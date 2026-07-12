Irán condena los últimos ataques de EE.UU. y acusa a Washington de cometer “algunos de los crímenes de guerra más graves”

Irán dio a conocer este domingo su condena a los ataques efectuados por Estados Unidos contra su territorio durante las últimas 24 horas, asegurando que son una violación al acuerdo para el cese de la guerra y reafirmando su determinación para defender su soberanía ante “los agresores”.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias oficial IRNA, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica comenzó afirmando que los “brutales” ataques por parte del Ejército de EE.UU. son una flagrante violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

“Representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales y ponen en peligro todos los esfuerzos realizados durante los últimos meses para reducir las tensiones y restablecer la estabilidad en la región de Asia Occidental”, apunta el texto.

De la misma forma, la Cancillería iraní asegura que la ofensiva estadounidense viola el Memorando de Entendimiento para poner fin a la guerra, cuando solo han transcurrido 25 días desde su firma por parte de Washington y Teherán.

“Ha violado abiertamente ese acuerdo y, al atacar infraestructuras de transporte de Irán, embarcaciones, lanchas patrulleras, instalaciones de navegación aérea y otros objetivos civiles, ha cometido algunos de los crímenes de guerra más graves” , precisó.

Para luego apuntar a que la Administración Trump también ha intervenido en el proceso de aplicación de los acuerdos relacionados con el estrecho de Ormuz, “provocando nuevamente tensiones en esa zona estratégica y alterando el comercio internacional”.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

“Además, ha utilizado el territorio y las capacidades de países ubicados en la ribera sur del golfo Pérsico para preparar su agresión militar contra Irán, convirtiendo de hecho a esos países en escenario de una guerra ilegal y criminal contra el pueblo iraní”, argumentó al respecto.

Y como en anteriores ocasiones, la nación persa volvió a sostener que defenderá “su soberanía, su independencia y su integridad territorial frente a la agresión militar estadounidense” , además de advertir a los países vecinos que cualquier cooperación con EE.UU. será considerada una violación del derecho internacional.

El comunicado además sostiene que el uso de territorios o instalaciones de estos países para facilitar ataques contra suelo iraní “los convertirá en origen de tales agresiones y que la respuesta legítima de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tendrá como objetivo dichos puntos de partida”.

Luego la cartera de Exteriores argumenta que Washington continúa difundiendo información falsa “para desviar la atención de la opinión pública sobre los acontecimientos ocurridos en el estrecho de Ormuz”, centrándose en el incidente de este sábado en esta vía marítima que provocó su cierre temporal.

A juicio de la Cancillería iraní, la denuncia por parte del presidente de EE.UU. de un ataque de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a embarcaciones civiles fueron infundadas y que el incidente con un buque de bandera chipriota estuvo relacionado “exclusivamente con las medidas de control aplicadas por Irán en el estrecho”.

“Las presiones abiertas y encubiertas ejercidas por Estados Unidos sobre Omán impidieron que el asunto pudiera resolverse de manera adecuada” , añade la declaración.