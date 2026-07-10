Detienen a Tea Time, ex integrante de Los Tetas en fiscalización: portaba droga y armas en el vehículo
Esta no es la primera vez que el músico enfrenta a la justicia. En 2017 su pareja lo denunció por violencia intrafamiliar, situación que le costó la expulsión de la banda Los Tetas.
Un nuevo episodio policial enfrenta el músico Camilo Castaldi Lira, conocido en la escena chilena como Tea Time.
El ex integrante del grupo Los Tetas fue detenido por Carabineros de la 19° Comisaría de Providencia junto a tres sujetos más en un control vehicular a su automóvil.
En concreto, el equipo policial encontró droga, un arma de fuego y armas blancas en el vehículo en el que se trasladaban los individuos.
Tea Time fue expulsado de la banda Los Tetas en 2017, tras ser acusado de violencia intrafamiliar por su expareja.
En ese mismo periodo, el músico fue formalizado por el delito de receptación tras adquirir una guitarra que anteriormente había sido robada a un integrante del staff de su colega, la cantante Javiera Mena.
Además, en 2024 fue acusado de haber proferido amenazas de muerte en contra de una mujer en la región de O’ Higgins.
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