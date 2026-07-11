Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó las tensiones entre el Gobierno y el PPD por la tramitación de la megarreforma, luego de que surgieran diferencias en torno a una indicación relacionada con la rebaja de impuestos.

Las declaraciones fueron realizadas tras asistir al velorio del exministro y vicepresidente de la República, Enrique Krauss, que se realiza en el Salón de Honor del Congreso Nacional, sede Santiago.

“La explicación es muy simple: existían conversaciones con el PPD en orden a apoyar ciertas indicaciones. Se genera una confusión respecto al entendimiento, en términos de una de las indicaciones que hizo mención con la rebaja de impuestos”, señaló Alvarado.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo decidió retirar la indicación, debido a que esta no formaba parte del acuerdo alcanzado con la colectividad .

Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD Cristobal Escobar

“Eso se corrige porque definitivamente no había sido parte del acuerdo con el PPD, se retira la indicación y seguimos trabajando con el resto del proyecto”, sostuvo.

Consultado por si el episodio puso en riesgo el entendimiento con el partido, Alvarado descartó hablar de equivocaciones y explicó que la indicación estaba generando ruido en las conversaciones.

“No hablaría de equivocaciones. Hablaría de que, desde el punto de vista del entendimiento, de las conversaciones y del acuerdo, esa indicación estaba generando ruido, estaba creando molestia, y una parte consideró que no era parte del acuerdo”, afirmó.

Frente a ese escenario, el ministro sostuvo que en política es fundamental respetar los compromisos asumidos.

Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema”, agregó.

Alvarado también afirmó que espera que las diferencias con el PPD puedan superarse mediante el diálogo.

“Siempre espero que las tensiones y las diferencias que se provocan a través de la conversación y de un diálogo tranquilo se puedan recuperar las confianzas y seguir avanzando en los términos que el proyecto hoy día tiene”, señaló.

Alvarado asegura que Gobierno retiró indicación de megarreforma tras confusión con el PPD

Finalmente, el titular de Interior indicó que el Gobierno espera que la megarreforma sea aprobada el próximo miércoles en el Senado y que posteriormente se transforme en ley.