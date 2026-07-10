Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming
Este viernes se desarrolla el segundo partido de cuartos de final del Mundial 2026.
Este viernes continúa la etapa de cuartos de final del Mundial 2026, donde España se mide contra Bélgica por el pase a semifinales.
Los hispanos vienen de eliminar a Portugal por la cuenta mínima, mientras que el cuadro belga hizo lo propio con un marcador 4-1 ante Estados Unidos.
Cuándo juega España vs. Bélgica
El partido de España contra Bélgica es este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Los Ángeles de Estados Unidos.
Dónde ver a España vs. Bélgica
El partido de España contra Bélgica se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.
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