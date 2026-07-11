Macaya ve “voluntad por llegar a acuerdos” tras discusión de megarreforma en la comisión de Hacienda

El presidente de la comisión de Hacienda, el senador Javier Macaya (UDI), valoró el trabajo realizado en la cita de este viernes y destacó la voluntad del ministro Jorge Quiroz por llegar a acuerdos en medio de la tramitación por la megarreforma.

Cabe señalar que durante esta jornada, tras el ingreso de una indicación del gobierno por rebajar el impuesto corporativo al 22% (pese a que la propuesta original del proyecto lo fijaba en 23%), los senadores del PPD pusieron en duda el acuerdo al que habían llegado con el Ejecutivo sobre invariabilidad tributaria. Luego, el legislador de esa tienda, Pedro Araya (PPD), confirmó que se bajaba del entendimiento.

En línea con lo anterior, Macaya afirmó que “a pesar de lo que se pueda decir por la oposición, yo he visto en el Ejecutivo una voluntad de llegar a acuerdos y flexibilidad mucho más allá de la que siempre se le ha criticado al ministro Quiroz”.

En ese sentido, Macaya también se mostró a favor de avanzar en una reducción mayor del impuesto de primera categoría. “Es muy probable que este proyecto se quede corto en todo lo que significa crecimiento económico e inversión y vamos a tener que seguir pensando medidas para que el país se ponga de pie”, afirmó.

Consultado por el retiro de la indicación del gobierno que buscaba rebajar el impuesto a las empresas al 22%, Macaya destacó que “a mí me gustaría que el impuesto corporativo fuera mucho menor, que fuera del 20%”.

Pese a lo anterior, el senador también destacó el “tono” de la conversación durante la comisión, pese a las diferencias con el proyecto.

El también integrante de la instancia, el independiente Rojo Edwards, también valoró la instancia de discusión y coincidió con Macaya en rebajar los impuestos.

“Yo creo que para que Chile crezca tenemos que bajar lo más que se pueda los impuestos para que haya más inversión y más trabajo”

Asimismo, Edwards cuestionó el acuerdo del gobierno con los senadores del PPD. El senador planteó que “lamentablemente se tomó esa decisión y yo espero que esa decisión, dado que se hace este gesto, implique que la oposición vote a favor, de lo contrario sería un gesto que no va a tener ningún sentido”.