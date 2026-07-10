Razones políticas y reglamentarias: dos de los mejores jueces del Mundial 2026 no pueden arbitrar a Argentina

El árbitro inglés Michael Oliver se proyecta como uno de los favoritos para dirigir la final. FOTO: Xinhua/Chen Yichen.

Dos árbitros ingleses se podrían despedir de su sueño de arbitrar una final de la Copa del Mundo. En caso de que una de las semifinales de este año tenga a Argentina o a los británicos, dos de los mejores jueces del planeta no tendrán opciones de seguir en carrera.

De acuerdo con la información que publica el medio Globo Esporte de Brasil, Michael Oliver y Anthony Taylor son dos de los favoritos para dirigir el equipo arbitral en la final que se disputará en Miami, el próximo 19 de julio.

Sin embargo, la exclusión de ambos pitos de una eventual definición se debe a dos razones principales, las que seguramente influirán en la designación de los referís para la definición del campeón.

La primera pasa por un tema de rendimiento estrictamente deportivo. El equipo de los Tres Leones se enfrentará a Noruega en cuartos de final y, en caso de avanzar, ninguno de los dos profesionales podría impartir justicia en un encuentro de su país de origen.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, el que rige para las competiciones internacionales, los árbitros de los países participantes en el partido no pueden dirigir esos encuentros.

Conflicto bélico

Sin embargo, incluso si Inglaterra queda eliminada, las posibilidades de que Oliver o Taylor arbitren una semifinal o el último partido de la Copa del Mundo disminuyen considerablemente.

Esto se debe a que los árbitros ingleses no dirigen los partidos de Argentina por un motivo político: la Guerra de las Malvinas, que tuvo lugar en 1982 entre el Reino Unido y los transandinos.

El conflicto bélico duró 74 días y terminó con la rendición de los sudamericanos, lo que devolvió el archipiélago a control británico. En ese evento murieron 649 soldados argentinos, 255 soldados británicos y tres habitantes del territorio disputado.

El conflicto bélico aún es tema de debate en Argentina, por esa razón la FIFA evita que profesionales de los países involucrados en la guerra participen en este tipo de enfrentamientos.

En el caso de los dos jueces ingleses, la única forma en que podrían ser considerados para dirigir una posible semifinal o final sería si Inglaterra, su país de origen, y/o Argentina fueran eliminados.

Cada equipo arbitral seleccionado para los partidos de la Copa Mundial se evalúa cuidadosamente en función de la importancia de los encuentros, la condición física de los árbitros e incluso factores geopolíticos. En otras palabras, la FIFA difícilmente asignaría a un árbitro estadounidense para dirigir un partido de Irán, por ejemplo.

En este caso, la Guerra de las Malvinas sigue siendo respetada y tenida en cuenta por la máxima autoridad futbolística. Todo para evitar posibles situaciones embarazosas para los árbitros y molestias para los jugadores, además de las personas involucradas en el partido.

En Qatar 2022, Taylor fue uno de los candidatos para dirigir la final. Sin embargo, tras la clasificación de Argentina para enfrentarse a Francia, su nombre fue descartado precisamente por las razones antes mncionados. Así, fue apartado, junto con su colega, de uno de los partidos más importantes en la carrera de un árbitro profesional.