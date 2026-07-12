Walker condiciona su voto por la megarreforma y plantea que Alvarado y García Ruminot encabecen las tratativas

“Si yo tengo que ser el voto dirimente para que Chile recupere la inversión y empleo de calidad, lo voy a hacer. Pero como yo soy un fanático de los acuerdos, valoro este acuerdo con el PPD, espero que se mantenga firme”, afirmó el senador Matías Walker (Ind.) respecto a la votación de la Megarreforma.

Este próximo miércoles 15 de julio, el Plan de Reconstrucción Nacional será sometido a elección en el Senado. Ante esto, el parlamentario afirmó en Mesa Central de Canal 13 que el proyecto debería votarse por un margen mayor. Sobre este punto, señaló que espera que homenajeen al difunto Enrique Krauss, otrora ministro del Interior y Economía del país: “Retomemos lo que fue la política, los acuerdos de los gobiernos de la Concertación”.

En esta línea, Walker recordó que votó en general a favor. “El 62% de la ciudadanía entiende que tenemos que retomar el crecimiento económico para generar empleo de calidad, lo decía la encuesta Criteria. Llevamos 12 años creciendo a un promedio del 2%”.

Así, señaló que existen dos alternativas: “O seguimos como estamos, con una tasa de impuestos superior al promedio de los países de la OCDE, del promedio de los países más ricos del mundo, o rectificamos, somos más competitivos en el impuesto corporativo para volver a crecer y generar empleo”. Sobre este punto, declaró que votará a favor de “todos los acuerdos que permitan volver a crecer y generar empleo ”.

Impuesto corporativo

Sobre la discusión en particular, el senador expresó que la rebaja al impuesto corporativo debe ser hasta el 23%. “Fue un error lo que cometió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, después de haber llegado a un acuerdo con los colegas del PPD, haber presentado esa indicación que la rebajó un 22% y que rápidamente fue retirada”. Asimismo, enfatizó que “se trata de no tener menos recaudación”.

Para Walker, esa presentación para bajar un punto más el impuesto corporativo “fue un grave error del ministro Quiroz. Falta de experiencia política”. En este sentido, opinó que deberían liderar las conversaciones los ministros José García Ruminot y Claudio Alvarado , titulares de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) con la cartera del Interior.

“El ministro Quiroz es más técnico. Por algo Claudio Alvarado fue el que llamó al ministro Quiroz para decirle, bueno, baje esa indicación, porque se me va a estar bajando el PPD del acuerdo, porque Claudio Alvarado entiende de política”, afirmó el parlamentario.

Invariabilidad tributaria

“ Me gusta la fórmula que acordaron los senadores del PPD ”, declaró el senador. En esta línea, espera que esa sea la receta que se vote el miércoles. “Yo no voy a votar otra invariabilidad que la acordaba con los senadores del PPD a instancias de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ha jugado un rol muy importante en esta materia”.

El parlamentario recalcó que votará en contra de la invariabilidad original: “Esa ya fue superada por la buena fórmula que se logró con los senadores del PPD. Porque es una fórmula inteligente. Lo que establece es que, a mayor inversión, mayor invariabilidad”.

En este sentido, detalló que se trata de generar incentivo a la inversión y recaudar más. “Lo mismo que lo que se conversó para que el crédito tributario a las empresas que generen empleo esté orientado a las economías del conocimiento, a las economías digitales. Eso también lo voto a favor”.

Fondo Común Municipal

“A mí me tiene que demostrar el Gobierno, de aquí al miércoles, que no se va a tocar el Fondo Común Municipal”, decretó Walker. Respecto a las contribuciones, detalló que votará a favor en la medida en la que se garanticen los recursos para el mencionado fondo.

Señaló que conoce los avances en una fórmula que se ha conversado con la Asociación Chilena de Municipalidades, lo que “celebra, porque ya no se va a discutir esa compensación del Fondo Común Municipal en la Ley de Presupuestos. Que significaba que los alcaldes tenían que ir a mendigar todos los recursos a la Ley de Presupuestos”.

En este aspecto, comentó “un problema: el Fondo Común Municipal ha crecido 30% más que la Ley de Presupuestos. Si tú le dices a los alcaldes, les vamos a dar los mismos recursos, pero tienen que ir todos los años a Valparaíso a pedir estos recursos, eso no les sirve, porque son los recursos que llegan a las comunas más pobres para brindar seguridad”.

Así, ejemplificó que “en vez de que esto salga de la Ley de Presupuestos, que se reforme la Ley de Rentas Municipales. Entonces tendrían los alcaldes asegurados los recursos”. Además, agregó que “la fórmula que se acordó con los alcaldes es que no pueden hacer su declaración de renta si no han pagado la patente municipal. Y esos son muchos recursos para los alcaldes”.

En este sentido, manifestó que le parece interesante una fórmula con una prima que asegura la invariabilidad, con un pago de una sobretasa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad.

Walker condiciona su voto por la megarreforma y plantea que Alvarado y García Ruminot encabecen las tratativas Dedvi Missene

“Dependiendo del monto de la inversión, puede ser entre 10 a 20 años, por ejemplo. De ese 1,5%, un tercio, un 0,5%, se destinaría al Fondo Común Municipal. Entonces todos los municipios de Chile, incluyendo los más pobres, ganarían con la invariabilidad y se caería el discurso de la oposición de que esto favorece a los más ricos”, desarrolló.

Así, Walker enfatizó que debe que haber una indicación el día miércoles. “No basta la promesa de que un tercio de la sobretasa de la invariabilidad vaya a los municipios más pobres. Eso tiene que ser traducido en una indicación”, señaló. En el mismo tono, añadió que “le damos cuatro días al ministro Quiroz para presentarla”.

Sobre las contribuciones, en todo caso, afirmó que propuso dentro de sus indicaciones “que se estableciera una focalización y que quedaran afectos al pago de contribuciones las viviendas de mayor avalúo, sobre 15.000 UF. Pensando también en que esos recursos lleguen a las comunas más pobres”.

Situación de Miguel Ángel Calisto

Respecto a Miguel Ángel Calisto (Ind), parlamentario acusado por delitos contra el fisco, Walker comentó que cree en el senador Calisto : “Lo conozco, sé de su integridad. Lo importante no es lo que crea yo, sino que la ciudadanía de la región de Aysén, que lo eligió con la primera mayoría nacional".

Sobre este mismo tema, indicó que “como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse, pronto lo va a poder hacer, porque se dejó sin efecto esta audiencia de desafuero”.