa de construir una fábrica en la ciudad. Los manifestantes afirmaron que las instalaciones proyectadas producirían armas destinadas a ser utilizadas contra Palestina y Líbano.

En un principio, se desplegaron unos 70 agentes de policía para vigilar la concentración, y la destacada activista sueca fue detenida por la policía alemana el lunes. Esto, tras unirse a una protesta organizada por el grupo “Pacíficamente contra el genocidio”. Durante la manifestación, Thunberg subrayó la urgencia de la causa y declaró: “Tenemos el deber de poner fin a nuestra complicidad en el genocidio y las matanzas masivas”.

“Detengan la nueva fábrica de Rheinmetall y paren el envío de armas a Israel. Detengan el genocidio”, añadió Thunberg. La policía de de la capital alemana intervino durante la protesta y detuvo a Thunberg, según mostraron las imágenes.

🤦‍♀️ Greta Thunberg is back: she has glued herself to the ground outside Rheinmetall's office in Berlin



The German defense company is one of the key suppliers of military equipment to Ukraine, helping the country defend itself against Russian attacks.



But according to the… pic.twitter.com/TUPhlIehJZ — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026

Parte del grupo de manifestantes se pegó las manos al suelo cerca de la Puerta de Brandeburgo para protestar contra las exportaciones de armas alemanas. También portaban una pancarta con el lema: “Ningún beneficio del genocidio”.

Un total de 11 personas permanecieron brevemente bajo custodia policial el lunes. El grupo anunció en su sitio web una semana de protestas en Berlín, cuya duración está prevista hasta el miércoles.

“Rheinmetall apoya sistemáticamente un genocidio”, afirma Laila Fuisz, portavoz del grupo “Pacíficamente contra el genocidio” (Peacefully Against Genocide). Acusa a Rheinmetall de suministrar armas a Israel: “Queríamos bloquear la oficina porque allí hay personas que toman decisiones a diario para seguir apoyando la matanza de gente”, añadió Fuisz.

NonePancarta de manifestante en la sede de Rheinmetall.

Este movimiento ya lleva un par de meses haciendo noticia en Alemania. El 10 de abril, los activistas bloquearon las entradas de una instalación de Rheinmetall en Berlín en protesta por el papel de esta empresa alemana de defensa en el suministro de armas a Israel.

Muy similar a lo ocurrido a este lunes, miembros del grupo se sentaron frente a las puertas de las instalaciones, situadas en el barrio de Wedding, y se pegaron las manos al pavimento. Corearon consignas como “Libertad para Palestina”, “Detengan el genocidio” e “Israel bombardea, Alemania financia”.

Un manifestante, Hannes Sommerkamp, ​​declaró en redes sociales que la acción tenía como objetivo la producción de armas vinculada a víctimas civiles. “Mientras estamos aquí sentados, Israel sigue matando gente en Gaza, en Cisjordania y en toda Palestina. Israel está atacando Líbano e Irán, matando personas a diario”, afirmó: “Y aquí en Berlín, justo en el barrio de Wedding, se van a fabricar armas que se utilizan para matar a estas personas. Rheinmetall abastece al Ejército israelí y, con ello, posibilita el genocidio en curso en Medio Oriente. La matanza de personas comienza aquí, justo en el centro de Berlín”.

Rheinmetall es una de las mayores empresas contratistas de defensa de Alemania y fabrica vehículos militares, sistemas de armas y municiones. La compañía ha aumentado considerablemente su producción en los últimos años ante la creciente demanda mundial de equipos de defensa.

Cómo fue el momento en que Israel interceptó el barco en el que Greta Thunberg viajaba con ayuda hacia Gaza.

Desde hace unos años ya, Greta Thunberg se ha venido involucrando con el activismo contra la situación en Palestina. La activista climática sueca fue arrestada el 23 de diciembre en Londres durante una manifestación en apoyo del grupo proscrito Palestine Action, según anunciaron en comunicados las organizaciones Defend Our Juries y Prisoners for Palestine.

“Greta Thunberg portaba un cartel que decía: ‘Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio’”, declaró un portavoz de Defend Our Juries, añadiendo que la activista había sido “arrestada en virtud de la legislación antiterrorista británica”. La policía de Londres, por su parte, indicó que había arrestado a una “mujer de 22 años por portar un objeto en apoyo de una organización prohibida (en este caso, Palestine Action)”, sin especificar su nombre. Posteriormente fue puesta en libertad bajo fianza, según anunciaron horas después.

Esta manifestación se realizó en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action, que fue incluida en la lista de organizaciones “terroristas” de Reino Unido a principios de julio tras actos de vandalismo.

Estos activistas, de entre 20 y 31 años, se encuentran actualmente encarcelados a la espera de juicio por llevar a cabo acciones en nombre del grupo. Huda Ammori, cofundadora del grupo, ha presentado un recurso legal contra su prohibición, que ha sido criticada por ONG de derechos humanos, el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La activista climática sueca Greta Thunberg es detenida en La Haya, Países Bajos, el 6 de abril de 2024. Piroschka Van De Wouw

Durante este año, la activista también había participado en otros frentes, y había apoyado un convoy internacional de ayuda humanitaria que se dirigió a Cuba. El país, que atraviesa una grave crisis económica exacerbada por el bloqueo energético impuesto por Washington, recibió el convoy en La Habana el 21 de marzo.

“En respuesta a la inmensa muestra de solidaridad mundial con Cuba, la idea inicial de la Flotilla se ha transformado en un convoy coordinado por aire, tierra y mar, que convergerá en La Habana el 21 de marzo”, habían declarado los organizadores en un comunicado de prensa enviado a la agencia AFP.

Organizado por “una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, parlamentarios, organizaciones humanitarias y figuras públicas”, el convoy “Nuestra América” ​​entregó “alimentos, medicinas, suministros médicos y bienes esenciales” a la isla, añadieron.