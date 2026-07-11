Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

Futbol, Huachipato vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal, juega el balon contra Huachipato durante el partido de la copa de la liga disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 07/06/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, Huachipato vs Colo Colo Group round, Copa de la Liga 2026. Colo Colo Arturo Vidal player, left right center, play the ball against Huachipato during the copa de la liga match played at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 07/06/2026 Marco VazquezPhotosport

Desde el 2 de junio, fecha en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó la Resolución N° 69 para exigir el pago del IVA Digital a las plataformas extranjeras de apuestas en línea, ningún casino online se ha inscrito ante la autoridad tributaria.

Pese a ello, el trabajo del organismo encabezado por Jorge Trujillo (ingeniero civil industrial, nombrado por el actual gobierno) ha sido intenso en la materia. De hecho, esta semana el SII publicó un oficio que establece la metodología para calcular dicho cobro y adelantó que emitirá una nueva resolución al respecto. Esta próxima normativa contendrá la nómina de las plataformas que, al no haberse registrado, serán fiscalizadas mediante la figura del cambio de sujeto.

En el contexto de esta labor, el SII identificó a las 20 principales casas de apuestas online que operan en Chile y elaboró un ranking basado en sus registros de transacciones.

Así, las plataformas que concentraron el mayor número de apuestas, de acuerdo al registro de las que operaron en el país durante 2025, están encabezadas por Jugabet, Epicbet y Rojabet. Le siguen Betano, 1win.com, Coolbet, Bet365, Stars y Betsson.

El listado continúa con Ggpoker, TheLotter, Pokerstars, Novibet, Baytree ltda, Betcris, Roobet, TonyBet, Betway, Leovegas y Stake.

Desde el SII explicaron que, de acuerdo con la información disponible, el total de plataformas registraron más de cuatro millones de transacciones el año pasado. El organismo fiscalizador aclaró que esta cifra se sustenta en los datos proporcionados por los medios de pago y las instituciones financieras. Asimismo, el mercado evidencia una alta concentración, donde los operadores más relevantes acaparan más del 30% del volumen, mientras que el resto registra participaciones significativamente menores.

Respecto del mecanismo de tributación, la base imponible a la que se le aplicará el 19% se calculará según la contraprestación realizada, es decir, sobre el monto total de las apuestas efectuadas por personas domiciliadas en Chile. Sin embargo, existe una excepción: si la plataforma cuenta con la información necesaria para acreditar fehacientemente los premios entregados, la base imponible se determinará restando el valor del premio pagado al monto original apostado por el usuario.

A la cabeza de este listado se ubica Jugabet, plataforma de iGaming de apuestas deportivas y casino virtual. Su catálogo integra proveedores de software como Evolution y Pragmatic Play. Opera bajo protocolos de verificación de identidad (KYC) y adapta sus métodos de pago al mercado local para el procesamiento de transacciones.

Jugabet comenzó a operar en Chile en 2023. La plataforma funciona bajo una licencia internacional emitida en Curazao y, desde su llegada al país se ha enfocado en el mercado de apuestas deportivas y juegos de casino online.

En Chile, Jugabet opera como el patrocinador principal de Universidad de Chile (desde 2024) y de Colo-Colo (para el periodo 2025-2027), manteniendo presencia en la indumentaria oficial de ambos primeros equipos. La marca también auspicia a la rama femenina de Universidad Católica desde mayo de 2026 y a los planteles de primera y segunda división de Ñublense y Deportes Temuco, respectivamente.

Le sigue Epicbet. La plataforma comenzó a operar en Chile en 2024. El sitio también funciona con una licencia internacional emitida en Curazao.

En el ámbito financiero y operativo, Epic Bet configuró su pasarela de pagos para procesar transacciones en pesos chilenos y otras monedas. Los usuarios pueden efectuar recargas con métodos de pago tradicionales desde montos iniciales de $10.000.

La compañía es propiedad y está operada por Sisu Group, una compañía del sector del iGaming con sede principal en Tallin (Estonia) y oficinas en Málaga (España).

En tercera posición está Rojabet. Esta plataforma está dedicada específicamente al mercado chileno. Es propiedad y está operada por Media Entertainment N.V., otra sociedad registrada en Curazao.

Su estructura corporativa se apoya en filiales internacionales para el procesamiento de transacciones y soporte operativo, operando conjuntamente con New World Times S.A. (Costa Rica), INT Interactive Payments Ltd (Chipre) y Entertainment International Malta Ltd, mientras que New Transact Ltd ejerce como su agente de pagos oficial.

A nivel comercial y operativo, Rojabet concentra su mercado de apuestas en competiciones locales, como la Primera División de Chile, y mantiene un casino virtual con más de 2.500 títulos de proveedores de software como NetEnt, Microgaming y Evolution.

Otras

En cuarta posición está Betano, una marca de origen griego que forma parte del conglomerado internacional Kaizen Gaming. La firma ha consolidado una fuerte presencia en el mercado chileno a través de agresivas campañas de marketing y el patrocinio directo de clubes de fútbol locales. Su operación en el país se gestiona bajo los estándares de la Autoridad de Juegos de Malta (MGA).

Betano es auspiciador oficial del Mundial de Fútbol 2026. En mayo, la Fifa anunció a la marca de apuestas deportivas como “promotor oficial” (tournament supporter) del torneo, con un enfoque dirigido, sobre todo, a los mercados de Europa y Sudamérica.

Esta es la tercera vez que se asocian, ya que Betano también fue el primer operador de apuestas online en auspiciar un Mundial durante Qatar 2022 (como socio regional en Europa) y recientemente también patrocinó el Mundial de Clubes de la Fifa 2025.

En quinta posición está 1win.com. Se trata de una plataforma internacional de apuestas deportivas y juegos de casino fundada en 2016, con base operativa corporativa vinculada a Chipre y operando comercialmente bajo una licencia de juego emitida por las autoridades de Curazao.

Su infraestructura digital ofrece acceso a un mercado de dimensiones masivas que supera los 10.500 títulos de casino y una amplia variedad de eventos deportivos, permitiendo a los usuarios la gestión de sus fondos a través de métodos bancarios tradicionales y diversas plataformas digitales.

En sexta ubicación está Coolbet, plataforma de origen estonio que opera en Chile bajo la matriz Polar Limited, con licencia maltesa.