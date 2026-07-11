Irán acusa a EE.UU. de violar el acuerdo tras las nuevas sanciones del Tesoro a la cúpula del nuevo ayatolá

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó este sábado al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de “violar” el memorando de entendimiento acordado entre ambos países el pasado 17 de junio.

“Irán hasta ahora ha cumplido con su palabra, a diferencia del así llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos que está violando el párrafo 9 del Memorando de Entendimiento” , señaló el ministro en redes sociales.

Para luego apuntar que “esta violación sigue a otras violaciones y errores por parte de Estados Unidos. Una dosis de realidad: Solo puede haber cumplimiento mutuo”.

Iran has so far kept its word, unlike the so-called U.S. Treasury Secretary who is violating Para 9 of the MoU.



That violation follows other violations and missteps by the United States.



Reality check: There can only be mutual compliance. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 11, 2026

El párrafo nueve del preacuerdo, al que hace referencia Araqchi y por el que critica directamente al Tesoro estadounidense, señala que, “a la espera de un acuerdo definitivo”, EE.UU. e Irán se comprometen a “mantener el status quo” de la República Islámica, por lo que la Casa Blanca “no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región”.

Esta crítica llega después de que el gobierno estadounidense incluyera en su lista de sanciones a Ali Ansari, a quien considera un “patrocinador clave” del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojataba Jamenei, pese a que el mencionado artículo nueve limita la capacidad de Washington de sancionar a Teherán.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ansari, que “supervisa una extensa red global de activos que benefician” a Jamenei y a “otras élites del régimen”, institucionalizó la malversación de fondos públicos a gran escala, “hacia una extensa cartera de propiedades inmobiliarias y comerciales en el extranjero”.

The so-called Supreme Leader is hiding in seclusion while his regime crumbles. Treasury will continue using every tool at its disposal to isolate him and other regime elites from the global financial system. We will preserve these assets for the Iranian people. https://t.co/cAtlx2Pplv — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 10, 2026

Este viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la reanudación formal de las conversaciones con Irán aunque advirtiendo de que esto no significa restaurar el alto el fuego, roto esta semana en medio de nuevos de bombardeos entre ambos países por las tensiones en el estrecho de Ormuz.