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    SK hynix debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en la historia de EE.UU.

    La coreana colocó US$ 26.500 millones en el Nasdaq, superó el debut de Alibaba de 2014 y firmó la tercera mayor colocación bursátil de cualquier tipo registrada hasta la fecha, impulsada por su liderazgo en los chips de memoria que alimentan la inteligencia artificial.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    SK Hynix en su estreno en el Nasdaq

    No solo el Mundial acapara la atención de los estadounidenses por estos días. Es que en el mayor mercado bursátil del mundo, lleno de récords este año, una empresa concentra las miradas de todos los inversionistas.

    Se trata de SK hynix, la multinacional surcoreana que se dedica principalmente al diseño y fabricación de semiconductores, consolidada como uno de los líderes globales en tecnologías de chips de memoria, sector que ha vivido un boom con el auge de la inteligencia artificial.

    La empresa colocó 177,9 millones de American Depositary Receipts (ADR) a US$ 149 cada uno y recaudó US$ 26.500 millones en su debut en el Nasdaq, lo que supone la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en la historia de Estados Unidos.

    Se ubica incluso por encima del estreno de Alibaba Group en 2014, y es la tercera mayor colocación bursátil de cualquier tipo registrada hasta la fecha.

    El apetito quedó de manifiesto en el libro de órdenes, que recibió órdenes por más de siete veces el papel ofrecido, con una demanda institucional cercana a los US$ 170.000 a US$ 200.000 millones.

    Las ADR de SK hynix tuvieron un sólido debut, con una subida superior al 17% respecto de su precio de salida a bolsa.

    “Este buen desempeño se produjo en un contexto de rotación de los inversores hacia activos con exposición directa al sector de las memorias. SK hynix se ha visto favorecida por estos flujos de capital y por las perspectivas positivas para la demanda de chips de memoria”, dijo XTB.

    La fijación del precio se hizo con una prima de aproximadamente 3% sobre el cierre en Seúl y sin descuento de colocación, algo que se interpreta como una señal de confianza. Según esa empresa de inversiones, los coordinadores y el emisor priorizaron minimizar la dilución de valor para los accionistas existentes por sobre maximizar el incentivo de entrada de nuevos inversores.

    SK Hynix

    SK Hynix está entre las 20 empresas más valiosas del mundo, con un market cap de US$ 1,05 billones, por encima de gigantes como Walmart y JP Morgan, con valoraciones en torno a los US$ 900 mil millones.

    Es, además, la segunda empresa coreana en superar el billón de dólares. La otra es Samsung, que tiene una capitalización de US$ 1,2 billones.

    Una colocación de récord

    La oferta se ejecutó a través de ADR, donde cada certificado equivale a un décimo de una acción ordinaria cotizada en Seúl. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan actuaron como coordinadores globales, junto a otras nueve entidades.

    Los ADR cotizan de forma condicional desde el 10 de julio bajo el símbolo SKHYV y pasarán a negociación regular el 13 de julio como SKHY, mientras la cotización principal de la compañía se mantiene en la bolsa surcoreana.

    El motor detrás del apetito: HBM

    El atractivo de la operación es inseparable de la posición de SK Hynix en memoria de alto ancho de banda (HBM), el componente que permite a los aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia y otros diseñadores alcanzar sus niveles de rendimiento en entrenamiento e inferencia.

    La compañía controló 57% del mercado global de HBM por ingresos en el cuarto trimestre de 2025, y sus propios registros ante la SEC ubican esa participación entre 56% y 63% en los trimestres recientes, según la métrica utilizada.

    Mientras exista demanda por procesadores gráficos y centros de datos de inteligencia artificial, SK Hynix es indispensable”, afirmó Yoo Hoi-jun, profesor de ingeniería eléctrica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), citado por The Wall Street Journal.

    Once empresas, dos de ellas coreanas, valen más de US$ 1 billón.

    En la misma línea, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, señaló el mes pasado que SK Hynix seguirá siendo el mayor socio de la firma estadounidense y que la actual escasez de memoria persistirá durante algunos años por la fuerza de la demanda.

    El tamaño potencial del negocio explica parte de la euforia.

    “La demanda de inteligencia artificial sigue acelerándose, hoy impulsada sobre todo por una fuerte demanda de CPU para centros de datos. La demanda de HBM también se mantiene sólida: esperamos que el mercado crezca desde cerca de US$ 65.000 millones este año a US$ 120.000 millones el próximo y a unos US$ 290.000 millones en 2030”, proyectó Rolf Bulk, jefe de Semiconductores e Infraestructura de Futurum Equities.

    SK Hynix ha confirmado que su capacidad de producción de DRAM, NAND y HBM está completamente comprometida hasta 2026, en buena medida por los pedidos de Nvidia.

    Firmas como UBS proyectan que podría capturar cerca de 70% del mercado de HBM4 para la próxima plataforma Rubin de Nvidia.

    Los fondos recaudados se destinarán principalmente a expandir capacidad, con una nueva planta de fabricación de semiconductores y una instalación avanzada de empaquetado de chips en Corea del Sur, dentro de una iniciativa liderada por el gobierno surcoreano, junto a Samsung Electronics, por US$ 880.000 millones para consolidar el liderazgo del país en infraestructura de inteligencia artificial.

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