SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD

    El ministro del Interior afirmó que la propuesta no formaba parte del acuerdo con la bancada y sostuvo que espera recomponer las confianzas antes de la votación del miércoles en el Senado.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD MARIO TELLEZ

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó las tensiones entre el Gobierno y el PPD por la tramitación de la megarreforma, luego de que surgieran diferencias en torno a una indicación relacionada con la rebaja de impuestos.

    Las declaraciones fueron realizadas tras asistir al velorio del exministro y vicepresidente de la República, Enrique Krauss, que se realiza en el Salón de Honor del Congreso Nacional, sede Santiago.

    “La explicación es muy simple: existían conversaciones con el PPD en orden a apoyar ciertas indicaciones. Se genera una confusión respecto al entendimiento, en términos de una de las indicaciones que hizo mención con la rebaja de impuestos”, señaló Alvarado.

    En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo decidió retirar la indicación, debido a que esta no formaba parte del acuerdo alcanzado con la colectividad.

    Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD Cristobal Escobar

    “Eso se corrige porque definitivamente no había sido parte del acuerdo con el PPD, se retira la indicación y seguimos trabajando con el resto del proyecto”, sostuvo.

    Consultado por si el episodio puso en riesgo el entendimiento con el partido, Alvarado descartó hablar de equivocaciones y explicó que la indicación estaba generando ruido en las conversaciones.

    “No hablaría de equivocaciones. Hablaría de que, desde el punto de vista del entendimiento, de las conversaciones y del acuerdo, esa indicación estaba generando ruido, estaba creando molestia, y una parte consideró que no era parte del acuerdo”, afirmó.

    Frente a ese escenario, el ministro sostuvo que en política es fundamental respetar los compromisos asumidos.

    Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema”, agregó.

    Alvarado también afirmó que espera que las diferencias con el PPD puedan superarse mediante el diálogo.

    “Siempre espero que las tensiones y las diferencias que se provocan a través de la conversación y de un diálogo tranquilo se puedan recuperar las confianzas y seguir avanzando en los términos que el proyecto hoy día tiene”, señaló.

    Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD

    Finalmente, el titular de Interior indicó que el Gobierno espera que la megarreforma sea aprobada el próximo miércoles en el Senado y que posteriormente se transforme en ley.

    Esperamos que el día miércoles la megarreforma se apruebe y pronto se transforme en ley de la República”, afirmó.

    Más sobre:Claudio AlvaradoGobiernoPartido Por la DemocraciaPPDMegarreformaMinistroInterior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 200 carabineros se despliegan en La Tirana por festividad de la Virgen del Carmen

    Avanza proceso para erigir monumento del expresidente Piñera: comisión a cargo tuvo su primer encuentro

    Bachelet se reúne con canciller de Bahréin en medio de su despliegue internacional por la ONU

    Parisi afirma que el PDG evalúa competir solo en próximas elecciones y acusa un oficialismo “completamente dividido”

    “Chile tiene que agradecerle”: Kast y Frei destacan legado de exministro Enrique Krauss en su velorio

    Paulina Vodanovic niega acuerdo por megarreforma y defiende rechazo del PS

    Lo más leído

    1.
    Los intensos pasos de Bachelet para transformarse en la favorita en su carrera por la ONU

    Los intensos pasos de Bachelet para transformarse en la favorita en su carrera por la ONU

    2.
    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    3.
    Squella anticipa “sorpresas” en votación del Senado por megarreforma y llama al PPD a mantener respaldo

    Squella anticipa “sorpresas” en votación del Senado por megarreforma y llama al PPD a mantener respaldo

    4.
    El tránsito de Trinidad Steinert tras dejar La Moneda

    El tránsito de Trinidad Steinert tras dejar La Moneda

    5.
    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros

    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros

    6.
    Kast pide “confianza” a republicanos y reconoce que necesita acuerdos políticos amplios para concretar “cambios”

    Kast pide “confianza” a republicanos y reconoce que necesita acuerdos políticos amplios para concretar “cambios”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos
    Chile

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD

    Más de 200 carabineros se despliegan en La Tirana por festividad de la Virgen del Carmen

    Hugo Villagrán, otro imputado en el caso Primus: “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”
    Negocios

    Hugo Villagrán, otro imputado en el caso Primus: “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    Cuando crecer no basta

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Protagonista de un incidente que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento: Muere Antonio Rattín, ídolo de Boca y Argentina
    El Deportivo

    Protagonista de un incidente que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento: Muere Antonio Rattín, ídolo de Boca y Argentina

    En Argentina se defienden por el arbitraje en el Mundial: “Para el equipo que pierde siempre van a buscar polémica”

    Linda Noskova supera a Karolina Muchova y se queda con la final checa para ganar su primer título de Wimbledon

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”
    Cultura y entretención

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania
    Mundo

    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania

    Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

    Zelenski urge a sus aliados acelerar acuerdos de defensa antibalística tras nuevo ataque ruso contra Ucrania

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo