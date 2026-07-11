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    Política

    “Ministro tramposo”: Senadores de oposición arremeten contra Quiroz tras polémica por impuesto corporativo de la megarreforma

    Los parlamentarios criticaron que el Ejecutivo intentara cambiar las condiciones pactadas con el PPD y advirtieron que la polémica dificulta las negociaciones pendientes del proyecto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Las senadoras Paulina Vodanovic, Diego Ibáñez y Daniella Cicardini, integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.

    Los senadores de oposición que integran la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta mostraron sus reparos al avance de la tramitación de la megarreforma del gobierno, concretado durante esta jornada en la sede del ex Congreso, en Santiago.

    En la instancia se discutieron las indicaciones presentadas por el gobierno y distintos legisladores, lo que se extendió por siete horas.

    En esa línea, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, retrucó los dichos del senador Rojo Edwards relacionados a una rebaja aún mayor al 23% del impuesto corporativo.

    “El senador Edwards da como gesto cosas que ni siquiera se habían conversado, entonces retirar una rebaja que no se sabía que se había hecho, la verdad es que no es ningún gesto. Se estaba proponiendo ya una nueva rebaja al 22% (del impuesto corporativo), entonces la verdad es que gestos no hay”, cuestionó Vodanovic.

    La parlamentaria afirmó que “yo en particular, he rechazado la rebaja del impuesto, me parece que el Ejecutivo no hizo los esfuerzos para haber hecho algún tipo de compensación, que era lo que nosotros estimábamos necesario”.

    Con todo, Vodanovic complementó que “también voté en contra la reintegración tributaria, porque cuando se rebajan los impuestos a las empresas, que nos parece que podría haber sido una buena medida, acompañada de compensación”.

    Vodanovic señaló que tenían la intención como oposición de solicitar la votación de la invariabilidad tributaria durante esta jornada, a lo que no accedió el presidente de la comisión, el senador Javier Macaya, por estar cerca de la hora de cierre de la sesión.

    En resumen, la presidente del PS, señaló que el partido votó en contra de la rebaja de impuestos sin compensación, de la invariabilidad, de rebajar las contribuciones por el “desfinanciamiento a los municipios”, pero que “hay otras normas en que pueden darse votaciones distintas, de acuerdo a las apreciaciones que uno haga”.

    Su par, la senadora Daniella Cicardini, señaló que durante la tramitación en particular ocurrieron “cosas bien curiosas”.

    “No puedo dejar de mencionar esta trampa que estaba haciendo el ministro Quiroz y salió pillado, eso es grave, porque cuando cambia cifras sobre la base de un acuerdo que tenía con senadores del PPD, evidentemente, eso no da confianza”, criticó Cicardini.

    Si bien la invariabilidad tributaria no se alcanzó a votar, Cicardini planteó que “quizá con qué va a llegar (Quiroz) a la comisión de Hacienda, con qué versión de acuerdo (...) yo creo que lo importante es que la ciudadanía ve que llegar a un acuerdo con el gobierno, es peligroso, porque el ministro no cumple su palabra”.

    Desde el Frente Amplio (FA), el senador Diego Ibáñez, señaló que se aprobó “el corazón de la reforma”, pero que “ha sido de forma irresponsable, improvisando cifras, colocando una rebaja del 22%, luego del 23%” en materia del impuesto corporativo.

    “Lamentablemente aquí se ha dado la espalda a los alcaldes, incluso del color político del gobierno”, dijo Ibáñez, ya que se rechazó la propuesta de los jefes comunales que limita la exención en el cobro de las contribuciones.

    “Eso da cuenta de una imposición, de una obsesión por parte del ministro de seguir adelante a matacaballo con su propia propuesta, sin avanzar hacia un tipo de consideración de quienes piensan distinto a él”, aseguró Ibáñez.

    El senador también lamentó que se haya rechazado una norma que buscaba evitar que los ministros de Estado y parlamentarios se vean beneficiados por la exención del pago de las contribuciones, lo que fue defendido por Quiroz en la comisión, argumentando estar a favor de la libertad, y no limitar quiénes pueden acceder al beneficio.

    Más sobre:MegarreformaSenadoPaulina VodanovicDaniella CicardiniDiego IbáñezComisión de Hacienda

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