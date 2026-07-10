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    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Este viernes se desarrolla el segundo partido de cuartos de final del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming. Foto referencial de archivo Selección Española Masculina de Fútbol

    Este viernes continúa la etapa de cuartos de final del Mundial 2026, donde España se mide contra Bélgica por el pase a semifinales.

    Los hispanos vienen de eliminar a Portugal por la cuenta mínima, mientras que el cuadro belga hizo lo propio con un marcador 4-1 ante Estados Unidos.

    Cuándo juega España vs. Bélgica

    El partido de España contra Bélgica es este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Los Ángeles de Estados Unidos.

    Dónde ver a España vs. Bélgica

    El partido de España contra Bélgica se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyPartidos Mundial hoyQuién juega hoyMundial hoyEspañaBélgicaEspaña - BélgicaBélgica - EspañaEspaña vs BélgicaBélgica vs EspañaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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