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    A cuatro días de la eliminación del Mundial: el nuevo DT de Portugal le da una potente advertencia a Cristiano Ronaldo

    Jorge Jesús fue designado como el reemplazante de Roberto Martínez luego de la decepcionante participación del combinado luso en la Copa del Mundo. El flamante técnico se presentó con un aviso para el Bicho.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Cristiano Ronaldo y Portugal tienen un nuevo entrenador (Xinhua/Zhang Chen). Zhang Chen

    Tan solo cuatro días después de la decepción mundialista, Portugal presentó a su nuevo entrenador. Jorge Jesús será el encargado de liderar el nuevo proceso del fútbol luso. Llegó para reemplazar al destituido Roberto Martínez, que fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo ante España.

    La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció su llegada: “Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesús” escribió en sus redes sociales el organismo.

    El técnico de 71 años llega tras antecedidos pasos por Benfica y Flamengo, entre otros clubes, pero con el recuerdo más reciente en el Al Nassr de Arabia Saudita. Ahí dirigió a Cristiano Ronaldo, con quien se reencontrará en Portugal. Jesús viene de ser campeón de la Saudi Pro League, título que rompió la sequía del Bicho desde su llegada a Medio Oriente.

    En ese sentido, el nuevo estratega luso fue consultado por la continuidad del astro portugués en la selección: “Aún no he hablado con Cris. Nunca será un problema para la Selección ni para mí. Cada quien piensa lo que quiere. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con él. Pero no solo con él, hablaré con todos individualmente. No voy a hablar con Cris solo porque sea Cris. Es un símbolo del fútbol portugués. Es muy fácil trabajar con él, siempre y cuando entienda hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puedo llegar yo. Es la relación entrenador-jugador”, aseguró en la conferencia de prensa de su presentación.

    El aviso a Cristiano Ronaldo

    Las consultas surgen luego de un decepcionante Mundial de Cristiano Ronaldo y Portugal, donde el Bicho fue uno de los más criticados tanto por los hinchas como por la prensa local: “Él siempre será quien decida qué quiere hacer en su carrera. Si está jugando y tiene las condiciones para hacerlo, si es elegible para la selección, lo convocaré, dentro de los límites y condiciones que considere mejores para la selección”, aseguró Jesús.

    El nuevo técnico luso habló sobre su relación con el máximo goleador de la historia del fútbol y la opción de que vaya perdiendo protagonismo: “El año pasado, el Al Nassr disputó 50 partidos y él jugó 31. En la liga, lo sustituí 16 veces. Nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es, otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones”, advirtió.

    Hay egos en todos los equipos. Es más difícil trabajar con quienes se creen grandes jugadores que con quienes realmente lo son. Ese es el caso de la selección nacional; todos son grandes jugadores, de los mejores equipos de Europa, que ganan títulos. Estamos aquí para ganar títulos con la selección nacional, y todos tendrán que pagar el precio”, añadió.

    Finalmente, habló sobre las altas expectativas que tiene tras su llegada: “Vinimos aquí para ganar. Estamos convencidos de que dondequiera que vayamos, ganamos. Y, con estas condiciones de trabajo, con esta calidad, tenemos un equipo en el que creer y que valora el espectáculo. Soy el entrenador de 12 millones de personas, de la gente, que ansía ganar. ¿Reestructuración? En este momento no es necesario. Solo seis jugadores tienen más de 30 años, y dos son porteros. No es un equipo viejo, tienen una edad promedio de 28 años, la mejor etapa para un jugador”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026MundialFútbolFútbol InternacionalSelección de PortugalJorge JesúsCristiano RonaldoRoberto Martínez

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