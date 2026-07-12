“Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

La senadora Loreto Carvajal (PPD) reafirmó este domingo que votará en contra del proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como la “megarreforma” del gobierno, y emplazó al Ejecutivo a respetar los compromisos alcanzados durante la negociación sobre el mecanismo de invariabilidad tributaria.

La parlamentaria sostuvo que el cambio de postura del gobierno respecto de las modificaciones acordadas evidencia, a su juicio, las deficiencias de la iniciativa.

“¡Con la firmeza de siempre: votaremos en contra! Que el gobierno intente borrar con el codo lo que se escribió con la mano solo confirma la deficiencia de su reforma . Lo mínimo exigible hoy es la decencia política: mantener la indicación acordada para mejorar la invariabilidad”, afirmó.

También reiteró las críticas que el PPD ha formulado desde el inicio de la discusión legislativa, señalando que la propuesta del Ejecutivo mantiene un carácter regresivo.

“Siempre dijimos que esta megarreforma era mala y regresiva, y el tiempo nos dio la razón”, expresó.

No obstante, la legisladora defendió la participación de su bancada en las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, argumentando que el diálogo permitió introducir cambios al texto original.

“Pero frente a un mal proyecto de ley hay dos caminos: atrincherarse a mirar cómo se aprueba por falta de propuestas o meterle mano para defender el bolsillo de los chilenos”, señaló.

En esa línea, destacó que las conversaciones permitieron reducir el período de invariabilidad tributaria contemplado en la iniciativa y establecer una nueva carga impositiva.

“La bancada del PPD eligió el camino de la valentía: obligamos a Hacienda a bajar la invariabilidad de 25 a 10 años y a cobrar un impuesto adicional”, aseguró.

Sus declaraciones surgen a un día de que el Partido por la Democracia (PPD) respaldara públicamente la decisión de los senadores de su bancada de retirarse del acuerdo alcanzado con el gobierno durante la tramitación de la megarreforma, cuya votación está prevista para este miércoles 15 de julio.

En una declaración firmada por el presidente de la colectividad, Raúl Soto, el partido había reafirmado su rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo y cuestionó duramente el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria”, señaló Soto.

Asimismo, reiteró que la postura institucional del PPD sigue siendo contraria a la iniciativa y confirmó que el partido recurrirá al Tribunal Constitucional junto al resto de las fuerzas de oposición una vez concluida la tramitación legislativa.