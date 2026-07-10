Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming. Foto referencial de archivo Selección Española Masculina de Fútbol

Este viernes continúa la etapa de cuartos de final del Mundial 2026, donde España se mide contra Bélgica por el pase a semifinales.

Los hispanos vienen de eliminar a Portugal por la cuenta mínima, mientras que el cuadro belga hizo lo propio con un marcador 4-1 ante Estados Unidos.

Cuándo juega España vs. Bélgica

El partido de España contra Bélgica es este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Los Ángeles de Estados Unidos.

Dónde ver a España vs. Bélgica

El partido de España contra Bélgica se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.