Parisi afirma que el PDG evalúa competir solo en próximas elecciones y acusa un oficialismo “completamente dividido”

Parisi afirma que el PDG evalúa competir solo y acusa que el oficialismo “está completamente dividido”

El excandidato presidencial Franco Parisi abordó el escenario político del oficialismo y afirmó que el Partido de la Gente (PDG) ve difícil integrarse a algún conglomerado, asegurando que la colectividad ya trabaja en sus propias listas electorales.

Las declaraciones se dieron en el marco del encuentro regional del PDG de la Región Metropolitana, instancia en la que se dio la bienvenida a nuevos militantes, entre ellos concejales en ejercicio.

“El oficialismo no existe, está completamente dividido” , sostuvo Parisi. En ese sentido, el líder del PDG afirmó que el partido busca posicionarse desde el centro político y no desde los extremos.

Parisi afirma que el PDG evalúa competir solo y acusa que el oficialismo “está completamente dividido”

“Nosotros estamos construyendo un partido político de la gente en el centro, no en lo extremo, y, por lo tanto, vemos difícil ser parte de algún conglomerado ”, señaló.

Frente a los próximos desafíos electorales, Parisi adelantó que la colectividad ya prepara candidaturas propias. “Ya estamos trabajando en nuestra lista de concejales, alcaldes, gobernadores, y lo más probable es que vayamos solos”, afirmó.

De todos modos, precisó que la definición final deberá ser tomada por las instancias internas del partido. “Obviamente, una decisión soberana del partido, el consejo general del partido, pero lo más probable es que vayamos solos”, agregó.

Parisi afirma que el PDG evalúa competir solo y acusa que el oficialismo “está completamente dividido” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Con respecto al desorden que hay tanto en el oficialismo como en la oposición, nosotros lo dijimos, y por eso nosotros hemos estado siempre solos y trabajando por la gente, y no por puntitos personales”, sostuvo.

Finalmente, el excandidato presidencial insistió en que el partido no se define como oposición, sino como una fuerza propositiva. “Nosotros somos proposición, no somos oposición”, afirmó, agregando que el foco del PDG está en “los problemas prioritarios de la gente y no de la elite política”.