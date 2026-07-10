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    Política

    Diego Vergara (REP): “Me encantaría una coalición grande, los libertarios, Chile Vamos y a lo mejor el PDG”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado republicano además defendió el estilo de liderazgo de José Antonio Kast en el oficialismo: "Lo vi dirigiendo y dando directrices".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Pese a que la fracasada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y las negociaciones por la megarreforma, han tensionado a los partidos oficialistas, el diputado Diego Vergara (Partido Republicano) insiste en la posibilidad de una coalición política amplia, que incorpore incluso al Partido Nacional Libertario (PNL) y hasta al Partido de la Gente (PDG).

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el parlamentario además defendió el rol que está ejerciendo el Presidente José Antonio Kast como líder del oficialismo.

    A mí me encantaría que, a lo mejor, estuviéramos en una coalición grande, o sea, los libertarios, hoy día lo que son Chile Vamos, juntos, en un solo bloque, y a lo mejor PDG, ¿por qué no?“, planteó el diputado.

    “Una coalición grande y una coalición estable, genera estabilidad país, genera estabilidad a la gobernanza”, recalcó.

    Sobre la postura del PDG, desde donde su propio líder Franco Parisi han descartado una opción como esta, Vergara manifestó que “la política es tan cambiante, me ha tocado ver tantas cosas en plazos que no son largos” y añadió que “hay una muy buena relación hoy día, porque el PDG es una mezcla de distintas tendencias, tenemos gente muy cercana al Partido Republicano, a la derecha”.

    Consultado sobre su relación con la diputada del PDG, Pamela Jiles, el diputado Vergara sostuvo que: “Ella ha tenido siempre una claridad de que quiere apuntar a mejorar las condiciones del país, y Pamela Jiles conversa, sí, no constantemente, pero tenemos una muy buena relación con ella”.

    Sobre algunos llamados, como el que realizó Manuel José Osandón (RN), para que el Presidente Kast sea más duró para liderar al oficialimos, Vergara discrepó y aseguró que por ejemplo, que en la reunión de esta semana en Cerro Castillo con el Partido Republicano, él vio al Mandatario muy firme.

    “Ya llevamos cien días y hay que entrar en la sintonía de dirigir a su grupo, que somos el Partido Republicano. Es el partido del Presidente (...) pero siempre José Antonio Kast ha sido bien involucrado”, añadió.

    “Se tiene que sentir el gobierno de José Antonio, y eso lo vi muy positivo, también dirigiendo y dando directrices al Partido Republicano”, subrayó el republicano.

    En tanto, el parlamentario bajó el perfil a las diferencias en el oficialismo por distintos temas que han surgido estas últimas semanas.

    Así por ejemplo sostuvo que “no lo veo complicado”, cuando se le preguntó por la decisión del Partido Republicano y RN de no apoyar el proyecto de ley de reparación por violencia “intercultural y territorial” que empujaba el Ejecutivo.

    En tanto, sobre la iniciativa del PNL un indulto general para los uniformados condenados como consecuencia de su actuar en el denominado estallido social, Vergara sostuvo que el está porque esto se revise “caso a caso”, no obstante, señaló que se debe estudiar el proyecto de los libertarios.

    Distancia con Squella por contralora

    En otro tema, Vergara se distanció del presidente de su partido, senador Arturo Squella, quien apuntó contra la Contraloría General de la República -liderada por Dorothy Pérez- y acusó que se excede en sus atribuciones, por el informe sobre la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    “Bajo mi punto de vista, a la Contraloría, hay que hacerle caso”, sostuvo.

    “Tengo una naturaleza de alcalde, con la Contraloría encima los 365 días del año. Hay que aprender que la Contraloría es la que marca la cancha y frente a eso yo acato”, añadió Vergara, quien fuera jefe comunal de Paine.

    “Aunque no me guste (el fallo) yo soy más disciplinado en el sentido que acato”, finalizó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDiego VergaracoaliciónPDGPamela Jiles, Franco ParisiLibertarios

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