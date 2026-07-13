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    Petro ordena que “ningún” establecimiento militar de Colombia sea usado para la posesión de Abelardo de la Espriella

    El presidente saliente de Colombia afirmó que hasta el traspaso de mando él seguirá siendo el “comandante supremo de las fuerzas militares” y que esta ceremonia debe realizarse en una sesión del Congreso “bajo las leyes de la República y la Constitución”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo.

    El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este domingo que “ningún” establecimiento militar sea utilizado para la toma de posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella, reafirmando que hasta el traspaso de mando él seguirá siendo el comandante de las Fuerzas Armadas de su país.

    “Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares”, afirmó Petro en un mensaje en redes sociales.

    En su publicación en X además ordenó que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”.

    De la misma forma, reiteró su discurso de que el nuevo gobierno “no (ha sido) votado por la mayoría del pueblo”, agregando que es en una sesión plena del Congreso donde el próximo jefe del Ejecutivo colombiano debe tomar posesión de su cargo, “bajo las leyes de la República y la constitución”.

    “La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros, en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida”, recalcó.

    También dijo que “la soberanía nacional ha sido quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo a elegir libremente”.

    Cabe agregar que pasado viernes, el mandatario saliente volvió a insistir en que se manipularon actas de votación en el exterior, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio, tras lo cual reprochó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el negarse a realizar el escrutinio correspondiente.

    Más sobre:Gustavo PetroColombiaCambio de mandoPresidenteAbelardo de la EspriellaCuartelesCongresoMundo

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