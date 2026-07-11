Irán acusa a EE.UU. de violar el acuerdo tras las nuevas sanciones del Tesoro a la cúpula del nuevo ayatolá
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que su país "ha cumplido con su palabra, a diferencia del "así llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos", que a su juicio rompió el párrafo del memorando donde la Casa Blanca se compromete a no imponer nuevos bloqueos financieros a Teherán.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó este sábado al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de “violar” el memorando de entendimiento acordado entre ambos países el pasado 17 de junio.
“Irán hasta ahora ha cumplido con su palabra, a diferencia del así llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos que está violando el párrafo 9 del Memorando de Entendimiento”, señaló el ministro en redes sociales.
Para luego apuntar que “esta violación sigue a otras violaciones y errores por parte de Estados Unidos. Una dosis de realidad: Solo puede haber cumplimiento mutuo”.
El párrafo nueve del preacuerdo, al que hace referencia Araqchi y por el que critica directamente al Tesoro estadounidense, señala que, “a la espera de un acuerdo definitivo”, EE.UU. e Irán se comprometen a “mantener el status quo” de la República Islámica, por lo que la Casa Blanca “no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región”.
Esta crítica llega después de que el gobierno estadounidense incluyera en su lista de sanciones a Ali Ansari, a quien considera un “patrocinador clave” del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojataba Jamenei, pese a que el mencionado artículo nueve limita la capacidad de Washington de sancionar a Teherán.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ansari, que “supervisa una extensa red global de activos que benefician” a Jamenei y a “otras élites del régimen”, institucionalizó la malversación de fondos públicos a gran escala, “hacia una extensa cartera de propiedades inmobiliarias y comerciales en el extranjero”.
Este viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la reanudación formal de las conversaciones con Irán aunque advirtiendo de que esto no significa restaurar el alto el fuego, roto esta semana en medio de nuevos de bombardeos entre ambos países por las tensiones en el estrecho de Ormuz.
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